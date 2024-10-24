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17:18, 24 октября 2024

Европарламент призвал Азербайджан освободить армянских пленных

Европарламент. Фото: Diliff. https://ru.wikipedia.org/

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Депутаты Европарламента призвали Азербайджан освободить армянских пленных и обеспечить право армян на возвращение в Нагорный Карабах. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку продлил срок ареста 15 бывшим карабахским чиновникам, в том числе бывшему президенту Араику Арутюняну. В октябре 2023 года стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также бывшего спикера парламента Давида Ишханяна и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Варданян в апреле проводил голодовку, его сын призвал международные организации добиваться от Азербайджана справедливого и открытого судебного процесса по делам бывших карабахских чиновников. Бывшие руководители Нагорного Карабаха и мирные жители, находящиеся под арестом в Баку, лишены возможности защиты в суде, а показания, которые легли в основу обвинений против них, получены под давлением, заявили армянские правозащитники.

Европарламент принял резолюцию о "ситуации в Азербайджане нарушений прав человека и международного права и отношений с Арменией", которая осуждает репрессии властей Азербайджана в отношении оппозиции, журналистов и активистов, как в самой стране, так и за ее пределами, которые особенно усилились.в преддверии COP29.

Европарламент призывает немедленно освободить всех своевольно задержанных и арестованных политзаключенных, которых в Азербайджане насчитывается более 300 человек, в частности, Губада Ибадоглу, Анара Мамедли, Акифа Гурбанова, Тофига Ягублу, Азиза Оруджева и многих других, а также прекратить всякое преследование и репрессии, следует из текста документа, опубликованного на сайте Европарламента.

"Постоянные нарушения прав человека со стороны Баку несовместимы с проведением COP29. Евросоюз в частности его президент Урсула фон дер Ляйен обязаны воспользовавшись проведением Конференции в Баку напомнить Азербайджану о его международных обязательствах", - говорится в резолюции Европарламента.

Европарламент призвал  Евросоюз и его членов-государств приложить усилие для того, чтобы Конференции ООН по изменению климата не проводились в странах с плохой ситуацией в области прав человека. Также призывает Евросоюз прекратить зависимость от азербайджанского газа, приостановить действие меморандума о взаимопонимании, о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

В резолюции депутаты Европарламента призывают Азербайджан "добросовестно участвовать в переговорах по мирному соглашению с Арменией на принципах уважения территориальной целостности двух стран и суверенитета, а также уважать права армян Нагорного Карабаха". На тех же принципах должны решаться и вопросы разблокировки коммуникаций.

"Любые военные действия против Армении неприемлемы и будут иметь серьезные последствия для партнерства Евросоюза с Азербайджаном. Евросоюз должен быть готов к применению санкций против физических лиц, организаций, угрожающих суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении", - говорится в резолюции Европарламента.

Европарламент приветствует финансирование вооруженных сил Армении и призывает к дальнейшему сотрудничеству в сферах безопасности и обороны и осуждает "клеветническую и критическую позицию Азербайджана" по отношению к гражданской миссии Евросоюза в Армении, а также призывает расширить мандат миссии.

Европарламент призвал власти Азербайджана освободить всех 23 армянских военнопленных, выполнить решения Международного суда в том числе касательно безопасного беспрепятственного и быстрого возвращения армян Нагорного Карабаха. "Призываем начать всеобъемлющий и прозрачный диалог с карабахскими армянами и предоставить все необходимые гарантии относительно их защиты, земельных и имущественных прав", - говорится в резолюции Европарламента.

Также авторы заявления призвали структуры Евросоюза продолжить оказывать помощь Армении в сфере гуманитарной поддержки для беженцев из Нагорного Карабаха.

Депутаты Европарламента коснулись и сохранения исторического и культурного наследия Нагорного Карабаха. Они призывают власти Азербайджана воздержаться от дальнейшего разрушения, пренебрежения или изменения культурного религиозного или исторического наследия в Нагорном Карабахе. "Азербайджан должен предоставить миссии ЮНЕСКО доступ в Нагорный Карабах", - указано в резолюции.

За принятие резолюции проголосовали 453 депутата, 31 парламентарий проголосовал "против". Еще 89 депутатов воздержались.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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