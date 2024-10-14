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14:28, 14 октября 2024

Сельчанин подорвался на мине в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель села Гушчу Айрым Газахского района Илькин Сарыев получил ранение ноги в результате подрыва на противопехотной мине во время выпаса скота.

Как информировал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта периодически подрываются на минах местные жители. Так, 27 апреля при взрыве противотанковой мины в Агдамском районе Азербайджана был ранен водитель грейдера Видади Гусейнов, а 21 мая пастух Арзу Гаджиев получил смертельные травмы в Тертерском районе. 

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, житель села Гушчу Айрым Газахского района Илькин Сарыев 2001 года рождения подорвался на противопехотной мине, когда пас скот на не очищенном от мин участке. Он доставлен в больницу с раной правой ноги.

Врачи оценивают состояние Сарыева как стабильное, прокуратура проводит расследование по факту подрыва человека на мине, привел сегодня Report.az совместное сообщение Генпрокуратуры, МВД Азербайджана и госагентства по разминированию (ANAMA).

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики отметили, что разминирование территорий после боевых действий в Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов –  долгий и сложный процесс.

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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Автор: "Кавказский узел"

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