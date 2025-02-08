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12:01, 8 февраля 2025

Рашад Рамазанов пожаловался на нарушение его прав в колонии

Рашад Рамазанов, фото: https://www.newswire.ca/news-releases/rashad-ramazanov-is-pens-empty-chair-at-the-international-festival-of-authors-652505883.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный по делу о наркотиках азербайджанский блогер Рашад Рамазанов пожаловался на насилие со стороны сотрудников колонии, а также на плохие условия содержания.

Как информировал "Кавказский узел", 2 января осужденный по делу о наркотиках азербайджанский блогер Рашад Рамазанов пожаловался, что колония, в который он содержится, переполнена и в ней антисанитария, и что на заключенных оказывается давление.

Рашад Рамазанов (известен также как Рашад Агааддин) был задержан 20 мая 2022 года и арестован по делу о незаконном обороте наркотиков. Супруга блогера заявила, что его преследуют за публикации в соцсетях с критикой в адрес властей Азербайджана. В октябре 2022 года супруга блогера сообщила, что он проводил недельную голодовку с требованием освобождения, которую был вынужден прекратить из-за ухудшения самочувствия.

Отбывающий срок заключения в исправительном учреждении № 15 блогер Рашад Рамазанов подвергся физическому насилию со стороны надзирателей, сообщила его супруга Кенуль Исмайлова.

Об этом, по ее словам, муж сообщил 7 февраля, позвонив ей по телефону. "Днем ранее Рашад обратился за медицинской помощью. В холодную погоду он вынужден был часами ждать очереди, чтобы попасть на прием к врачу. Он попросил надзирателей позволить ему вернуться в барак, и позвать его, когда приблизится его очередь. Они не разрешили ему. Рашад через некоторое время повторил свою просьбу. Это рассердило надзирателей, они скрутили Рашаду руки, стали его трясти, кричать на него, порвали ему куртку. В итоге Рашад не только не получил медпомощь, но и подвергся насилию", – рассказала Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, это не первый случай давления на блогера.

"Из-за того, что Рашад реагирует на все негативные факты, жалуется, ему создают проблемы. Вообще в колонии очень плохое обращение с осужденными. Качество пищи низкое и на ее прием отводится слишком мало времени, поэтому заключенные не успевают нормально поесть. На кухне, санузлах и в бане – антисанитария. Горячую воду подают раз в неделю и на короткий срок. Рашад жаловался, предавал это огласке, даже однажды смог позвонить рассказать о плохих условиях содержания журналистам. За отстаивание прав осужденных его периодически подвергают моральному и физическому давлению", – рассказала Исмайлова.

По ее словам, Рамазанов жаловался также на высокие цены в продуктовом магазине. "Мать Рашада тратит половину своей пенсии, чтобы ее сын мог в колонии покупать хотя бы хлеб себе, потому что другие продукты стоят дорого. Я сама без работы и у меня нет дохода, чтобы обеспечить моего мужа нормальными продуктами в тюрьме", – заявила Исмайлова.

Она отметила, что не раз обращалась в Пенитенциарная службу и аппарат омбудсмена с жалобой, что на ее мужа оказывают давление и что он содержится в плохих условиях, однако результатов нет.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Пенитенциарной службы и аппарата омбудсмена Азербайджана.

Напомним, ранее Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Рамазанова политзаключенным.

5 февраля 2024 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Рамазанова к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы. Оглашению приговора предшествовало выступление прокурора, запросившего для него 10 лет тюремного срока. В знак протеста Рамазанов проглотил в зале суда батарейку. Тем не менее, судья продолжил заседание и вынес вердикт. 6 февраля 2024 года врачи заявили, что здоровье Рамазанова вне опасности.

Рашад Рамазанов в 2002 году окончил бакалавриат географического факультета Бакинского госуниверситета по специальности "эколог", в 2004 году получил степень магистра. Он является автором книг по философии, экологии, истории, общественной мысли. На своей странице в соцсети блогер высказывал критику в адрес властей Азербайджана. 13 ноября 2013 года суд признал Рашада Рамазанова виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы. Сам он отверг обвинение. Бакинский апелляционный суд и Верховный суд Азербайджана оставили приговор в силе, но в марте 2019 года блогер был досрочно освобожден в соответствии с распоряжением президента о помиловании заключенных. После освобождения блогер продолжил критику в адрес властей страны.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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