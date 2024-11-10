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20:42, 10 ноября 2024

Азербайджанский военный пострадал при взрыве мины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий азербайджанской армии Гадим Ибрагимов получил травмы в результате взрыва мины на территории села Гюлистан Геранбойского района.

Как писал "Кавказский узел", на территориях, где велась война за Карабах, периодически подрываются на минах местные жители. Так, 14 октября житель села Гушчу Айрым Газахского района Илькин Сарыев получил ранение ноги в результате подрыва на противопехотной мине во время выпаса скота, а 21 мая пастух Арзу Гаджиев получил смертельные травмы в Тертерском районе. 

Сегодня на территории села Гюлистан Геранбойского района военнослужащий азербайджанской армии Ибрагимов Гадим Халиг оглу подорвался на противопехотной мине, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. 

Получившего травмы военного доставили в ближайший медпункт, его состояние врачи оценили как удовлетворительное, сказано в пресс-релизе ведомства.

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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