Заключенные в Азербайджане отреагировали голодовкой на задержание верующей

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18 заключенных в Азербайджане проводят голодовку в знак протеста против задержания верующей жительницы поселка Маштага Хаяли Гурбановой, на которую было оказание давление в полиции. Участники голодовки требуют извинений от полицейских, а в МВД отрицают задержание Гурбановой.

О голодовке религиозных активистов, которые в местах лишения свободы протестуют против задержания 1 апреля и оказания психологического давления в полиции на верующую, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь движения "Мусульманское единство" Абульфаз Буньядов.

"Верующая жительница поселка Маштага Хаяля Гурбанова 1 апреля была принудительно доставлена в отделение полиции. Ей предъявили претензии по поводу постов в социальных сетях ее сестры Гюнель Гурбановой, которая является супругой политзаключенного Самира Бабаева. На женщину было оказано психологическое давление, ее отпустили после того, как она написала заявление, что не является членом "Мусульманского единства". Это вызвало гневную реакцию томящихся в тюрьмах верующих. Они объявили голодовку, требуя извинений со стороны полицейских и наказания их", - объяснил Буньядов.

19 октября 2023 года член движения "Мусульманское единство" Самир Бабаев был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Сам Бабаев отверг в суде обвинения и заявил, что его подвергали пыткам, чтобы добиться признания.

Верующая пожаловалась на давление полицейских

Хаяля Гурбанова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 1 апреля ей позвонили и предложили прийти в телефонный узел поселка Маштага (пригород Баку) для обновления договора.

"Я даже не могла представить, что мне устроили ловушку. Как только я подошла к управлению телефонной связи, меня окружили несколько человек в гражданском. Я спросила, в чем дело. В ответ они сказали, что я должна поехать с ними. Сначала я отказалась подчиняться им. Но они сказали, что в противном случае применят против меня силу. Я пыталась убедить их в том, что сама приду. Я верующая женщина в хиджабе, я не собиралась их обманывать. Но они настаивали. В конечном итоге я села в их машину, они привезли меня в 14-е отделение полиции. Прежде чем я села в машину, они отобрали у меня сумку и мобильный телефон", - продолжила Гурбанова.

Отпустили после письменного заявления, что я не являюсь членом движения "Мусульманское единство"

Со слов верующей, только в отделении полиции она узнала, что задержание связано с арестованным в декабре 2022 года мужем ее сестры Гюнель Гурбановой – Самиром Бабаевым.

"Они спрашивали про деятельность в социальных сетях моей сестры Гюнель, а также интересовались рядом других женщин, чьи мужья тоже заключены в тюрьмы. Меня спрашивали, откуда семьи арестованных верующих получают материальную помощь. Мне пригрозили, что и мою сестру приведут в отделение и накажут за посты в социальных сетях. Меня продержали в полиции три часа и в итоге отпустили после того, как взяли письменное заявление, что я не являюсь членом движения "Мусульманское единство", - сказала Гурбанова и добавила, что намерена жаловаться на действия полицейских.

18 мусульман объявили голодовку в тюрьмах, требуя от силовиков извинений

Как только информации о задержании Хаяли Гурбановой дошла до мусульман, отбывающих заключение в тюрьмах, религиозные активисты в знак протеста начали массовую голодовку, в которой на сегодняшний день участвуют уже 18 человек, сообщил пресс-секретарь движения "Мусульманское единство".

Участники голодовки требуют извинений от полицейских

"Первым голодовку в Бакинском СИЗО-1 начал 2 апреля Тарлан Саядов, несмотря на то, что у него тяжелая желудочная болезнь. Он расценил давление на верующую женщину как "бесчестие". В тот же день к голодовке присоединился член правления ДМЕ Агали Яхьяев. 3 апреля голодовку начали также содержащиеся в 17-й колонии Эльвин Гулиев, Ровшан Алиев, Амал Ахмедли и Фариз Алиев. В той же колонии 4 апреля отказались от приема пищи верующие и религиозные активисты Джавид Аллахвердиев, Рахман Багиров, Гасан Джабиев, Икрам Лятифов, Эльсевер Исаев, Вахид Ахмеов, Самир Пириев и еще двое заключенных. Муж сестры Гурбановой Самир Бабаев узнал о давлении на женщину 4 апреля и также присоединился к голодовке. Наряду с ним голодовку объявил осужденный религиозный активист Миртофиг Гусейнов. А сегодня к голодовке присоединился в Бакинском СИЗО-1 Юсиф Мирзоев. Участники голодовки требуют извинений от полицейских, задержавших женщину и оказавших на нее давление, а также наказания их", - сказал Абульфаз Буньядов.

После ареста религиозных активистов полиция преследует их родных

Один из религиозных активистов считает, что задержание Хаяли Гурбановой имело целью устрашение членов семей арестованных верующих.

С целью запугать близких арестованных давлению подвергаются их родственники

"После ареста религиозных активистов и верующих члены их семей привлекают общественное внимание к необоснованному преследованию их близких. Некоторые женщины продолжают дело мужей, делятся постами о нарушениях прав человека, беззакониях чиновников. С целью запугать близких арестованных периодически давлению подвергаются их родственники, включая представительниц женского пола. Власти пытаются искать некие источники финансирования семей арестованных верующих. На самом деле семьи поддерживаются другими верующими в рамках идей мусульманской солидарности", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист, не пожелавший быть названным.

На конец 2024 года в Азербайджане в тюрьмах находились 233 верующих

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в отчете за 2024 год обратила внимание на "неудовлетворительную ситуацию" со свободой вероисповедания в Азербайджане. В докладе комиссии говорится, что в прошлом году в стране "были арестованы и обвинены в связях с Ираном мусульмане-шииты. В документе со ссылкой на сообщения правозащитных организаций отмечается, что большинство арестованных в Азербайджане столкнулись со сфабрикованными обвинениями в хранении наркотиков.

В отчете со ссылкой на союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" говорится, что по состоянию на конец 2024 года в Азербайджане в тюрьмах находились 233 верующих. Также подчеркивается, что, хотя эти задержанные утверждают, что столкнулись с бесчеловечными условиями и другими видами жестокого обращения, государственные органы не предприняли шагов для надежного расследования этих жалоб.

Преследования верующих по делам о наркотиках являются распространенной практикой в Азербайджане, ранее указал сокоординатор союза "За свободу политзаключенным" Эльшан Гасанов.

Комментариями представителей Пенитенциарной службы относительно массовой голодовки верующих в Азербайджане "Кавказский узел" пока не располагает.

Между тем в МВД опровергают информацию о задержании Хаяли Гурбановой. "Близкая родственница члена движения "Мусульманское единство" Самира Бабаева Хаяля Гурбанова не приводилась, не вызывалась и не приглашалась в какой-либо орган полиции", - сообщило со ссылкой на сотрудника пресс-службы МВД Эльбруса Ибрагимова агентство АПА.