Международные организации призвали освободить азербайджанских активистов

11 сентября 2024, 15:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 30 международных неправительственных организаций и активистов призвали власти Азербайджана освободить активистов и журналистов, которые преследуются по политическим мотивам, и прекратить использовать уголовное преследование в качестве инструмента репрессий.

Как писал "Кавказский узел", руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция, которая состоится в ноябре 2024 года, станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. 3 сентября правозащитники призвали освободить критиков властей Азербайджана, подвергшихся преследованиям во время предвыборной кампании. 10 сентября с этим же призывом выступил председатель комитета Сената США по иностранным делам Бен Кардин.

Около 30 международных неправительственных организаций и отдельных активистов выступили с заявлением, в котором привлекли внимание к проблемам с правами человека в Азербайджане в преддверии COP29 в Баку.

"Правительство Азербайджана имеет давнюю и хорошо отработанную модель подавления независимого гражданского общества и критических голосов. Проведение международного мероприятия, такого как COP29, в этом контексте вызывает серьезную обеспокоенность относительно способности гражданского общества, включая активистов-экологов, правозащитников и журналистов, свободно и безопасно участвовать в публичных обсуждениях до, во время и после конференции", - говорится в заявлении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Международное внимание к Азербайджану в период подготовки к проведению КС-29 дает важную возможность выразить глубокую обеспокоенность по поводу репрессий в отношении независимого гражданского общества и потребовать прекращения злоупотреблений, считают подписанты петиции.

По оценкам азербайджанских правозащитных групп, сотни людей находятся за решеткой в стране по политически мотивированным обвинениям. В настоящее время идет новая волна задержаний, десятки активистов и представителей СМИ арестованы по необоснованным, серьезным уголовным обвинениям, далее сказано в заявлении.

В частности, авторы документа обратили внимание на преследование Губада Ибадоглу - известного ученого и эксперта по борьбе с коррупцией, специализирующегося на нефтегазовой отрасли Азербайджана. "Доктор Ибадоглу был жестоко арестован 23 июля 2023 года, и власти выдвинули против него фиктивные обвинения, связанные с поддельными деньгами и распространением экстремистских религиозных материалов. Во время его девятимесячного заключения его хронические заболевания резко обострились из-за отказа властей предоставить Ибадоглу адекватное медицинское лечение. В настоящее время доктор Ибадоглу находится под домашним арестом. В случае признания его виновным ему может грозить до 17 лет тюрьмы", - отмечают подписанты петиции.

Еще одним показательным примером называется случай с Анаром Мамедли - известным защитником прав человека и одного из основателей недавно созданной инициативы Climate of Justice Initiative ("Справедливость для климата") гражданского общества, которая стремится использовать COP29 для продвижения гражданской и климатической повестки в Азербайджане. Мамедли был арестован 29 апреля 2024 года на фоне усиливающегося преследования независимых голосов в Азербайджане и обвинен в контрабанде иностранной валюты.

По меньшей мере 18 журналистов и других лиц, связанных с Abzas Media, Toplum TV и Kanal 13, последними оставшимися независимыми СМИ в Азербайджане, находятся за решеткой или иным образом замешаны в необоснованных уголовных преследованиях. 21 августа 2024 года власти арестовали Бахруза Самедова, докторанта Карлова университета в Праге и постоянного автора многочисленных международных и региональных изданий и СМИ. Самедов находится в предварительном заключении по обвинению в государственной измене, которое, как широко полагают, связано с его откровенным мирным активизмом. 22 июля 2024 года власти арестовали еще одного исследователя, Игбала Абилова, также по ложным обвинениям в государственной измене. Он также остается под стражей до суда, далее говорится в заявлении.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

"В своем вступительном слове в Совете ООН по правам человека в июне 2024 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк особо выделил Азербайджан как объект для беспокойства, "призвав власти Азербайджана пересмотреть в соответствии с международным правом прав человека все дела журналистов, активистов и других лиц, произвольно лишенных свободы», и немедленно освободить их. Правительство Азербайджана до сих пор отказывается прислушиваться к этому и многочисленным аналогичным призывам своих международных партнеров», - подчеркивают представители международных НПО.

Они отметили необходимость полноценного участия гражданского общества в климатических переговорах в рамках COP29. "Тяжелая ситуация с правами человека в Азербайджане обязывает Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата и государства-члены предпринять конкретные шаги для обеспечения безопасного пространства для разнообразного участия гражданского общества на COP29. Они должны гарантировать, что правительство Азербайджана не будет препятствовать лицам и группам, критикующим правительство, участвовать в конференции, и что принимающее правительство будет уважать права всех участников свободно высказываться и мирно собираться внутри и за пределами места проведения конференции", - далее указано в заявлении.

Авторы документа настоятельно призывают правительство Азербайджана "выполнить свои обязательства в качестве члена многочисленных многосторонних организаций и инициатив, имеющих элементы прав человека, а также свои обязательства в качестве участника ключевых международных договоров по правам человека".

В этой связи подчеркивается необходимости принятия правительством Азербайджана следующих шагов: немедленно и безоговорочно освободить всех правозащитников, журналистов и активистов, неправомерно удерживаемых по политически мотивированным основаниям, и снять с них надуманные обвинения; прекратить использование уголовного преследования как инструмента подавления критиков правительства и членов гражданского общества; снять неоправданные ограничения на деятельность гражданского общества путем внесения поправок в законы, касающиеся регистрации и финансирования неправительственных организаций и средств массовой информации, приведя их в соответствие с международными стандартами и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы.

Подписаны петиции считают, что "государства-члены и Секретариат РКИК ООН, а также другие ключевые международные субъекты и организации, такие как Европейский союз, Совет Европы, ОБСЕ, Европейский банк реконструкции и развития и Группа Всемирного банка, а также компании, имеющие деловые интересы в Азербайджане, должны проявить твердую солидарность с независимым гражданским обществом Азербайджана". "Многие активисты, подвергая себя большому личному риску, продолжают бороться за права человека и климатическую справедливость в стране и регионе. Международные партнеры Азербайджана должны поддержать призывы к конкретным шагам, призвать Азербайджан к ответу и помочь обеспечить, чтобы правительство приняло их в качестве неотложного приоритета", - говорится в заключение заявления.

Петицию подписали 26 организаций и два частных лица.

В частности, среди подписантов FIDH (Международная федерация по правам человека), Всемирная организация против пыток (OMCT), Human Rights Watch, Human Rights House Foundation* (Фонд Домов прав человека), Норвежский Хельсинкский комитет, Комитет защиты журналистов, международная организация в защиту журналистов «Репортеры без границ», People in Need*, Фонд Генриха Бёлля*, Freedom Now, PEN America, PEN International и др., а также защитник прав человека, окружающей среды и борьбы с коррупцией Коринна Гилфиллан (Corinna Gilfillan) и Саймон Тейлор (Соучредитель и член правления Global Witness).

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов отметил рост числа призывов к властям Азербайджана по мере приближения COP29 освободить несправедливо арестованных и осужденных активистов, журналистов, исследователей.

"Практически каждый день звучат заявления и призывы к Баку со стороны международных организаций, западных политиков, правительств. Если власти действительно хотят улучшить имидж страны, то должны прислушаться к этим призывам и освободить несправедливо арестованных людей. Иначе все их усилия, расходы государства окажутся потраченными впустую и страна и правительство окажутся под еще более жесткой международной критикой", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

* организации признаны в России нежелательными

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.