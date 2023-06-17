Азербайджанская журналистка пострадала на протестной акции

17 июня 2023, 00:06

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Во время акции родных арестованных верующих в Баку автомобиль силовиков наехал на ступню журналистки Фатимы Мовламлы, которая снимала на видео задержания протестующих. Журналистка считает наезд умышленным. В МВД Азербайджана заявили, что наезд не был преднамеренным.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". По данным главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, за последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано порядка 90 человек, аресты которых сопровождаются пропагандистской кампанией о разоблачении иранской шпионской сети, однако объявления им предъявлены в незаконном обороте наркотиков. 26 мая члены семей верующих и религиозных активистов на акции протеста перед администрацией президента Азербайджана заявили, что их родные арестованы по надуманным обвинениям на фоне ухудшения отношений Азербайджана и Ирана. Протестующие потребовали освобождения арестованных и наказания причастных к необоснованному уголовному преследованию активистов.

Сотрудница онлайн-издания Toplum Tv Фатима Мовламлы пострадала во время освещения 16 июня протестной акции родственников, арестованных верующих. "Члены семей арестованных в последнее время верующих проводят акции протеста с требованием освобождения их родных. Эти люди были арестованы по обвинениям в незаконном обороте наркотиков, хотя при задержании провластные СМИ представляли их как "иранских шпионов"", - рассказала он корреспонденту "Кавказского узла"

Члены семей верующих утверждают, что арестованные не виновны и их преследуют по надуманным уголовным делам и периодически проводят акции протеста перед различными госорганами Азербайджана, отметила Мовламлы. "Я как репортер освещаю эти акции, как, и впрочем, другие демонстрации по редакционному заданию. Вот и 16 июня эти люди собрались перед Милли Меджлис. Но в этот раз полиция действовала более жестко, чем было на предыдущих акциях. Несмотря на то, что участников акции было не очень много и это были в основном женщины, полиция стала задерживать протестующих, применяя силу", - рассказала журналистка.

По ее словам, когда полицейские машины вывозили задержанных, один из автомобилей наехал на ее ногу. "Я снимала на видео задержания участников акции. В этот момент машина патрульной полиции медленно наехала на ступню моей левой ноги и остановилась", - рассказала Фатима.

По ее словам, она крикнула водителю, что он наехал ей на ногу, но тот не убирал машину и уехал только после вмешательства других сотрудников.

По ее словам, нога распухла, и она не может наступать на нее. "Я поехала с места акции в травматологическую больницу, туда же подоспели коллеги из редакции. Но полицейские приехали раньше нас и там везде нас сопровождали. После рентгеновского обследования врач не дал мне ни снимка, ни заключения о характере повреждения. Он лишь заметил, что "аппарат этой больницы не может определить мелкие переломы и трещины". Потом мы поехали в частную клинику и там рентгеновское обследование выявило отсутствие перелома. Однако мне сказали, что у меня ушиб мягких тканей и рекомендовали делать первые дни холодные компрессы и вообще две недели без острой необходимости на вставать на ноги", - отметила Мовламлы.

Она считает, что полицейский намеренно наехал на ее ногу. "Я подлечусь и предприму правовые шаги для расследования действий полицейского", - сказала Мовламлы. Она добавила, что фото или видео момента наезда нет. "К сожалению, я там была единственным репортером и никто не снял этот момент", - сказала Мовламлы.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе протестной акции перед парламентом задержанных было. В виду нарушения общественного порядка участники несогласованного мероприятия "были приглашены в отделение полиции" и им было сделано "предупреждение о недопустимости подобных действий", пояснили в ведомстве.

Сотрудник МВД отметил, что случившееся с Мовламлы "расследуется", исключив при этом умышленность предполагаемого повреждения ноги девушки.

Правозащитница Арзу Абдулла, присутствовавшая на акции протеста членов семей верующих, сказала корреспонденту "Кавказского узла, что полиция с применением силы пресекла пикет. "Несмотря на то, что большинство участников акции были женщинами, полиция действовала грубо и жестко. Задерживали даже седовласых женщин почтенного возраста. Всех отпустили через несколько часов. Это незаконно. Люди мирно выражали протест, они всего лишь требуют освобождения своих родственников, которые не совершали преступлений. Это не первая их акция. Но на предыдущих пикетах полиция не применяла силы", - сказала Абдулла.

Мовламлы и ранее подвергалась давлению. В феврале 2022 года независимые журналисты Фатима Мовламлы и Севиндж Садыгованесколько раз подвергались нападениям во время подготовки репортажей в центре Баку. "После этих нападений полиция незаконно задержала двух журналисток на четыре часа.

Журналистка Фатима Мовламлы также заявляла, что в Facebook* был создан ложный аккаунт от ее имени, на котором были выложены ее интимные фото. "Эти фото были изъяты из моего мобильного телефона, когда год назад меня задержали и несколько дней содержали в главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД. Тогда меня задержали после митинга оппозиции 31 марта 2018 года. Меня потом шантажировали и требовали прекратить критику власти и участие в протестных акциях. Но я продолжала свою деятельность. Наконец, угрозы были исполнены", - сказала Мовламлы корреспонденту "Кавказского узла".

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