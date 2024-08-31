Суд отказался отпустить Игбала Абилова под домашний арест

31 августа 2024, 16:54

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Районный суд в Баку не удовлетворил просьбу освободить из-под стражи талышского исследователя Игбала Абилова, обвиняемого в госизмене.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест талышского исследователя Игбала Абилова. Сам Абилов отверг все обвинения.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии, он приехал в Азербайджан в июне 2024 года на свадьбу двоюродного брата. 27 июня его не выпустили из страны, а 22 июля задержали, обвинив в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому-этнографу грозит до пожизненного лишения свободы. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому.

Сабаильский райсуд Баку рассмотрел ходатайство защиты о переводе Абилова под домашний арест, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Абилова Фариз Намазлы.

«Мы обосновали ходатайство тем, что необходимости и целесообразности содержания Абилова под стражей нет. Во-первых, мы указали на то, что Абилов приехал в Азербайджан после длительного перерыва, и если бы чувствовал за собой вину, то не приезжал бы. Во-вторых, через несколько дней после прибытия его уже вызывали в Службу государственной безопасности, и если бы у него были бы намерения скрываться, то уже тогда бы скрылся. В-третьих, у Абилова есть в Баку место для проживания, и режим домашнего ареста он может там исполнять. В-четвертых, Абилов ученый, он занимается научными исследованиями и мог бы продолжать эту работу. В-пятых, он не считает себя виновным и потому сам заинтересован не уклоняться от следствия, а добиваться своего оправдания», - сказал адвокат.

Однако суд не внял доводам защиты и оставил ученого под стражей, добавил Намазлы, отметив, что на это решение будет подана апелляционная жалоба.

Вместе с тем он сообщил о восстановлении права Абилова на телефонные разговоры.

7 августа Сабаильский райсуд отказался удовлетворить жалобу Игбала Абилова на введенный следствием запрет звонить близким и видеться с ними.

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении ходатайства Абилова. Представители СГБ оказались недоступными для комментариев.

Напомним, член правления Общественного совета талышей Азербайджана (ОСТА) Гилал Мамедов ранее сообщил "Кавказскому узлу", что Абилов занимался исследованием истории талышского народа и культурными правами талышей.

30 июля два десятка ученых из разных стран призвали руководство Азербайджана остановить уголовное преследование Абилова. "Мы знаем Игбала Абилова как талантливого ученого-этнографа, который изучал в ходе полевых исследований особенности культуры различных этнических и конфессиональных групп на Южном Кавказе, в Малой Азии и на Среднем Востоке. Его интересы были сугубо научными, а цели - исключительно академическими", - заявили они.

Талыши (самоназвание – "толыш") - народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 года численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Талыши".

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