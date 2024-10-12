Детали соглашения о климатическом форуме в Баку встревожили правозащитников

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Соглашение между Азербайджаном и организаторами климатической конференции ООН содержит оговорки, вызывающие опасения за безопасность участников COP29, заявила правозащитная организация Human Rights Watch. Власти Азербайджана не гарантируют участникам форума свободу высказываний, согласился азербайджанский правозащитник Эмин Гусейнов.

Как писал "Кавказский узел", руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение саммита COP29 в Баку. Климатическая конференция начнется 11 ноября и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. ООН должна требовать освобождения всех активистов и журналистов, оказавшихся в заключении в преддверии COP29, заявили в июле правозащитники.

Соглашение между правительством Азербайджана и Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) о проведении климатической конференции COP29 "изобилует существенными недостатками и двусмысленностями" относительно защиты прав участников конференции, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

Организация сослалась на текст этого соглашения, подписанного в августе 2024 года и все еще официально не опубликованного, и заявила, что его содержание «хотя и разочаровывает, но не удивляет».

С одной стороны, в соглашении говорится, что участники конференции «пользуются иммунитетом от судебного преследования в отношении сказанного или написанного ими и любого совершенного ими действия». Однако отдельный пункт требует от них «уважать законы Азербайджана» и не вмешиваться во «внутренние дела» страны, указано в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В соглашении нет ясности относительно того, какие действия могут представлять собой «вмешательство» во «внутренние дела» Азербайджана

«В соглашении нет ясности относительно того, какие действия могут представлять собой «вмешательство» во «внутренние дела» Азербайджана, и применяются ли законы Азербайджана в зоне проведения конференции под управлением ООН. Учитывая строгие ограничения Азербайджана на свободу слова и собраний, которые нарушают международное право в области прав человека, действия участников в этой зоне могут стать предметом репрессий за ее пределами», - приводятся в заявлении слова старшего адвоката по вопросам охраны окружающей среды и прав человека Мирто Тилианаки.

Азербайджан "имеет давнюю историю жесткого ограничения свободы слова и мирных собраний" и использует законы, чтобы "парализовать независимые неправительственные организации и заставить замолчать инакомыслящих", подчеркивается в заявлении HRW.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Всего за несколько недель до COP29 представители гражданского общества, включая активистов, журналистов и правозащитников, все еще не имеют ясного представления о мерах защиты, которые позволят гарантировать соблюдение их прав на конференции, указала HRW.

"РКИК ООН следует публично призвать правительство Азербайджана соблюдать свои обязательства в области прав человека и содействовать проведению климатической конференции, уважающей права человека", - говорится в заявлении.

Опасения HRW счел обоснованными азербайджанский правозащитник в эмиграции, директор Института прав человека (базируется в Женеве) Эмин Гусейнов, входящий в международную правозащитную коалицию по климатической справедливости.

"Климатические конференции ООН – это мероприятия не только правительств. Это глобальные форумы, где должны быть услышаны голоса гражданских обществ, и без участия масс добиться целей борьбы с климатическими изменениями невозможно. Поэтому представители гражданских обществ должны иметь возможность свободно говорить на климатических форумах. Причем не только в самих аренах конференции, но и за их пределами. Они не должны опасаться за последствия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

ООН ничего не предприняла для предотвращения репрессий на COP27 и COP28

К сожалению, "репрессивная среда в Азербайджане в преддверии COP29" вызывает тревогу и опасения за обеспечение свободы обсуждений на бакинском форуме, отметил он. "ООН ничего не предприняла для предотвращения репрессий на COP27 и COP28 – в Египте и ОАЭ - и некоторые из арестованных накануне этих форумов все еще в застенках. Это, безусловно, негативно влияло на фон обсуждений на климатических конференциях. ООН должна однозначно гарантировать, что никто из участников бакинского COP не столкнется с проблемами ни в зоне проведения форума, ни за ее пределами", - сказал Эмин Гусейнов.

В азербайджанском секретариате COP29 получить комментарии не удалось, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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