Климатическую конференцию в Баку активисты встретили призывом освободить политзаключенных

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“Партнерство климатических наблюдателей" призвало поддержать петицию с требованием освобождения политзаключенных в Азербайджане в день открытия 29-ой конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29.

"Партнерство климатических наблюдателей (ПКН) - коалиция организаций гражданского общества, занимающаяся продвижением уважения прав человека и инклюзивных действий по борьбе с изменением климата в Азербайджане", - говорится на сайте структуры.

ПКН, открыв петицию, призывала отдельных лиц и организации выступить в защиту прав человека в Азербайджане.

"В принимающей стране содержится более 319 политических заключенных, и она хорошо известна своим несоблюдением международных обязательств в области прав человека. COP29 проходит в стране, где не осталось ни одной независимой прессы и где гражданское общество сталкивается с чрезвычайно высоким уровнем преследований",- сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ПКН, директор базирующегося в Женеве Института прав человека Эмин Гусейнов.

С11 по 22 ноября в Азербайджане проходит ежегодный саммит, посвященный борьбе с изменением климата – 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, или COP29. Выбор Баку как места проведения саммита подвергся серьезной критике. По мнению критиков, проведение COP29, в стране с серьезными проблемами в области прав человека, является попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем страны и улучшить международный имидж властей, говорится в материале "Кавказского узла" "Как связан COP29 в Баку с нарушениями прав человека".

Многочисленные правозащитные организации и СМИ уже выразили свою обеспокоенность тем, может ли COP29 стать площадкой для подлинного обсуждения климата, а не исключительной возможностью для Азербайджана использовать конференцию в своих интересах, продвигая сделки страны по ископаемому топливу, подчеркивается в сообщении ПКН.

В самой петиции содержится призыв к правительству Азербайджана соблюдать свои международные обязательства в области прав человека. Также активисты призывают снять ограничения на независимые СМИ и обеспечить безопасную среду для всех представителей гражданского общества и профсоюзов.

В документе также предлагается открыть сухопутные границы Азербайджана и гарантировать право на свободу передвижения, обеспечить устойчивый мир в регионе.

Азербайджан должен выполнять свои обязательства по соблюдению прав и свобод человека в соответствии со стандартами Совета Европы, Европейского политического сообщества и ОБСЕ, отмечено в петиции. В ней также содержится требование обеспечить право граждан Азербайджана на здоровую окружающую среду и сократить воздействие добывающей промышленности на климат. Кроме того, указывается на необходимость гарантировать свободное и безопасное участие в COP29 для всех представителей СМИ и представителей гражданского общества.

"Мы солидарны с народом Азербайджана и всеми, кто стремится отстаивать права человека и экологическую справедливость. Мы считаем, что климатическая конференция не может решать экологические проблемы без отстаивания ценностей человеческого достоинства, равенства и свободы", - заявил Гусейнов.

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