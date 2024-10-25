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04:31, 25 октября 2024

Парламент Азербайджана раскритиковал призыв евродепутатов освободить пленных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Милли Меджлис Азербайджана назвал «необъективной и односторонней» позицию евродепутатов, отвергнув изложенную в их резолюции критику в адрес Баку. 

Как писал "Кавказский узел", 24 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к Азербайджану освободить армянских пленных и обеспечить право армян на возвращение в Нагорный Карабах. Они также осудили репрессии властей Азербайджана в отношении оппозиции, журналистов и активистов, которые особенно усилились в преддверии COP29.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Милли Меджлис Азербайджана вечером 24 октября прокомментировал принятую Европарламентом резолюцию, упрекнув ее авторов в антиазербайджанских настроениях. Согласно заявлению, которое распространил парламент Азербайджана, в документе содержатся “абсурдные утверждения и обвинения, угрозы и требования”

«Европарламент, позиционирующий себя как лицо европейского парламентаризма, оставив в сторону проблемы Старого света, возобновил нападки на Азербайджан (...) Территориальная целостность и суверенитет нашей страны не уважаются, предпринимаются попытки вмешательства в наши внутренние дела», - говорится в документе, который перевел на русский язык корреспондент “Кавказского узла”. 

По мнению азербайджанских парламентариев, евродепутаты демонстрируют «особое отношение к Армении» и поддерживают финансирование ее вооруженных сил, что “служит усилению реваншистских тенденций в этой стране и повторному разжиганию конфликта в регионе".

Милли Меджлис упрекнул Европарламент в «двойных стандартах», указав, что этот орган игнорировал «на протяжении 30 лет оккупацию Арменией азербайджанских территорий», «стирание с лица земли городов и сел», «массовые разрушения и присвоение исторического, религиозного и культурного наследия народа Азербайджана», а также «попрание прав более миллиона азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами».

В резолюции Европарламента ничего не говорится о проблемах, с которыми столкнулся Азербайджан, о необходимости восстановления разрушенных городов, очистке территорий от мины, и судьбе почти 4 тысяч пропавших без вести граждан Азербайджана, отмечается в заявлении парламента страны.  

Азербайджанские парламентарии также не согласны с тем, что арестованных в Азербайджане бывших руководителей Нагорного Карабаха называют пленными. «Называть военнопленными людей, чьи руки запятнаны кровью азербайджанского народа и совершивших преступления против мира и человечности вызывает возмущение», - указано в документе.

 Милли Меджлис раскритиковал попытку евродепутатов политизировать COP29. "К сожалению, европейские парламентарии, политизируя такой важный вопрос, как борьба с изменением климата, не стесняются использовать его в качестве инструмента против Азербайджана", - говорится в заявлении.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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