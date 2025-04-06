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11:59, 6 апреля 2025

Два человека пострадали при взрывах мин в Азербайджане

Взрыв мины. Кадр видео https://video.azertag.az/ru/site/video/228150

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сапер и сельчанин получили ранения при взрывах противопехотных мин в зоне бывшего карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", в зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах военные и местные жители. Так, 2 апреля пастух подорвался на противопехотной мине в Агдамском районе. Он был доставлен в больницу, где врачи ампутировали ему часть ноги.

22 февраля МИД Азербайджана сообщил, что число жертв взрывов мин после 44-дневной войны 2020 года в Карабахе достигло 383.

Сотрудник Агентства по разминированию (ANAMA) Гейдар Ханкишиев, 1991 года рождения, сегодня подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей на территории села Мехдили Джабраильского района, сообщает ANAMA.

Это село перешло под контроль Азербайджана после карабахского конфликта. В результате взрыва у Гейдара Ханкишиева оказалась ампутирована часть ноги. Он доставлен в районную больницу, его состояние удовлетворительное, говорится в сообщении ведомства, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

4 апреля МИД Азербайджана призвал власти Армении предоставить точную информацию о минных полях в бывшей зоне карабахского конфликта. Ереван заявил, что предоставил Баку 972 карты в 2021 году и новые карты в 2024 году, а более точных карт нет.

Другой инцидент произошел сегодня на территории села Галайчылар Агдамского района, говорится в совместном сообщении генпрокуратуры, МВД и ANAMA.

Это село также расположено в бывшей зоне боевых действий в Карабахе. Житель села Сабухи Мамедов, 1983 года рождения, получил ранение ноги в результате взрыва противопехотной мины, когда вышел на неразминированную территорию.

Пострадавший доставлен в больницу. "ANAMA, МВД Азербайджана и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к указателям о минной опасности и не заходить на незнакомые территории", - говорится в сообщении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

МИД Азербайджана 2 апреля заявил, что с момента окончания войны 2020 года в результате взрывов мин погибли или получили ранения 387 жителей Азербайджана. "Призываем международное сообщество оказать значительную политическую и практическую поддержку в решении этой критической проблемы", - говорится в опубликованном заявлении МИД, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики отметили, что разминирование территорий после боевых действий в Карабахе может затянуться на годы, поскольку это долгий и сложный процесс.

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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