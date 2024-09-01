Избирательные участки начали работу в Азербайджане

01 сентября 2024, 07:05

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6 478 избирательных участков открылись в Азербайджане для голосования на выборах в парламент.

Как информировал "Кавказский узел", на 1 сентября в Азербайджане назначены внеочередные выборы в парламент (Милли Меджлис), предвыборная агитация проходила с 9 августа и завершилась 31 августа. Ранее самовыдвиженцы заявили, что столкнулись с давлением перед выборами в парламент Азербайджана.

Сегодня в 08.00 по местному времени (07.00 мск) в Азербайджане начали работу избирательные участки, которые закроются в 19.00 по местному времени (18.00 мск). В стране открылись 6 478 избирательных участков, всего в списках 6 421 960 избирателей, передал Report.az.

За 125 депутатских мандатов борются 990 кандидатов. 54 избирательных участка также открылись в Карабахе, 34 из них – постоянные, 20 – временные, отметило сегодня агентство АПА.

Напомним, ранее оппозиционеры заявили, что агитационная кампания в Азербайджане прошла в условиях использования административного ресурса в пользу провластных кандидатов, а оппозиционные кандидаты столкнулись с препятствиями.

Выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована климатическая конференция COP-29. Правящая партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести выборы до международного климатического саммита. 28 июня президент Азербайджана распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. Оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" решили принять участие в них, а партия Народного фронта Азербайджана и оппозиционный Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы. Привязка необходимости проведения досрочных выборов к COP-29 является лишь предлогом, кандидаты от власти в таких условиях окажутся в привилегированном положении, заявили аналитики.

Материалы о подготовке к выборам в Милли Меджлис собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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