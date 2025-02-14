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12:54, 14 февраля 2025

Грузовик подорвался на мине в Азербайджане

Грузовик подорвался на мине в Азербайджане. 14 февраля 2025 г. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/v-agdame-gruzovik-podorvalsya-na-mine/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инцидент произошел в Агдамском районе.

Как писал "Кавказский узел", на территориях, бывших в зоне армяно-азербайджанского конфликта, периодически подрываются на минах военные и местные жители. Так, в декабре при взрыве мины близ условной границы с Арменией в направлении Садаракского района Нахичеванской автономной республики был ранен азербайджанский военнослужащий.

Грузовик подорвался на мине в бассейне реки Хачын, протекающей по территории села Аяг Гервенд Агдамского района, сообщили сегодня в пресс-службах Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Агентства по разминированию (ANAMA).

Житель села Гузанлы Агдамского района Мамедов Фаиг Аршад оглу, 1965 года рождения, находясь за рулем грузового автомобиля, не пострадал. Машина повреждена. В прокуратуре Агдамского района проводится расследование, пишет Trend.

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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Автор: "Кавказский узел"

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