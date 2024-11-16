Содокладчик ПАСЕ выразила обеспокоенность состоянием Мамедли и Ибадоглу

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Содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Лизе Кристофферсен призвала власти Азербайджана создать условия для оказания эффективной медицинской помощи находящимся под следствием Анару Мамедли и Губаду Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября суд не удовлетворил жалобу арестованного главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на отказ в переводе его в гражданскую клинику. Состояние здоровья Анара Мамедли ухудшается в СИЗО, а просьбы о медобследовании остались без ответа, заявил в октябре его адвокат. Аппарат омбудсмена Азербайджана отчитался, что Мамедли провели обследование в СИЗО, однако защита настаивает на обследовании в частной клинике.

Ученый-экономист, лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу в связи с ухудшением состояния прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции. Но суд дважды отказался принять ходатайства с просьбой разрешить Ибадоглу выезд из Азербайджана для лечения.

Содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану, норвежский депутат Лиз Кристофферсен 15 ноября выступила с заявлением по поводу ухудшения состояния здоровья активистов гражданского общества Анара Мамедли и Губада Ибадоглу.

«Я глубоко обеспокоена состоянием здоровья правозащитника Анара Мамедли, который находится под стражей с 30 апреля 2024 года. Господин Мамедли является главой Центра мониторинга выборов и изучения демократии, единственного независимого органа по наблюдению за выборами в Азербайджане, он лауреат Премии Ассамблеи (ПАСЕ) имени Вацлава Гавела за права человека 2014 года. Он также стал соучредителем Climate Justice Initiative («Коалиция климатической справедливости), коалиции независимых НПО, которая стремится объединить усилия в связи с проходящей сейчас в Баку COP29», - говорится в заявлении содокладчика, опубликованном на сайте ПАСЕ.

С 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. Проведение COP29 считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете международного климатического форума всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Кристофферсен напомнила о своем предыдущем заявлении, сделанном сразу после задержания Мамедли, в котором она указывала на предположения о том, что арест активиста связан с его «ценной правозащитной деятельностью», и призывала власти безотлагательно пересмотреть его дело.

«С тех пор его арест продлевался, и ему грозит до восьми лет тюремного заключения в случае признания виновным. Здоровье господина Мамедли серьезно ухудшилось с момента его заключения под стражу, и теперь ему срочно необходимо надлежащее медицинское обследование, в котором ему до сих пор отказывали. Если проблемы со здоровьем Мамедли останутся без внимания, то это может иметь непоправимые последствия для его физического и психического здоровья. Поэтому я призываю власти обеспечить немедленное и качественное медицинское обследование господина Мамедли и предоставление ему соответствующего лечения», - заявила Кристофферсен.

Адвокат Мамедли Джавад Джавадов в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» отметил, что, несмотря на усугубление проблем у Мамедли со здоровьем, главное медицинское управление минюста по-прежнему отказывает ему в обследовании в гражданской клинике и последующей эффективной медицинской помощи. При этом он с сожалением констатировал, что суды отказываются рассматривать жалобы защиты на бездействие медуправление минюста.

Кристофферсен выразила также глубокую обеспокоенность состоянием здоровья Губада Ибадоглу, «известного ученого и эксперта по борьбе с коррупцией, который был освобожден из-под стражи в апреле прошлого года после девяти месяцев заключения».

«Сейчас он находится под домашним арестом, ему запрещено выезжать, и в случае признания виновным он может получить наказание до 17 лет тюремного заключения. Недавно он был номинирован на премию имени Сахарова Европейского парламента 2024 года. Доктор Ибадоглу страдает от серьезного кардиологического заболевания, которое обострилось во время его содержания под стражей», - отмечает содокладчик ПАСЕ.

Она указывает, что Ибадоглу нуждается в срочной операции на сердце, которую могут провести только иностранные врачи. Кристофферсен призывает власти Азербайджана разрешить Ибадоглу выехать за границу для получения надлежащего медицинского лечения.

«Я вновь призываю власти снять все сфабрикованные обвинения против Мамедли и Ибадоглу, а также других правозащитников, журналистов, ученых, гражданских и политических активистов, которые остаются под стражей в качестве возмездия за свою деятельность, и освободить их без промедления», - говорится в заявлении Кристофферсен.

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