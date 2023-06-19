Журналистка Мовламлы пожаловалась на бездействие полиции после ДТП

19 июня 2023, 17:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Журналистка Фатима Мовламлы заявила, что полицейские в Баку после наезда служебной машины на нее не оказали первую помощь и не вызвали врачей. Инцидент произошел на фоне жесткого разгона акции протеста женщин, которую освещала Мовламлы, указали ее адвокат и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня, во время акции родственников арестованных верующих в Баку полицейский автомобиль наехал на ступню журналистки онлайн-издания Toplum TV Фатимы Мовламлы, которая снимала на видео задержания протестующих. Журналистка сочла наезд умышленным, МВД Азербайджана заявило, что наезд не был преднамеренным, но инцидент расследуется.

Врачи диагностировали у журналистки ушиб ноги без переломов. Сама Мовламлы сообщила, что не располагает фото или видеозаписью момента наезда. "К сожалению, я там была единственным репортером, и никто не снял этот момент", - пояснила она.

Утверждения о том, что на Фатиму Мовламлы был совершен умышленный наезд, "беспочвенны и не соответствуют действительности", говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана, поступившем сегодня корреспонденту «Кавказского узла».

"Все утверждения по данному поводу расследованы, камеры видеонаблюдения в районе происшествия просмотрены. Расследованием установлено, что Ф. Мовламлы по неосторожности внезапно встала на пути движущегося автомобиля. При проведенных медицинских рентгенологических исследованиях осложнений в виде переломов и растяжений на ее ноге не обнаружено. Мы связались с ней после инцидента и поинтересовались ее состоянием. Сожалеем, что произошел такой неприятный инцидент", - говорится в сообщении.

Ведомство также распространило 30-секундное видео происшествия. Фатима Мовламлы подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» подлинность видео, но заметила, что на нем ДТП показано «только с одного ракурса».

"Да и на кадрах, распространенных МВД видно, что я не отнюдь не «вставала на пути» автомобиля, как они утверждают. Я снимала участников акции, и когда направлялась на место задержания протестующих, то вышла лишь на край дороги из-за того, что на этом месте тротуар сужался. Водитель полицейской машины вовремя не притормозил. Водитель не вышел из машины, ни он, ни другие полицейские не вызвали скорую помощь, происшествие ими не было запротоколировано. Я звонила на горячую линию МВД и сообщила об инциденте, но никто мне не позвонил, не взял моих показаний. Более того, сотрудники полиции приехали в травмотологическую больницу и препятствовали выдаче результатов рентгеновского исследования", - рассказала Мовламлы.

Она отметила, что после рентгенологического обследования в частной клинике прошла магнитно-резонансную томографию как более детальное обследование. "И оно выявило, что повреждены также капилляры ступни и костный мозг, из-за чего нога отекла. Врачи мне предписали две недели как можно меньше двигаться, чтобы не усиливать нагрузку на ногу", - сказала Мовламлы.

Журналистка намерена добиваться дальнейшего расследования действий водителя полицейской машины. "Я консультировалась уже со своим адвокатом Зибейдой Салыговой. Она сказала, что сотрудники полиции ответственны за безопасность граждан, и потому на массовых мероприятиях должны соблюдать определенные правила поведения, чтобы избежать ущерба гражданам. Кроме того, сотрудники полиции не вызвали скорую помощь. С учетом того, что со стороны полиции против меня и ранее имели случаи давления, то мы считаем, что и сейчас могла иметь место предвзятость. Поэтому мы будем обращаться в прокуратуру для расследования инцидента. Если прокуратура откажет в расследовании, то мы обратимся в суд", - рассказала Фатима Мовламлы.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила, что считает неправомерными действия сотрудников полиции. "Фатима Мовламлы – репортер, которая часто освещает протестные акции. Сотрудники полиции знали об этом, тем более, что она ранее подвергалась задержаниям во время освещения протестных акций. Во-вторых, у полиции должен быть определенных протокол действий, такой, как, например, у врачей с установлением определенного алгоритма действий для различных ситуаций. Так, они должны знать, в каких случаях надо проводить задержания, применение спецсредств, а где просто наблюдать за происходящим, если участников протеста мало и они не представляют угрозы общественному порядку. На видео видно, что на протестную акцию собрались всего несколько женщин. Там уже были сотрудники полиции, и спешно присылать подкрепление не было необходимости. Аварийная ситуация возникла именно из-за этих мер", - сказала адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Правозащитница Арзу Абдулла ранее сообщила, что полиция с применением силы пресекла пикет. "Несмотря на то, что большинство участников акции были женщинами, полиция действовала грубо и жестко… Люди мирно выражали протест, они всего лишь требуют освобождения своих родственников, которые не совершали преступлений. Это не первая их акция. Но на предыдущих пикетах полиция не применяла силы", - сказала Абдулла.

Кроме того, по словам Садыговой, в ДТП и тем более с причинением ущерба здоровью потерпевшего водитель должен остановиться, оказать или вызвать помощь пострадавшему. "Мы всесторонне изучим все обстоятельства и обратимся в прокуратуру для расследования", - сказала адвокат.

Бывший следователь полиции и координатор Центра против репрессий и пыток Намизад Сафаров также считает, что, ДТП произошло в результате «неправомерных действий полиции».

"Сотрудники в полиции ведут себя очень жестко по отношению к участникам протестных акций. Они, грубо применяя силу, сажают людей в полицейские машины, не обращая внимания, кто перед ними - здоровые мужчины или женщины и даже пожилые женщины. Создавая вот такой «ажиотаж», они создают условия для причинения людям травм, совершения ДТП. Ведь в случае, когда пострадала Мовламлы, не было никакой необходимости разгонять собравшихся. Эти люди всего лишь хотели обратить внимание на несправедливое расследование уголовных дел против их сыновей. А сотрудник полиции, наехавший на Мовламлы, независимо от того, кто был виноват в ДТП, должен был остановить машину, выйти, оказать или вызвать помощь. А полицейские оставили девушку в беспомощном состоянии", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Мовламлы пострадала из-за того, что «полиция применяла избыточную силу против мирных протестующих – женщин».

Напомним, Фатима Мовламлы и ранее подвергалась давлению. В феврале 2022 года она и журналистка Севиндж Садыгова несколько раз подвергались нападениям во время подготовки репортажей в центре Баку. После этих нападений полиция незаконно задержала двух журналисток на четыре часа.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.