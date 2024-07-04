Amnesty International призвала обеспечить соблюдение прав человека в Азербайджане

04 июля 2024, 12:37

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Международная правозащитная организация Amnesty International в преддверии намеченного в Баку климатического саммита COP29 призвала Организацию Объединенных Наций заключить с властями Азербайджана соглашение, которое бы обязало их обеспечить в стране соблюдение прав человека.

Как сообщал "Кавказский узел", руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего климатического саммита COP29 11-22 ноября текущего года в Азербайджане. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. 27 июня азербайджанские активисты призвали Организацию Объединенных Наций (ООН) обратить внимание на репрессии в отношении журналистов в Азербайджане.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала организаторов климатического саммита COP29 из ООН обеспечить соблюдение прав человека в Азербайджане, закрепив это положение в Соглашении с властями страны, принимающей саммит.

Соглашение с принимающей страной устанавливает порядок проведения международной встречи между организаторами и властями принимающей страны, включая любые иммунитеты и привилегии, применимые за пределами национальных законов, и обычно окончательно оформляется за несколько месяцев до мероприятия, пояснила Amnesty International.

Правозащитники в своем заявлении настаивают, чтобы это соглашение было опубликовано сразу после подписания, а также чтобы потенциальные участники могли оценить риски, с которыми они столкнутся на мероприятии. В заявлении подчеркивается, что несмотря на неоднократные попытки, только недавно получен текст соглашения для прошлогоднего COP28 между Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Это соглашение имело существенные недостатки и неясности относительно защиты прав человека, которые оно предоставляло участникам в Дубае, усиливая опасения, что соглашение с правительством Азербайджана также не сможет в полной мере защитить права человека и гражданское пространство на COP29, и что оно также не будет доступно общественности перед саммитом.

"Соглашение с принимающей страной между РКИК ООН и властями Азербайджана должно содержать гарантии того, что все права человека будут защищены и соблюдены как внутри, так и за пределами места проведения мероприятия. К ним относятся права на свободу выражения мнений и мирные собрания. Это особенно важно, поскольку власти Азербайджана регулярно подавляют критику и недавно усилили репрессии против инакомыслия", – сказано в заявлении Amnesty International, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Организация призвала освободить Анара Мамедли, а также всех других активистов, необоснованно задержанных властями Азербайджана. "Важно, чтобы Соглашение с принимающей страной, заключенное с РКИК ООН, было обнародовано сразу после подписания, чтобы его можно было тщательно изучить и оценить, в какой степени защищено гражданское пространство на КС-29. Секретариат РКИК ООН должен опубликовать все прошлые и будущие КС на своем веб-сайте в интересах прозрачности и широко распространить информацию об их публикации", – подчеркнула Amnesty International.

Политзаключенный Анар Мамедли столкнулся с обвинениями, связанными с его организацией – единственной независимой структурой по наблюдению за выборами в Азербайджане. Мамедли – известный защитник демократии и прав человека, один из основателей "Инициативы справедливой среды – COP29".

Саммит COP29 должен быть пространством свободы. Должны быть обеспечены свободы и права всех участников, уважение мнения критиков. Более того, ко времени проведения COP29 должны быть прекращены репрессии внутри принимающей страны, заявил директор азербайджанского Института свободы и безопасности (ИСБР) Эмин Гусейнов. "ООН как главный организатор должна настоять на освобождении политзаключенных и на обеспечении свободы всех участников", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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