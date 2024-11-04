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13:54, 4 ноября 2024

Правозащитники обратили внимание участников COP29 на репрессии в Азербайджане

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитная организация Amnesty International в преддверии климатической конференции ООН в Баку обратила внимание на нарушения прав человека в Азербайджане и призвала участников форума не игнорировать эту проблему.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение саммита COP29 в Азербайджане. Климатическая конференция пройдет с 11 по 22 ноября в Баку и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Международная правозащитная организация Amnesty International распространила информационный доклад о предстоящем форуме COP29, обратив внимание на проблемы с правами человека в стране, принимающей конференцию.

«В Азербайджане тревожная ситуация с правами человека, с давними ограничениями прав на свободу слова, объединений и собраний. Мирные протесты, в том числе проводимые экологическими группами, регулярно подвергаются жестокому подавлению, и, по данным местных НПО, более 300 человек в настоящее время находятся в тюрьме по политически мотивированным обвинениям», - говорится в частности, в докладе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. В июне правозащитники сообщили о 303 именах, внесенных в список, в сентябре – о 319. Наибольший прирост заключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Пытки и другие виды жестокого обращения широко распространены в Азербайджане

Работа независимых СМИ в Азербайджане серьезно затруднена "постоянной угрозой мести" за любую реальную или предполагаемую критику властей, отмечают авторы отчета. «Большинство независимых СМИ были раздавлены, как и гражданское общество. Пытки и другие виды жестокого обращения широко распространены в Азербайджане, а безнаказанность укоренилась», - подчеркивается в докладе.

О волне преследования журналистов, начавшейся в Азербайджане в ноябре 2023 года, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

С момента предоставления Азербайджану председательства в COP29 позитивных изменений не произошло, отмечает Amnesty International. «На самом деле, тяжелая ситуация с правами человека в Азербайджане ухудшалась с декабря 2023 года. Власти утверждают, что они обеспечивают возможность того, "чтобы голоса всех были услышаны" на саммите, но в этом году они преследовали более десятка активистов и журналистов и заставили замолчать ключевых лиц, выступающих с критикой», - заявили правозащитники.

В частности, арестован правозащитник Анар Мамедли по "надуманным обвинениям в контрабанде". "В тюрьме ему отказали в адекватном медицинском лечении, и ему грозит длительный срок заключения", - указано в докладе.

Как считают в Amnesty International, «крайне важно, чтобы гражданское общество могло участвовать в переговорах по климату». «Однако участие гражданского общества самого Азербайджана будет крайне ограниченным. Угрозы и преследования вынудили многих местных активистов покинуть страну, а другие задерживаются по политически мотивированным обвинениям. Немногие оставшиеся независимые голоса рискуют подвергнуться преследованию, если осмелятся высказать какую-либо критику во время COP29. Вакуум, образовавшийся в результате подавления групп гражданского общества, частично заполнен организациями, известными как GONGO (провластные неправительственные организации. – Прим. корреспондента «Кавказского узла»). Эти поддерживаемые государством группы не предоставляют независимых точек зрения, а их присутствие позволяет властям Азербайджана создавать ложную картину уважения к свободе слова и объединений», - отмечается в докладе.

Кроме того, ископаемое топливо составляет около половины экономики Азербайджана и большую часть его экспортных доходов, указывают авторы исследования. «Однако страна должна внести свой вклад в отказ от ископаемого топлива. Но ранее президент Алиев объявил о планах по расширению добычи газа, которые совершенно несовместимы с обязательствами Азербайджана по Парижскому соглашению. Как и предыдущие климатические саммиты, COP29 примет множество участников, чьи повестки дня серьезно расходятся с климатической справедливостью. Ожидается, что на нем будут присутствовать тысячи лоббистов добычи ископаемого топлива, а также главы таких нефтяных гигантов, как Shell и BP. Эти участники использовали предыдущие саммиты для продвижения своих собственных интересов, выступая против важных усилий по отказу от ископаемого топлива. Amnesty International призывает к жесткой политике в отношении конфликта интересов, чтобы не допустить подрыва лоббистами глобальных климатических соглашений», - сказано в докладе.

Amnesty International призвала участников форума к тому, чтобы права человека "были в центре всех решений по климатическим действиям, а государства взяли на себя обязательство полностью отказаться от ископаемого топлива "быстрым и справедливым способом".

"Участники COP29 не должны гоняться за рискованными технологиями, такими как улавливание, хранение и удаление углерода, или продвигать газ, как «переходное топливо», как средство отвлечения от срочной необходимости постепенного отказа от ископаемого топлива. Секретариат РКИК (Рамочная конвенция по изменениям климата) ООН, правительство Азербайджана и другие правительства должны защищать гражданское пространство и гарантировать права на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний", - говорится в докладе.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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