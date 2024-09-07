Активисты в Гааге провели пикет в поддержку Игбала Абилова

07 сентября 2024, 19:49

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Властям Азербайджана следует освободить талышского исследователя Игбала Абилова, обвиняемого в госизмене, заявили участники пикета перед азербайджанским посольством в Гааге. На отказ суда перевести Абилова под домашний арест подана апелляционная жалоба, сообщил отец ученого.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября международная правозащитная организация Amnesty International потребовала освободить критиков властей Азербайджана, в том числе Игбала Абилова. 1 сентября такие же требования озвучила правозащитная организация Human Rights Watch.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии и приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата. После этого его не выпустили из страны, а 22 июля задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, Абилову грозит до пожизненного лишения свободы. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу.

Сегодня перед посольством Азербайджана в Гааге прошел пикет в поддержку Игбала Абилова. Акция была организована друзьями и коллегами молодого ученого, отмечается в сообщении на сайте, созданном специально в защиту Абилова.

Участники акции призвали власти Азербайджана прекратить преследование Абилова и освободить его из-под стражи. Они держали плакаты с лозунгами на английском языке: "Свободу Игбалу Абилову!", "Наука - не преступление!".

Участники пикета также собирали подписи под петицией с требованием освободить Игбала Абилова, говорится в публикации.

По данным на 19.45 мск 7 сентября, петиция, размещенная 25 июля на платформе Change.org, набрала 2575 подписей.

Это уже вторая акция в Европе в защиту Игбала Абилова, в августе аналогичный пикет прошел в Вильнюсе, сказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» отец ученого Шахин Абилов.

Эти акции показывают, что представители международной научной и демократической общественности верят в невиновность Игбала

«В этих акциях принимают участие активисты, исследователи, коллеги Игбала. Эти акции показывают, что представители международной научной и демократической общественности верят в невиновность Игбала. В защиту Игбала в последние недели и дни выступили и призвали к его освобождению целый ряд авторитетных международных организаций, в том числе такие как Human Rights Watch, Amnesty International», - сказал Шахин Абилов.

По его словам, хотя Игбалу уже разрешили звонить близким, свиданий с ним по-прежнему не предоставляют.

Человек, который содержится в СИЗО, имеет право на телефонные разговоры с близкими по 15 минут дважды в неделю и четыре свидания с ними в течение месяца, заявила ранее адвокат Абилова. Однако 7 августа Сабаильский райсуд Баку отказался удовлетворить жалобу на введенный следствием запрет Абилову звонить близким и видеться с ними. 31 августа защита сообщила, что право Абилова на телефонные разговоры больше не ограничивается.

Решение суда, который 31 августа отказал в переводе Игбала Абилова под домашний арест, уже обжаловано, добавил отец арестованного. "Но заседание апелляционного суда еще не назначено", - сказал он.

Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, 30 июля два десятка ученых из разных стран призвали руководство Азербайджана остановить уголовное преследование Абилова. "Мы знаем Игбала Абилова как талантливого ученого-этнографа, который изучал в ходе полевых исследований особенности культуры различных этнических и конфессиональных групп на Южном Кавказе, в Малой Азии и на Среднем Востоке. Его интересы были сугубо научными, а цели - исключительно академическими", - заявили они.

Талыши (самоназвание – "толыш") – народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 году численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Талыши".

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