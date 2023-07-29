Верующие отметили уменьшение числа участников церемоний по случаю Ашуры в Азербайджане

29 июля 2023, 02:54

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Церемонии по случаю дня Ашура в мечетях Азербайджана были менее массовыми, чем в прошлые годы, отметили сами участники мероприятий. Одни из них связали это с гонениями на верующих, другие - с увеличением числа мечетей.

Ашурой называется десятый день месяца Мухаррама (первого месяца мусульманского лунного календаря (хиджры)). Именно на него приходится кульминация траурных мероприятий мусульман-шиитов, посвященных памяти внука пророка Мухаммада, имама Хусейна, убитого 10 Мухаррама 680 года в неравном бою с халифскими войсками. В память о мученической смерти Хусейна в шиитских общинах принято проводить траурные церемонии - тазия, в ходе которых некоторые участники совершают самоистязания, говорится в справке "Мухаррам" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Также в этом разделе опубликованы справочные статьи "Суннизм", "Шиизм", "Ислам в России".

Число участников траурных церемоний по случаю дня Ашура в этом году уменьшилось, сообщает корреспондент "Кавказского узла", наблюдавший за церемониями. Аналогичное мнение высказали и сами их участники.

К примеру, во дворе центральной мечети «Тезе пир», на территории которой находится офис управления мусульман Кавказа, утром в девять часов по местному времени (08.00 мск) находилось около 50 человек. К полудню, когда наступает кульминация дня Ашура (считается, что именно в этот момент дня был убит имам Хусейн), внутри мечети находилось около 30 человек, а во дворе - около 200 человек. При этом в мечети был открыт пункт по сдаче донорской крови, сюда периодических приходили люди для участия в акции, но сразу же уходили. Верующих, которые избивали себя цепями, замечены не были.

В 2017 году Совет кадиев Управления мусульман Кавказа призвал верующих к донорству крови вместо самобичевания в день Ашура. В Баку на призыв отозвались тогда как минимум 2500 человек. В 2018 году по случаю Ашуры кровь сдали 5340 человек, в 2019 году – 5809. В 2020 году донорская акция и траурные мероприятия не проводились в связи с жесткими ограничениями и системой смс-пропусков.

В прошлые годы, по наблюдениям корреспондента «Кавказского узла», двор мечети всегда был переполнен, а в церемонии участвовали до двух тысяч человек.

Меньше людей, чем в прошлые годы, было и на церемонии в мечети «Мешади Дадаш» в старом квартале Баку, известном как «Кубинка». Корреспондент «Кавказского узла» насчитал здесь к полудню около тысячи человек.

Только одна улица перед самой мечетью была перекрыта для транспорта, хотя в прошлые годы переполненными оказывались и периферийные улицы. Для женщин было выделена отдельная, огороженная лентами территория у стен мечети. Многие верующие пришли на церемонию с детьми, в том числе малолетними.

Церемония сопровождалась траурными песнопениями «мярсия», посвященными имаму Хусейну. На всем протяжении церемонии ее участники били себя несильно в грудь ладонями. Самобичующих цепями не было заметно.

Один из верующих, представившийся, как хаджи Рафиг, участвующих в церемонии мечети «Мешади Дадаш», объяснил корреспонденту "Кавказского узла", почему к храму пришло мало людей.

«После того, как в 2015 году полиция провела спецоперацию в Нардаране и ограничила въезд в поселок и расположенное там святилище – могилу Рагимы ханум (сестры восьмого имама Рзы - прямого потомка Пророка Мухаммеда) в дни Ашура, центральным местом церемонии Ашура стала мечеть «Мешади Дадаш». За исключением года, когда был пик пандемии коронавируса и собрания были запрещены, здесь стабильно в дни Ашура собирались около 10 тысяч человек. В этом году в десять раз меньше. Возможно, это связано с тем, что очень авторитетный и почитаемый ахунд этой мечети хаджи Шахин Гасанли в марте безвременно ушел из жизни и на его место был назначен малоизвестный человек не из местной общины. У хаджи Шахина были очень интересные пятничные хутбы, на которых люди могли услышать ответы на вопросы, связанные с религией, моралью, беспокоящими ими вопросами мироздания. После его смерти прихожан стало намного меньше. Это, возможно, и стало причиной уменьшения здесь числа участников Ашура», - сказал он.

С другой стороны, продолжил он, число участников церемоний Ашура уменьшилось из-за преследований верующих. «За последний год у Азербайджана резко ухудшились отношения с Ираном. На этом фоне начались гонения на шиитов в Азербайджане. За последние месяцы сотни людей были задержаны. Многих отпустили, но немало людей подверглись уголовным преследованиям по преступлениям, связанные с наркотиками. Интересно, что каждую волну задержанию СМИ представляли, как разоблачение «иранских шпионов». Это, возможно, напугало людей, и многие уже избегают демонстрировать свои религиозные предпочтения. По крайней мере по сравнению с предыдущими годам в этом году накануне Ашура и сегодня (28 июля) я не видел шествий, массовых походов молодежи к мечетям с черными флагами. Черных флагов не церемонии вообще нет. Над мечетью «Мешади Дадаш» вывешен трехцветный флаг Азербайджана», - объяснил мужчина.

В начале марта правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". По данным главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, за последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано порядка 90 человек, аресты которых сопровождаются пропагандистской кампанией по разоблачению иранской шпионской сети, однако объявления им предъявлены в незаконном обороте наркотиков.

В этом году было заметно меньше и магазинов, которые не открылись с утра в связи с Ашурой, а также столиков с угощениям "Эхсан", где желающие могли бесплатно выпить чаю и отведать сладостей. В центре города лишь на проспекте Азадлыг корреспондент «Кавказского узла» в 11.00 по местному времени (10.00 мск) заметил не открывшиеся магазины продажи мобильных телефонов. А столики с угощениями чая наблюдались только в нескольких местах у одноэтажных домов на «Кубинке». Прохожим предлагали выпить чаю и угоститься сладостями. Некоторые верующие привезли к мечети «Мешади Дадаш» сладости для раздачи среди участников церемонии.

Церемония Ашура прошла и в мечети «Рагима ханум» в Нардаране.

«В этом году полиция действовала мягче. В прошлому году пропустили очень ограниченное число людей – несколько десятков. А сегодня (28 июля) верующих пропускали, пока внутрь мечети не было заполнена полностью, а она вмешает несколько сот человек. На въезде в поселок были ограничения. Мужчин с других мест не пропускали в поселок, а вот для женщин не было ограничений. Конечно, желающих было много отметить Ашуру в Нардаранском святилище. Но после того, как мечеть заполнилась, людей больше не стали пропускать, хотя они могли и во дворе постоять. Самобичевания цепями не было. Люди просто ударяли себя руками по груди в дань уважения памяти имама Хусейна», - сказал по телефону корреспонденту «Кавказского узла» житель поселка Нардаран мешади (титул верующего, совершившего паломничество на шиитскую святыню в иранском Мешхеде – могилу 7-го имама Рзы) Казым.

По случаю Ашура в последние годы в Баку и регионах были открыты пункты сдачи донорской крови. В частности, также пункты были открыто в восьми мечетях в столице и в восьми отделениях Центрального банка крови в регионах. Сотрудниками Центрального банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии в мечетях Баку и пунктах в регионах по состоянию на 18:00 (17.00 мск) 28 июля была собрана крови у 1 787 человек. В прошлом году в День Ашура кровь сдали 1 893 человека, собранная кровь была использована для лечения более 1,5 тысяч больных талассемией в республике, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава.

Участники мероприятий по случаю дня Ашура рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему приняли в них участие.

День Ашура - день скорби по имаму Хусейну и его соратникам, восставшим против тирании Йазида, который унаследовал власть от отца Муавии. Передача власти в халифате по наследству противоречила завещанию Пророка Мухаммеда о том, что правителей должен выбирать исламский совет. Имам Хусейн стал шехидом во имя веры, во имя защиты принципов ислама. Прошло 15 веков со времени тех трагических событий, но он остается в памяти сотен миллионов людей. Наверное, в истории никого так масштабно не поминают, как Имама Хусейна», - рассказал один из участников церемонии Ашура в мечети «Тезе пир», пенсионер Ахмед Исмаилов.

Он отметил, что число участников церемонии в этом году в мечете «Тазар пир» уменьшилось. «В прошлом эта мечеть бурлила в дни Ашура. Но в последние годы здесь число участников уменьшается. Возможно, это связано с открытием других мечетей в Баку. Кроме того, в окрестностях снесли большую территорию, известную как «Советская», и вокруг сейчас в основном парковая зона», - сказал Исмаилов.

Вместе с тем он считает, что день Ашура должен отмечается без излишней эмоциональности. «В древности люди занимались самоистязанием, даже наносили себе удары мечами. Эта традиция была насаждена в Средневековье, уже много позже событий в Кербела и, очевидно, была связана с политическими целями насаждения фанатизма для облегчения манипуляции массами. Вообще в исламе считается грехом причинение своему телу мучений. В наше время самобичевание проводилось в форме ударов по себе цепями, которые изготовлялись из множества канцелярских скрепок. Но и эта форма уходит в прошлое. Сейчас люди символично бьют себя легкими ударами ладонью по груди. В последние два десятилетия альтернативой самобичевания стала донорская сдача крови», - отметил пожилой мужчина.

Молодой предприниматель Самир Ахундов несколько иначе относится ко дню Ашура. «В корне не верно отмечать этот день оплакиванием. Это не день траура, это – день памяти. Надо чтить не сам факт гибели имама Хусейна и его сподвижников, а отмечать их героизм и мужество. Они ради своей религии, своих убеждений пошли в неравный бой с превосходящими их в десятки раз силами неприятеля. Они отважно воевали, упорно сражались, погибли, дав решительный отпор врагу. Эта школа мужества», - отметил он.

Пекарь в кондитерском цехе Симузер Гасымова также считает, что Ашура - не только день скорби. «Мне кажется, что имам Хусейн подал пример самоотверженной борьбы с тиранией, несправедливостью. Каждый мусульманин должен уметь таким же образом возвышать голос протеста против несправедливости, беспощадной эксплуатации людей, обогащения одних за счет обнищания других. Этот день должен символизировать сопротивления лжи, несправедливости, попиранию прав бедных. Если в Ашура люди могут вместе собираться в мечетях, и святилищах, то и в повседневной жизни они также должны совместно бороться за лучшую жизнь, не бояться осуждать тех, кто творит произвол. Но у нас если верующий начинает требовать своих прав, его называют «экстремистом», «исламистом», «радикалом» «иранским шпионом». Брата моей подруги арестовали, подбросив наркотики только за то, что он ходил в мечеть, активно участвовал в делах религиозной общины этой мечети. Из-за таких арестов люди уже боятся показывать свою религиозную принадлежность. Не случайно сегодня на церемонии Ашура было мало народу» - сказала девушка.

Что касается поведения верующих в День Ашура, то она считает, что каждый волен действовать, как пожелает. «Кто-то может заниматься самобичеванием, кто-то может бить себя по груди, кто-то - сдавать кровь, кто-то - просто прийти в мечеть», - добавила Гасымова.

Учительница начальных классов Медина Иманова считает, что в День Ашура «полезнее всего заняться благотворительностью». «Я например, в День Ашура хожу в мечеть, чтобы раздать в качестве эхсана (угощения) сладости, которые пеку, милостыню бедным. Имам Хусейн боролся за чистоту ислама, а главные ценности мусульманской религии - в милосердии, помощи нуждающимся. Можно часами бить себя в грудь, но от этого никому пользы не будет. Лучше сдать кровь, которая будут использоваться в лечении детей, больных талассемией, материально помочь бедной семьи, инвалидам, раздать воду в летний зной рабочим на стройках или укладывающим асфальт», - отметила женщина.

МВД Азербайджана не сообщало о каких-то инцидентах в связи с мероприятиями Ашура.

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