RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:05, 16 ноября 2024

Содокладчик ПАСЕ выразила обеспокоенность состоянием Мамедли и Ибадоглу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Лизе Кристофферсен призвала власти Азербайджана создать условия для оказания эффективной медицинской помощи находящимся под следствием Анару Мамедли и Губаду Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября суд не удовлетворил жалобу арестованного главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на отказ в переводе его в гражданскую клинику. Состояние здоровья Анара Мамедли ухудшается в СИЗО, а просьбы о медобследовании остались без ответа, заявил в октябре его адвокат. Аппарат омбудсмена Азербайджана отчитался, что Мамедли провели обследование в СИЗО, однако защита настаивает на обследовании в частной клинике.

Ученый-экономист, лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу в связи с ухудшением состояния прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции. Но суд дважды отказался принять ходатайства с просьбой разрешить Ибадоглу выезд из Азербайджана для лечения.

Содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану, норвежский депутат  Лиз Кристофферсен 15 ноября выступила с заявлением по поводу ухудшения состояния  здоровья  активистов гражданского общества Анара Мамедли и Губада Ибадоглу.

«Я глубоко обеспокоена состоянием здоровья правозащитника Анара Мамедли, который находится под стражей с 30 апреля 2024 года. Господин Мамедли является главой Центра мониторинга выборов и изучения демократии, единственного независимого органа по наблюдению за выборами в Азербайджане, он лауреат Премии Ассамблеи (ПАСЕ) имени Вацлава Гавела за права человека 2014 года. Он также стал соучредителем Climate Justice Initiative («Коалиция климатической справедливости), коалиции независимых НПО, которая стремится объединить усилия в связи с проходящей сейчас в Баку COP29», - говорится в заявлении содокладчика, опубликованном на сайте ПАСЕ.

С 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. Проведение COP29 считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете международного климатического форума всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Кристофферсен напомнила о своем предыдущем заявлении, сделанном сразу после задержания Мамедли, в котором она указывала на предположения о том, что арест активиста связан с его «ценной правозащитной деятельностью», и призывала власти безотлагательно пересмотреть его дело.

«С тех пор его арест продлевался, и ему грозит до восьми лет тюремного заключения в случае признания виновным. Здоровье господина Мамедли серьезно ухудшилось с момента его заключения под стражу, и теперь ему срочно необходимо надлежащее медицинское обследование, в котором ему до сих пор отказывали. Если проблемы со здоровьем Мамедли останутся без внимания, то это может  иметь непоправимые последствия для его физического и психического здоровья. Поэтому я призываю власти обеспечить немедленное и качественное медицинское обследование господина  Мамедли и предоставление ему соответствующего лечения», - заявила Кристофферсен.

Адвокат Мамедли Джавад Джавадов в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» отметил, что, несмотря на усугубление проблем у Мамедли со здоровьем, главное медицинское управление минюста по-прежнему отказывает ему в обследовании в гражданской клинике и последующей эффективной медицинской помощи. При этом он с сожалением констатировал, что суды отказываются рассматривать жалобы защиты на бездействие медуправление минюста.

Кристофферсен выразила также глубокую обеспокоенность состоянием здоровья Губада Ибадоглу, «известного ученого и эксперта по борьбе с коррупцией, который был освобожден из-под стражи в апреле прошлого года после девяти месяцев заключения».

«Сейчас он находится под домашним арестом, ему запрещено выезжать, и в случае признания виновным он может получить наказание  до 17 лет тюремного заключения. Недавно он был номинирован на премию имени Сахарова Европейского парламента 2024 года. Доктор Ибадоглу страдает от серьезного кардиологического заболевания, которое обострилось во время его содержания под стражей», - отмечает содокладчик ПАСЕ.

Она указывает, что Ибадоглу нуждается  в срочной операции на сердце, которую могут провести только иностранные врачи. Кристофферсен призывает власти Азербайджана разрешить  Ибадоглу выехать за границу для получения надлежащего медицинского лечения.

«Я вновь призываю власти снять все сфабрикованные обвинения против Мамедли и Ибадоглу, а также других правозащитников, журналистов, ученых, гражданских и политических активистов, которые остаются под стражей в качестве возмездия за свою деятельность, и освободить их без промедления», - говорится в заявлении Кристофферсен.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Наргиз Абсаламова, фото: haqqin.az https://haqqin.az/news/301706 Севиндж Вагифгызы, фото: Meydan TV https://www.meydan.tv/ru/article/apellyacionnyj-sud-ostavil-v-sile-reshenie-kasatelno-zhurnalistki-sevindzh-vagifgyzy/ Эльнара Гасымова, фото: https://rus.az24saat.org Коллаж "Кавказского узла".
16 ноября 2024, 11:59
Журналистки Abzas Media пожаловались на давление в бакинском изоляторе
Афган Садыгов. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=yNwWuK1CoIQ
16 ноября 2024, 07:19
Оставлен в силе отказ Афгану Садыгову в политическом убежище
16 ноября 2024, 05:22
Протестующие в Ереване потребовали от генсека ООН помочь освободить пленных в Баку
16 ноября 2024, 04:23
Силовики в Баку сорвали одиночный пикет зоозащитника на COP29
15 ноября 2024, 23:15
Защита заявила о нарушении права Ульви Гасанли на справедливый суд
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
19:25, 15 ноября 2024
Ветер с Апшерона
2
Ошибка защитника собак
Фото
08:59, 14 ноября 2024
Ветер с Апшерона
3
Декабрь будет полезным в азербайджано-армянских думах о будущем
Фото
17:14, 13 ноября 2024
Ветер с Апшерона
4
Убийственное отношение к родному человеку
Все блоги
Справочник
Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
18:12, 16 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Жесткая европеизация бакинцев
Фото
11:13, 16 ноября 2024
Ветер с Апшерона
10
Почему убрали зоозащитника?
Фото
19:25, 15 ноября 2024
Ветер с Апшерона
2
Ошибка защитника собак
Фото
15:06, 15 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Никчемность и пустота с громкими разговорами
Фото
21:06, 14 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
Неграмотность населения - критерий тоталитарности государства
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Совещание Координационного совета в зале заседаний администрации президента Абхазии. 16 ноября 2024 года. Фото: RESPUBLICA https://t.me/respublicaabh/9868
16 ноября 2024, 13:10
Абхазская оппозиция объявила о контроле над госструктурами

Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" от 15.11.24, https://t.me/aiashara/7636
15 ноября 2024, 17:59
Политологи поспорили об ответственности за обострение ситуации в Сухуме

На избирательном участке. Тбилиси, 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
14 ноября 2024, 18:39
Суд в Тбилиси отказался удовлетворить иски оппозиции о выборах

Памятник Ахмату Кадырову в Москве. Скриншот видео от 14 ноября 2024 года. Телеграм-канал Baza https://t.me/bazabazon/32879
14 ноября 2024, 17:03
Вандалы написали оскорбление на памятнике Кадырову в Москве

Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Показать больше