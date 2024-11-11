Как связан COP29 в Баку с нарушениями прав человека

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В 2024 году с 11 по 22 ноября в Азербайджане пройдет ежегодный саммит, посвященный борьбе с изменением климата – 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, или COP29. Выбор Баку как места проведения саммита подвергся серьезной критике.

Что такое COP?

Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает «Конференция сторон». COP – высший законодательный орган, контролирующий реализацию Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) . РКИК – международное соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему, оно вступило в силу 21 марта 1994 года . Первым результатом деятельности РКИК стал подписанный в 1997-м и действовавший в 2005—2020 годах Киотский протокол, который сменился Парижским соглашением в 2016 году. В 2023 году РКИК подписали 198 стран. Предыдущий COP28 состоялся в Дубае в 2023 году .

В 2024 году, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, “в течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей” .

По заявлениям организаторов, COP служит платформой для стран для обсуждения и согласования совместные действия по борьбе с изменением климата. Конференция оценивает прогресс, достигнутый в реализации Парижского соглашения и других международных договоренностей, и позволяет определить новые цели по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к будущим изменениям климата, таким как повышение уровня моря и экстремальные погодные явления. На конференции также обсуждаются вопросы новых технологий и финансирования мер по борьбе с изменением климата. Экологические организации критикуют государства за недостаточно амбициозные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов . Компании и правительства обвиняются в "зеленом пиаре" , то есть в использовании COP29 для создания положительного образа, не предпринимая при этом реальных действий по борьбе с изменением климата. Правозащитники в области экологии указывают на неравенство в распределении бремени борьбы с изменением климата – развитые страны, исторически являющиеся основными источниками выбросов, несут меньшую ответственность за последствия климатических изменений, чем развивающиеся страны .

При этом и сами участники конференций неоднократно подчеркивали, что изменение климата неравномерно влияет на разные регионы и социальные группы, усугубляя существующее неравенство и нарушая права человека .

Критика саммита в Баку

Организаторы COP29 столкнулись с критикой из-за выбора Баку в качестве места проведения. Международные и правозащитные организации неоднократно выражали обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Азербайджане. Также проведение саммита в Баку вызвало дискуссии о том, как соотносятся экологические цели и защита прав человека. Критики подчеркивали, что борьба с изменением климата не должна идти в ущерб правам человека и что выбор места проведения таких конференций должен быть тщательно продуман.

Отвлечение внимания от внутренних проблем

По мнению критиков, проведение COP29, в стране с серьезными проблемами в области прав человека, является попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем страны и улучшить международный имидж властей. Так, в контексте COP29, Amnesty International выражала обеспокоенность по этому поводу, отметив, что конференция может служить также для легитимизации режима. Amnesty International указывала на вероятность того, что любые критики, пытающиеся выразить свое несогласие в преддверии или во время COP29, столкнутся с риском серьёзных репрессий, особенно после конференции , когда страна уже не будет находиться в центре внимания .

Human Rights Watch заявляла, что проведение COP29 может быть использовано для улучшения имиджа страны без реальных изменений в области прав человека.

Также Human Rights Watch заявила, что соглашение между правительством Азербайджана и РКИК ООН о проведении климатической конференции COP29 "изобилует существенными недостатками и двусмысленностями" относительно защиты прав участников конференции. В соглашении нет ясности относительно того, какие действия могут представлять собой "вмешательство" во "внутренние дела" Азербайджана, заявили правозащитники .

Обе организации призывали к бойкоту конференции.

Усиление репресии до и после саммита

Международные и правозащитные организации указывали на усиление репрессий против политических оппонентов, журналистов и гражданских активистов, дискриминацию и преследование представителей национальных меньшинств, отсутствие независимого суда и коррупцию в правоохранительных органах.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Политических активистов и критиков власти подвергали арестам, задержаниям, тюремным срокам по сфабрикованным обвинениям. В частности упоминаются дела Анара Мамедли, Губада Ибадоглу Тофика Ягублу, Игбал Абилов и Бахруз Самедов. Независимые журналисты, блогеры и активисты, критиковавшие власти столкнулись с давлением, угрозами, арестами, были вынуждены покинуть страну.

Это привело к существенному ограничению свободы слова в стране. В контексте COP 29 такое давление на независимую прессу вызвало опасения, что информация о саммите и его результатах может быть ограничена, что затруднит общественный контроль за ходом переговоров и принятием решений.

В совместном отчете, опубликованном 8 октября 2024 года Human Rights Watch и Freedom Now заявили, что Азербайджан осуществляет жестокую атаку на критиков правительства, независимые группы и СМИ. Правозащитники отметили, что репрессии усилились всего за несколько месяцев до открытия COP29. В отчете подробно описывается арест десятков лиц по политически мотивированным и необоснованным уголовным обвинениям .

Члены Европарламента и Евросоюз осудили выбор Баку в качестве места проведения COP29 и призвали к освобождению политических заключенных.

Некоторые страны, такие как Канада и Норвегия, выступили с резкой критикой проведения COP29 в Баку и призвали к более решительным действиям со стороны международного сообщества. Норвежская правозащитная организация 1 распространила отчет под названием "Нарастающий кризис с правами человека в Азербайджане", обратив внимание на ужесточение репрессий против критиков власти в этой стране. Международное сообщество обязано повлиять на Баку в преддверии COP29, чтобы добиться освобождения политических заключенных и прекращения преследования инакомыслящих, заявили норвежскиие правозащитники.

США также выражали обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Азербайджане. Так, около 60 американских законодателей обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой оказать давление на Ильхама Алиева, чтобы он освободил политических заключенных перед саммитом COP29. Законодатели, среди которых 10 сенаторов и 48 конгрессменов, призвали Блинкена заставить Азербайджан принять "реальные меры" для освобождения политических заключенных и осудить провокационные заявления в адрес Армении, которые "рискуют подорвать мирные переговоры .

С призывом освободить политзаключенных также выступил председатель комитета Сената США по иностранным делам Бен Кардин.

24 октября 2024 года депутаты Европарламента призвали Европарламент вновь призвал немедленно освободить всех задержанных и арестованных политзаключенных, в частности, Губада Ибадоглу, Анара Мамедли, Акифа Гурбанова, Тофига Ягублу, Азиза Оруджева и многих других, а также прекратить всякое преследование и репрессии. "Постоянные нарушения прав человека со стороны Баку несовместимы с проведением COP29. Евросоюз, в частности, его президент Урсула фон дер Ляйен обязаны, воспользовавшись проведением Конференции в Баку, напомнить Азербайджану о его международных обязательствах", - говорится в резолюции Европарламента .

Европарламент призвал Евросоюз приложить усилия для того, чтобы Конференции ООН по изменению климата не проводились в странах с плохой ситуацией в области прав человека. Также призывает Евросоюз прекратить зависимость от азербайджанского газа, приостановить действие меморандума о взаимопонимании, о стратегическом партнерстве в энергетической сфере .

Судебная система, пыточные условия и ограничение акций

Также критики проведения саммита в Баку указывали на политическую ангажированность судебной системы, нарушение права на мирные собрания – разгон мирных демонстраций, запреты на проведение акций протеста, пыточные условия содержания заключенных. Так в сентябре 2024 года представители нескольких стран в Совете Европы призвали Азербайджан “обеспечить прозрачность и надлежащую правовую процедуру, а также достойные и безопасные условия для всех задержанных, включая их полный доступ к здравоохранению и независимым юридическим услугам, а также решить серьезные существенные вопросы, касающиеся пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания".

Ограничения, которые могут быть наложены на гражданское общество в Азербайджане во время проведения COP29, могут затруднить участие местных активистов и международных наблюдателей. “Проведение международного мероприятия, такого как COP29, в этом контексте вызывает серьезную обеспокоенность относительно способности гражданского общества, включая активистов-экологов, правозащитников и журналистов, свободно и безопасно участвовать в публичных обсуждениях до, во время и после конференции", - говорится в совместном заявлении 30 международных организаций и активистов от 10 сентября 2024 года.

Враждебность правительства Азербайджана к независимому активизму вызывает опасения по поводу того, как группы гражданского общества смогут принять конструктивное участие в работе COP29, а также того, в какой степени они смогут активизировать экологическую деятельность в Азербайджане после конференции, подчеркивается в заявлении .

Незавершенный конфликт с Арменией

Поводом для критики проведения COP29 в Баку также назван незавершенный конфликт между Азербайджаном и Арменией. Высказались опасения, что саммит в Баку может быть использован для отвлечения внимания от этих проблем и легитимизации действий азербайджанского правительства.

Армянские общественные организации обратились в октябре 2024 года а в секретариат Конференции ООН по изменению климата (COP) с требованием приостановить и пересмотреть решение о проведении COP29 в Баку. Авторы обращения считают неприемлемым проведение конференции в стране, где "нарушаются всевозможные права и наносится непоправимый ущерб природе". Организации отмечают, что принятое 11 декабря 2023 года, спустя 2,5 месяца после исхода жителей Нагорного Карабаха в Армению, решение о проведении конференции в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил как одобрение его действий. Участники акции протеста возле Представительства ООН в Ереване, МИД Армении и посольств России, Франции и США, призвали их выступить с требованием к Азербайджану освободить армянских пленных и предоставить информацию о без вести пропавших. держали в руках плакаты и транспаранты с фотографиями армянских пленных, а также с надписями: "Бойкот COP29".

В резолюции Европарламента от 24 октября 2024 года депутаты призывали Азербайджан "добросовестно участвовать в переговорах по мирному соглашению с Арменией на принципах уважения территориальной целостности двух стран и суверенитета, а также уважать права армян Нагорного Карабаха". На тех же принципах должны решаться и вопросы разблокировки коммуникаций .

Ответ Баку на критику

Азербайджанская сторона отвергла все обвинения в нарушении прав человека. Власти страны подчеркивают, что проводят последовательную политику по защите прав и свобод граждан, а также активно участвуют в международном сотрудничестве в области прав человека. Так, Милли Меджлис Азербайджана 24 октября 2024 года назвал «необъективной и односторонней» позицию евродепутатов, отвергнув изложенную в их резолюции критику в адрес Баку. "К сожалению, европейские парламентарии, политизируя такой важный вопрос, как борьба с изменением климата, не стесняются использовать его в качестве инструмента против Азербайджана", - говорится в заявлении парламента Азербайджана.

Рамид Намазов, председатель временной комиссия Милли Меджлиса против иностранных вмешательств и гибридных угроз, на заседании по теме «Гибридные угрозы против COP29» заявил, что по мере приближения СОР29 против Азербайджана растут "грязные кампании". Он отметил развернутые клеветнические кампании в СМИ и использование юридических инструментов в качестве "оружия", к которым можно отнести принятые в различных парламентах антиазербайджанские резолюции, необоснованные международные иски и санкции .

Аргументы в защиту проведения COP29 в Баку

Стоит отметить, что сторонники проведения COP29 в Баку говорят о том, саммит может оказать положительное влияние на ситуацию с правами человека в Азербайджане. Проведение COP29 уже привлекло международное внимание к ситуации с правами человека в Азербайджане, что может оказать некоторое давление на власти Конференция может стать поводом для более широких дискуссий о правах человека в Азербайджане как внутри страны, так и на международной арене. Также указывается возможное усиление гражданского общества. Несмотря на репрессии, проведение COP29 может стимулировать активизацию гражданского общества и укрепить его связи с международными организациями .

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