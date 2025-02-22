Житель Агдамского района ранен при взрыве мины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина наступил на противопехотную мину, посещая места гибели своих родственников в бывшей зоне карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", на территориях, бывших в зоне армяно-азербайджанского конфликта, периодически подрываются на минах военные и местные жители. Так, 14 февраля в Агдамском районе на мине подорвался грузовик, а в декабре при взрыве мины близ условной границы с Арменией в направлении Садаракского района Нахичеванской автономной республики был ранен азербайджанский военный.

При взрыве противопехотной мине в Ходжалинском районе Азербайджана ранен 61-летний житель Агдамского района Наги Новруз оглу Иманов. Мужчина получил травму ноги 21 февраля, наступив на мину в неразминированной зоне села Улубаба, в связи с инцидентом начато расследование, говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» совместном сообщении Генпрокуратуры Азербайджана, МВД и Агентства по разминированию (ANAMA).

Пострадавший был доставлен в Бардинский лечебно-диагностический центр, он находится состоянии средней тяжести, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в лечебном учреждении.

Иманов оказался на неразминированной территории, когда посещал места, где в ходе карабахского конфликта в начале 1990-х годов погибли его близкие родственники, отметили в администрации Агдамского района.

Представители ANAMA в очередной раз призвали граждан «обращать внимание на предупредительные знаки о минной опасности и не заходить на незнакомые территории».

C учетом этого инцидента число жертв подрыва мин в Азербайджана после 44-дневной войны 2020 года в Карабахе достигло 383, говорится в сообщении МИД страны в социальной сети X.

«Место инцидента является еще одним свидетельством размещения Арменией противопехотных мин далеко за пределами бывшей линии соприкосновения с 2020 года. Учитывая огромные негативные гуманитарные последствия и тот факт, что сохраняющееся загрязнение наземными минами представляет собой вызов усилиям по достижению мира и примирения, Азербайджан рассчитывает на адекватную политическую и практическую поддержку со стороны международного сообщества в его усилиях по разминированию», - отмечено в публикации.

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и Вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ, в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.