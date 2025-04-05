Зона тления на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась

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Площадь подслойного тления на мусорном полигоне на горе Щелба уменьшена до 300 квадратных метров, в тушении возгорания принимают участие 42 человека.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта вновь произошло возгорание на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. По данным на вечер 16 марта, площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров. Жители Новороссийска и поселка Борисовка пожаловались на сильный запах гари и невозможность проветривать жилье. К утру 30 марта пожарным удалось уменьшить площадь пожара до 700 квадратных метров, после власти отчитались о сокращении площади горения до 500 квадратных метров. Пользователи соцсетей возмутились решением властей продлить срок работы полигона на два года и реконструировать его. Длительное подслойное горение усложняет тушение пожара и может привести к мусорному оползню, а распространение фильтрата уже отравляет водоемы и почву. Жители Новороссийска жалуются на едкий дым и связывают с ним ухудшение самочувствия.

Площадь подслойного тления на полигоне в Новороссийске сократилась до 300 квадратных метров, отчитался сегодня оперштаб Краснодарского края. "Специалисты продолжают бороться с возгоранием. По состоянию на 18.00 мск 5 апреля в работах задействованы 42 человека и 30 единиц техники. Отсыпано более 72,1 тысячи кубометров грунта, самосвалы выполнили около 5,4 тысячи рейсов", - сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Сегодня днем оперштаб отчитался о сокращении площади пожара до 400 квадратных метров.

Администрация Новороссийска сегодня в своем Telegram-канале не отчитывалась о тушении пожара на мусорном полигоне.

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