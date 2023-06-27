Мовламлы потребовала привлечь силовика к ответственности

27 июня 2023, 15:24

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Азербайджанская журналистка Фатима Мовламлы обратилась в прокуратуру и МВД Азербайджана, требуя привлечь к уголовной ответственности водителя полицейской машины, который на акции протеста в Баку совершил наезд на нее.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня, во время акции родственников арестованных верующих в Баку полицейский автомобиль наехал на ступню журналистки онлайн-издания Toplum TV Фатимы Мовламлы, которая снимала на видео задержания протестующих. Врачи диагностировали у журналистки ушиб ноги без переломов. Журналистка сочла наезд умышленным, МВД Азербайджана заявило, что инцидент произошел по неосторожности. Полицейские не оказали Мовламлы первую помощь и не вызвали врачей, подчеркнула ее адвокат.

Сама Мовламлы сообщила, что не располагает фото или видеозаписью момента наезда. "К сожалению, я там была единственным репортером, и никто не снял этот момент", - пояснила она.

Фатима Мовламлы сообщила, что намерена добиваться наказания полицейского, который наехал на ее ногу, когда она снимала разгон акции протеста. "Мой адвокат Зибейда Садыгова направила жалобы в Сабаильскую районную прокуратуру и МВД с просьбой расследования инцидента. Мы требуем установить сотрудника, который совершил наезд и привлечь его к уголовной ответственности. Для проведения эффективного расследования мы предлагаем провести также медицинскую экспертизу. Правда, после инцидента прошло уже определенное время, травма заживает и возможно на момент экспертизы ее последствия не останутся. Но, мы предлагаем приобщить к делу и учесть во время экспертизы заключения рентгеновского и МРТ-исследований, зафиксировавших повреждения капилляров и костного мозга", - отметила Мовламлы.

Она отметила, что в связи с травмой понесла расходы на лечение и временно оказалась не в состоянии работать. "Я оплатила расходы на медобследования, это составило более 200 манат (120 долларов), спасибо редакции Toplum.Tv, где я работаю, они возместили мне эти средства. Конечно, мы будем добиваться возмещения затрат на обследование и в связи с временной потерей трудоспособности. Но главное для меня не это. Я хочу добиться наказания полицейского, чтобы это было прецедентом и больше не повторялись аналогичные случаи с другими журналистами", - сказала журналистка

По ее словам, к сегодняшнему дню на ноге осталась небольшая припухлость. "Боли почти прошли, я готова работать. Но в редакции настоятельно просили пока не выходить на работу дождаться окончательного исцеления травмы. Врачи мне сказали, что нога заживет полностью через две недели", - сказала журналистка.

Однако журналистика не верит, что расследование прокуратуры и МВД будет объективным. "Они, конечно, выгородят полицейского. Если в связи с откровенным насилием против Тофига Ягублу, когда на его лице были очевидные следы побоев, прокуратура не нашла состава преступления в действиях полиции, то сейчас они тем более не станут привлекать полицейского. Однако эту юридическую процедуру мы должны пройти, чтобы потом обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела в суде, и далее уже оспорить отказ судебных инстанций в ЕСПЧ", - отметила Мовламлы.

Зибейда Садыгова отметила, что в направленных ей жалобах говорится о необходимость привлечь водителя полицейской машины наехавшей на Мовламлы к уголовной ответственности по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста (статья 163 УК Азербайджана).

"В результате наезда журналистка не смогла продолжить съемку на акции протеста. Другим признаком этого преступления стало причинения ущерба здоровью журналистки", - сказала адвокат. Она подчеркнула, что в случае с Мовламлы имеет место отягчающее обстоятельство - совершение деяния должностным лиц, при исполнении служебного положения 1 .

Адвокат полагает, что в связи с официальной жалобой, следственные органы должны взять показания у Мовламлы. Однако это произойдет не раньше следующей недели, поскольку эта неделя в Азербайджане нерабочая по случаю Дня вооруженных сил и Курбан-байрама, отметила Сдаыгова.

Представители пресс-службы МВД Азербайджана в связи с нерабочим днем оказались недоступны для комментариев.

Бывший следователь полиции и координатор Центра против репрессий и пыток Намизад Сафаров ранее заявил,что ДТП произошло в результате"неправомерных действий полиции". "Сотрудники в полиции ведут себя очень жестко по отношению к участникам протестных акций. Они, грубо применяя силу, сажают людей в полицейские машины, не обращая внимания, кто перед ними - здоровые мужчины или женщины и даже пожилые женщины. Создавая вот такой "ажиотаж", они создают условия для причинения людям травм, совершения ДТП. Ведь когда пострадала Мовламлы, не было никакой необходимости разгонять собравшихся. Эти люди всего лишь хотели обратить внимание на несправедливое расследование уголовных дел против их сыновей. А сотрудник полиции, наехавший на Мовламлы, независимо от того, кто был виноват в ДТП, должен был остановить машину, выйти, оказать или вызвать помощь. А полицейские оставили девушку в беспомощном состоянии", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Фатима Мовламлы и ранее подвергалась давлению. В феврале 2022 года она и журналистка Севиндж Садыгова несколько раз подвергались нападениям во время подготовки репортажей в центре Баку. После этих нападений полиция незаконно задержала двух журналисток на четыре часа.

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