Контрактник из Урюпинска убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Иванов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1161 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 апреля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1160 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит контрактник, гвардии рядовой Дмитрий Иванов, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

"Погиб Дмитрий 23 декабря 2024 года при выполнении боевого задания. Воину было 37 лет. У него остались отец и мать", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1161 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN). Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.