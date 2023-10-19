Два участника "Мусульманского единства" осуждены в Баку

19 октября 2023, 14:36

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Самир Бабаев и Бахтияр Бабашов, члены движения "Мусульманское единство", приговорены к четырем годам заключения каждый по делам о наркотиках. Защита осужденных назвала решения суда необоснованными и бездоказательными.

Как писал "Кавказский узел", член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Самир Бабаев был задержан 2 декабря 2022 года. Ему предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков. В ДМЕ назвали обвинения надуманными. 17 апреля Бакинский суд по тяжким преступлениям отказался перевести Бабаева под домашний арест. 11 мая в суде были заслушаны показания Самира Бабаева, который отверг обвинения и заявил, что его подвергали пыткам с целью дачи признательных показаний.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был оглашен приговор по делу Самира Бабаева. По итогам судебного следствия Бабаеву обвинение было переквалифицировано с более тяжкой статьи о незаконном обороте наркотиков в крупном размере (статья 234.4.3 УК Азербайджана, предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы) на статью о незаконном приобретении или хранении наркотиков без цели сбыта (статья 234.1-1 УК Азербайджана, предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы) и суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фариз Намазлы.

По его словам, защита просила суд оправдать Бабаева. "В суде не было представлено достоверных доказательств вины Бабаева. Он, несмотря на пытки, не дал признательных показаний. Все обвинение построено на показаниях самих сотрудников полиции, задержавших его, а также двух понятых, которые словно под копирку повторили написанное в протоколе полиции, не дав, однако внятных ответов на вопросы защиты. В деле также нет видеозаписи, свидетельствующей об обнаружении у Бабаева наркотиков", - отметил адвокат.

По утверждению следствия, у Бабаева были обнаружены три пакетика с метамфетамином, всего в них было 9,695 грамма наркотиков.

По словам Намазлы, "личный обыск" был проведен не на месте задержания, как это предписано прецедентными решениями ЕСПЧ, а спустя несколько часов после задержания в управлении полиции. Защита считает приговор необоснованным, неправомерным и намерена обжаловать его, подчеркнул адвокат.

Днем ранее, 18 октября в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор по аналогичному обвинению еще одному активисту ДМЕ Бахтияру Бабашову, которой также был приговорен к четырем годам лишения свободы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста, журналист и правозащитница Арзу Абдулла.

Она рассказала, что Бабашова задержали 9 марта. "Точнее сказать, моего мужа буквально похитили. Три дня о нем не было никакой информации. Из МВД мне не отвечали. Наш адвокат случайно обнаружила его в Наримановском суде, когда она была там по другому делу. 11 марта суд арестовал его на четыре месяца. Якобы у него был обнаружен "один целлофановый пакет, в котором содержалось 40,704 грамм наркотического средства героин"", - сообщила Абдулла.

Она добавила, что против Бахтияра было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении или хранении наркотиков без цели сбыта, в количестве, превышающем необходимое для личного употребления (статья 234.1 УК Азербайджана), однако затем обвинение было переквалифицировано на статью о незаконном приобретении или хранении наркотиков без цели сбыта, в количестве, превышающем необходимое для личного употребления в крупном размере ( статья 234.1-1 УК Азербайджана)

По ее словам, активиста вынудили оговорить себя. "На основе ложных обвинений Бахтияра приговорили к четырем годам лишения свободы", - рассказала Абдулла.

Адвокат Бабашова Зибейда Садыгова заявила о неправомерности приговора, поскольку достоверных доказательств вины активиста не было представлено. "С самого начала имели место грубые процессуальные нарушения. После задержания Бабаеву не позволили связаться с родными, пригласить адвоката по выбору. Его вынудили подписать пустые листы бумаги даже в отсутствие адвоката по назначению. Процесс личного обыска должен был быть заснят на видео. Но в суд видеозаписи по нашему ходатайстве не представили – они якобы не сохранились. Однако пока судебное следствие не завершилось, записи должны храниться как доказательство", - сказала адвокат. По ее словам, защита обжалует приговор.

Представители стороны обвинения по делам Бабаева и Бабашова оказались недоступны для комментариев. В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговорах.

Оба активиста признаны политзаключенными, сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор Комитета против пыток и репрессий Намизад Сафаров. "Эти люди – верующие шииты, члены ДМЕ стали жертвами ухудшения отношений между Азербайджаном и Ираном. Власти Азербайджана, как только возникают проблемы с Ираном, начинают охоту на верующих шиитов. Их представляют как агентов Ирана, но обвинения предъявляют, как правило, в связи с наркотиками", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в начале марта азербайджанские правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". За последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков в Азербайджане арестованы около 90 человек. Их аресты сопровождаются пропагандистской кампанией по разоблачению иранской шпионской сети, однако обвинения им предъявлены в незаконном обороте наркотиков, сообщил тогда глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

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