Журналистка Фатима Мовламлы задержана в Азербайджане

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Азербайджанская журналистка Фатима Мовламлы задержана по делу Meydan TV.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу арестовали руководителя новостного сайта arqument.az Шамшада Ага, а 21 февраля - журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы.

В Баку задержана журналистка Meydan TV Фатима Мовламлы, сообщили ее коллеги.

"Фатима перестала выходить на связь несколько часов назад, с полудня. Наши худшие опасения подтвердились. Провластные СМИ сообщили о ее задержании по делу Meydan TV. Фатима заранее уже знала, что ее арестуют. Она даже загодя заключила договор с адвокатом с Бахтияром Гаджиевым", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла»"одна из коллег журналистки.

Она отметила, что число журналистов задержанных по делу Meydan TV достигло 10, среди них девять журналистов и медиа-эксперт Ульви Таиров.

Фатима Мовламлы задержана по уголовному делу, связанному с Meydan TV и предстанет перед судом, в свою очередь, сообщило агентство Report.

"В пресс-службе МВД подтвердили Report информацию о ее задержании", - отметило агентство.

Корреспонденту «Кавказского узла» не удалось получить информацию в МВД Азербайджана.

Адвокат Бахтияр Гаджиев 28 февраля не имел возможности заняться делом Мовламлы, так как находится за пределами Баку.

"Прошу, пусть кто-нибудь меня заменит. Возможно, меня по этому делу вообще не допустят (к защите)", - написал он в закрытую группу журналистов, правозащитников, адвокатов в WhatsApp*.

Напомним, Фатима Мовламлы и ранее подвергалась давлению. В феврале 2022 года она и журналистка Севиндж Садыгова несколько раз подвергались нападениям во время подготовки репортажей в центре Баку. После этих нападений полиция незаконно задержала двух журналисток на четыре часа.

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