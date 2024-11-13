Активисты раскритиковали усилия правозащитников по поддержке азербайджанских политзеков

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Призывы международных правозащитных организаций к участникам конференции COP29 потребовать от властей Азербайджана освободить политзаключенных были запоздалыми и недостаточными.

Как писал "Кавказский узел", в Баку 11 ноября открылась 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) COP29, в повестке которой обсуждение мер по повышению усилий для сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду. 5 ноября Amnesty International обратила внимание на нарушение прав человека в Азербайджане и призвала участников конференции не игнорировать эту проблему. 11 ноября Комитет по защите журналистов призвал делегации, приехавшие на саммит COP29 в Баку, оказать давление на власти Азербайджана в связи с репрессиями против представителей независимых медиа, а 12 ноября международная организация в защиту журналистов «Репортеры без границ» (РБГ) обратила внимание на преследования в Азербайджане журналистов и потребовала освободить их.

Климатическая конференция проходит с 11 по 22 ноября в Баку и стала первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. Проведение этого мероприятия считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете события международного масштаба репрессии против оппозиции и независимых СМИ в стране стали видны всему миру, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Заявления и призывы международных журналистских и правозащитных организаций к участникам COP29 потребовать в Азербайджане освободить критиков режима и вообще политзаключенных запоздалые, считает директор базирующегося в Женеве азербайджанского Института прав человека (ИПЧ) Эмин Гусейнов.

«Это - не более чем ничего не значащие дежурные заявления. Кампанию в защиту арестованных журналистов и правозащитников надо было начинать тогда, когда было объявлено о проведении в Азербайджане COOP29 - в декабре прошлого года. Как раз тогда раскручивался маховик невиданных до сих пор репрессий в Азербайджане. Пошли аресты журналистов Abzas Media, Kanal-13, Kanal-11, других изданий, - и далее Toplum TV. Необходимо было тогда международным журналистским и правозащитным организациям развернуть массовую кампанию, воздействовать на европейские структуры – институты ОБСЕ, Совета Европы, Европейского союза - для оказания со стороны них давления на власти Азербайджана. Этого всего не было. Были какие-то отдельные или даже совместные заявления, но это была просто риторика. Не было массированного движения с вовлечением активистов гражданского общества Азербайджана», - сказал Гусейнов 12 ноября корреспонденту «Кавказского узла».

Возможно, если бы была своевременно проведена активная международная кампания, власти Азербайджана, опасаясь реального бойкота и срыва конференции, пошли бы на освобождение если и не всех, то большого числа политзаключенных

По его словам, системную работу по привлечению внимания к проблемам преследования журналистов и активистов в Азербайджане в связи с COP29 проводило только Партнерство климатических наблюдателей (ПКН). «Эту коалицию учредили мы, азербайджанские активисты в изгнании – наш Институт прав человека, Институты свободы и безопасности репортеров, организация «Медиа мониторинг», отдельные представители гражданского общества Азербайджана, чьих имен мы из соображений безопасности не раскрываем, а также отдельные эксперты из постсоветских стран, также вынужденно находящиеся в Европе. Но международные НПО с большим стажем деятельности и ресурсами нас не поддержали. Мы последовательно заявляли, что без освобождения политзаключенных COP29 не станет площадкой для свободных дискуссий. К сожалению, в последние годы стал трендом проведение COP в авторитарных странах – Египте, ОАЭ и Азербайджане. В арабских странах до сих пор остаются политзаключенные, арестованные накануне климатических конференций. Но в отличие от ОАЭ и Египта, Азербайджан - член Совета Европы, ОБСЕ, партнер Евросоюза, будучи членом «Восточного партнерства», и при должных усилиях можно было оказать давление на Баку и добиться освобождения политзаключенных. Кстати, результатом во многом наших усилий стало то, что на COP29 из лидеров Запада приехали только премьер-министры Великобритании, Испании и Бельгии, остальные страны были представлены руководителями уровня министров и еще ниже. Возможно, если бы была своевременно проведена активная международная кампания, власти Азербайджана, опасаясь реального бойкота и срыва конференции, пошли бы на освобождение если и не всех, то большого числа политзаключенных», - рассказал Гусейнов.

На его взгляд, руководство Азербайджана, не чувствуя реального давления, и далее будет игнорировать призывы к освобождению политзаключенных. «Тем не менее, мы продолжим кампанию, пока Азербайджан будет председателем климатической конференции до COP30 в Бразилии. По крайней мере, мы будем добиваться порицания душителей прав человека хотя бы на уровне международного общественного мнения», - отметил Гусейнов.

Он также указал, что выделение отдельных лиц в заявлениях международных журналистских организаций, как жертв публикаций на темы экологии, не верны. «Неправильно фокусировать внимание на отдельных человеческих историях. Да, арестованная журналистка Наргиз Абсаламова, как заявили «Репортеры без границ», освещала экологическую акцию в селе Союдлу. Но она также освещала многие другие протестные акции социального и политического характера. В связи с COP29 журналистов и активистов должны освобождать не из-за их экологической деятельности. Сама идея климатических конференция немыслима без свободных обсуждений, и в странах, где они проводятся, никто не должен находиться в тюрьмах за свои убеждения, взгляды, публикации», - отметил Гусейнов.

Жители села Союдлу в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Член правления движения ResPlatforma (Платформа III Республики) Самед Рагимли также считает заявления международных правозащитных организаций с призывами к освобождению политзаключенных запоздалыми.

«Уже слишком поздно. Конференция началась, продолжается, никто из мировых лидеров не отказался от участия в ней из-за нарушения прав человека в Азербайджане. Многие главы государств лично участвует, те, кто не приехали, направили высокопоставленных лиц. Власти Азербайджан чувствуют себя комфортно. Вряд ли в период COP29 кого-то они освободят. Возможно, после конференции через некоторое время они великодушно отпустят одного-двух политзаключенных», - сказал Рагимли корреспонденту «Кавказского узла».

У Азербайджана ограничены экономические возможности

На его взгляд, власти Азербайджана не учитывают международные призывы, потому что не чувствуют сильного давления. «Да, до Азербайджана COP проводились также в недемократических странах - Египте и ОАЭ - и там также были политзаключенные. Однако на эти арабские страны действительно было мало рычагов давления. ОАЭ – богатая нефтяная страна, финансовый центр Ближнего Востока, официально монархия. И на это государство механизмов давления у Запада не много. Египет не богат нефтью. Но его правитель Ас-Сиси вернул это большое арабского государство к светскости, свергнув власть «Братьев-мусульман». Запад вынужден терпеть авторитаризм Ас- Сиси, потому что ему нужен стабильный Египет в полыхающем конфликтами регионе. У Азербайджана ограничены экономические возможности. Часто западные дипломаты и политики, с которыми мы общаемся, нам говорят, что рычагов давления на Баку, дескать, нет, поскольку Азербайджан покинет Совет Европы и откажется от сотрудничества с ЕС. Однако на самом деле Баку делает вид, что может изменить внешнеполитический вектор. С ЕС Азербайджан не будет ограничивать экономическое сотрудничество, потому это его главный рынок нефти и газа. Из Совета Европы Баку тоже не уйдет, это повлечет снижение кредитного рейтинга страны, и она потом не сможет получать у европейских и международных финансовых институтов заимствования, которые будут в ближайшем будущем необходимы в связи с падением уровня добычи нефти и сокращением доходов страны», - сказал Рагимли.

Он с сожалением констатировал, что международное правозащитное движение также «обюрократилось, стала лоббистской». «Правозащитники-энтузиасты, которые способствовали запуску Хельсинского процесса в 1970 года, остались в прошлом. С 1990-х годов с увеличением донорской помощи международные правозащитные стали приходить люди с мышлением профессиональных служащих. Сейчас порой их сотрудники ведут себя, как бюрократы, повторяют нарративы чиновников МИД своих стран. Поэтому они склонны не к принципиальному отстаивания прав человека, а принятию игр авторитарных режимом к освобождению двух-трех политзаключенных в ответ на отказ международных партнеров в проведении системных реформ. Члены международных НПО порой активизируют свои усилия на освобождении двух-трех известных политзаключенных с определенным бэкграундом, пролоббировать освобождение которых проще. Им и чиновникам МИД легче добиться освобождения этих лиц и записать это в «историю личного успеха», чем принципиально отстаивать свободы для всех, что может определенное время не приносить результатов. Такая тактика устраивает власти Азербайджана, ибо, ведя торг по нескольким лицам, они добиваются отказа требований изменить реакционные законы об НПО, о медиа, о политических партиях», - отметил Рагимли.

В итоге, по его словам, в преддверии COP29 международная кампания в защиту политзаключенных в Азербайджане была не так сильной, как в конце 2015-2016 годов. «Кстати, тогда Азербайджан получил приглашение на энергетический саммит в США в апреле 2016 года после того, как были освобождены из тюрем известные правозащитники Интигам Алиев, Лейла Юнус, Ариф Юнус, Анар Мамедли и другие», - напомнил Рагимли.

Журналист Meydan Tv Натиг Джавадлы также счел международные усилия недостаточными для освобождения арестованных представителей медиа и других критиков власти.

Никаких практических шагов для освобождения азербайджанских журналистов и активистов не было сделано

«Никаких практических шагов для освобождения азербайджанских журналистов и активистов не было сделано. Международные журналистские организации должны были уже давно требовать от ООН, ОБСЕ, Совета Европы и Евросоюза решительных действия для освобождения людей, пострадавших за реализацию своих свободы, до климатической конференции в Баку. Те же под давлением международного общественного мнения вынуждены были бы надавить на власти Азербайджана. Однако ни те, ни другие ничего не предприняли, а голос спецдокладчика ООН оказался гласом вопиющего в пустыне», - рассказала Джавадлы.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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