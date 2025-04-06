Ростовская область подверглась атаке БПЛА

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Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку беспилотников в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах региона.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 4 на 5 апреля беспилотник со взрывчаткой был найден в Донецке, а также обломки БПЛА обнаружены в поселке Щепкин.

Сегодня ночью силы ПВО вновь отразили воздушную атаку в регионе. Были сбиты беспилотные летательные аппараты в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По предварительным данным, пострадавших нет, - написал он в 05.05 мск в своем телеграм-канале. - Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова".

После начала военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, в ночь с 3 на 4 апреля над регионом были перехвачены четыре беспилотника.

Два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге были повреждены 1 апреля при атаке беспилотника, в девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов. Ранены два человека. Горожане после атаки БПЛА подняли вопросы о системе оповещения и работе укрытий. Жильцы пострадавшего от атаки беспилотника дома подтвердили "Кавказскому узлу", что перед взрывом не слышали сигналов оповещения об опасности. Оповещение могло бы снизить степень стресса от взрыва, подчеркнули они.

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