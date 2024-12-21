Азербайджанский военный подорвался на мине

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При взрыве мины близ условной границы с Арменией в направлении Садаракского района Нахичеванской автономной республики ранен азербайджанский военнослужащий. Военный госпитализирован, угрозы для его жизни нет.

Как писал "Кавказский узел", на территориях, бывших в зоне армяно-азербайджанского конфликта, периодически подрываются на минах военные и местные жители. Так, 10 ноября военнослужащий азербайджанской армии Гадим Ибрагимов получил травмы в результате взрыва мины на территории села Гюлистан Геранбойского района.

Минобороны Азербайджана вечером 20 декабря сообщило о ранении военнослужащего азербайджанской армии в результате взрыва мины.

По информации ведомства, около 12:00 (11.00 мск) «при выполнении служебно-боевых задач» в направлении Садаракского района НАР «на условной азербайджано-армянской границе» был ранен военнослужащий азербайджанской армии. Зияд Ильгар оглу Салманов подорвался на противопехотной мине.

Раненый получил первую помощь на месте и был эвакуирован в военный госпиталь, угрозы его жизни нет. В связи с происшествием начато расследование, отметили в Минобороны.

С учетом сегодняшнего инцидента после окончания 44-дневной войны в Карабахе 10 ноября 2020 года жертвами взрывов мин стали 383 граждан Азербайджана, из них 70 погибли, а 312 получили ранения разной степени тяжести, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ANAMA (Азербайджанское национальное агентство по разминированию).

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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