Правозащитники призвали власти Азербайджана обеспечить свободу выражения мнений

16 мая 2022, 16:41

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Власти Азербайджана должны обеспечить расследование нападений на журналистов и свободу выражения мнений в стране, заявил Норвежский фонд "Дом прав человека". В расследовании серии нападений на активистов за последнее время нет прогресса, указали представители СМИ и общественные деятели.

Как писал "Кавказский узел", полиция Азербайджана 9 мая начала расследование после нападения на журналистку Айтен Мамедову. Инцидент произошел в Бинагадинском районе Баку. Мужчина, зашедший за Айтен Мамедовой в лифт в подъезде дома, приставил нож к ее горлу и потребовал не освещать судебный процесс, после чего скрылся. Мамедова связала нападение с освещением резонансного дела об убийстве ребенка. С призывом к властям Азербайджана найти и наказать виновных выступили правозащитники и активисты, ряд международных правозащитных организаций и Госдеп США. Сама журналистка выразила недовольство ходом следствия.

Ранее Айтен Мамедова заявила, что до нападения неизвестный от нее потребовал прекратить освещать судебное дело об убийстве малолетней девочки. Десятилетняя девочка пропала без вести 21 ноября 2019 года. Ее обгоревшее тело было найдено 6 января 2020 года в том же селе, где она жила. 10 января силовики отчитались о задержании подозреваемого в убийстве – 47-летнего местного жителя Илькина Сулейманова, который первым сообщил об обнаружении тела. История с похищением и убийством ребенка вызвала широкий общественный резонанс в Азербайджане. В суде Сулейманов заявил о своей невиновности, пояснив, что дал признательные показания под пытками.

В специальном заявлении по поводу нападения на Мамедову Норвежский Фонд "Дом прав человека" обратил внимание, что она одна из немногих журналистов, освещающих громкое дело об убийстве, где обвиняемый утверждает, что власти подвергали его пыткам. "Гражданское общество Азербайджана расценило нападение на Мамедову как "посягательство на свободу слова". Это не единичный случай. Ситуация, которая становится все более тревожной, заключается в том, что защитники свободы слова, журналисты-расследователи и представители СМИ в Азербайджане продолжают сталкиваться с насилием, угрозами и жестоким обращением", - говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" заявлении фонда.

В заявлении упоминается ряд случаев нападений на журналистов и активистов. В феврале 2022 года независимые журналисты Фатима Мовламлы и Севиндж Садыгова несколько раз подвергались нападениям во время подготовки репортажей в центре Баку. "После этих нападений полиция незаконно задержала двух журналисток на четыре часа. Мовламлы является одним из самых преследуемых журналистов в Азербайджане, и ее несколько раз незаконно задерживали, преследовали и избивали", - далее отмечается в заявлении фонда.

В марте 2022 года активист Имран Алиев пропал на 20 часов, находясь под стражей в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД. "Имран является основателем meclis.info, гражданской инициативы по мониторингу и освещению работы парламента Азербайджана", - отметил фонд.

Известный активист и бывший политзаключенный Бахтияр Гаджиев обвинил силовиков в организации его похищения в апреле 2022 года, далее указывается в заявлении организации. "Гаджиев утверждает, что ему угрожали в связи с критикой министра внутренних дел Вилаята Эйвазова. В предыдущие годы, помимо незаконного лишения свободы, Бахтияр подвергался многочисленным случаям травли”, - указано в заявлении.

Свободные СМИ и открытое выражение мнений имеют решающее значение для обсуждения идей, напоминает организация. "В Азербайджане власти продолжают подавлять право на свободу выражения мнений и независимое гражданское общество. Более того, заслуживающие доверия отчеты гражданского общества приписывают нападки на свободу выражения мнений властям. Эти нападения, в свою очередь, часто остаются безнаказанными", - говорится в документе.

Азербайджан остается участником Европейской конвенции о правах человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, напомнил фонд. "Как участник этих договоров, Азербайджан обязан гарантировать свободу выражения мнений и защиту правозащитников. Фонд "Дом прав человека" призывает власти Азербайджана соблюдать свои международные обязательства, немедленно положить конец угрозам и насилию в отношении журналистов и других правозащитников и провести оперативное и всестороннее расследование совершенных против них преступлений", - резюмируется в заявлении.

Журналист-фрилансер Фатима Мовламлы рассказала, что полицейские не раз применяли в отношении нее силу. "В Азербайджане всегда были угрозы для репортеров. Просто в последнее время это происходит по нарастающей шкале. Журналиста могут задержать, отнять и поломать телефон, удалить записи с камеры. После каждого такого случая, мы предаем это огласке. Однако угрозы нарастают и сейчас дело дошло до того, что журналистке Айтен Мамедовой приставили нож к горлу", - подчеркнула она.

Мовламлы отметила, что акцию против насилия над журналистами и активистами, которая прошла 14 мая, разгоняли с применением силы. "Были и задержания и применение силы. Мне например полицейский коленом ударил в бедро правой ноги. Но в этот раз наша акция удалась, и мы смогли все таки приблизится к зданию МВД и зачитать свое заявление-требование. (...) Мы будем добиваться раскрытия уже имевших место преступлений против журналистов и активистов и полного прекращения этой практики", - сказала Мовламлы.

Силовики 14 мая разогнали акцию протеста против насилия над журналистами и активистами, поводом для которой стало нападение на журналистку Айтен Мамедову. Активисты намеревались пройти маршем от площади Фонтанов до здания МВД и зачитать текст обращения перед министерством. Однако полиция плотно окружила организаторов акции и оттеснила их в сторону станции метро "Сахил". На акции задержаны не менее 28 человек, еще 13 человек были вывезены за пределы Баку и отпущены там, подсчитали в "Линии защиты". Протестующим все же удалось приблизиться к зданию МВД и зачитать заявление

Активист Бахтияр Гаджиев отметил, что пока никакого продвижения в расследования дела об его похищении нет. Никакой новой информации у меня о результатах расследования нет. Заявив о не исправности камер видеонаблюдения на месте, где меня похитили, следствие уже дало понять, что какого-либо серьезного разбирательства проводить они не собираются", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, он отметил, что последние случаи насилия над активистами и журналистами сплотили гражданское общество Азербайджана. "14 мая мы вышли на протест против полицейского насилия в центре Баку. Сотрудники правоохранительных органов как и прежде мешали протестующим, но в этот раз не так жестко, как раньше. И это - результат общественного сопротивления. Мы зачитали наше заявление, показали, что не молчим о преступлениях против активистов и журналистов и не будем молчать. Вопрос останется на повестке дня до тех пор, пока не будут найдены и наказаны все заказчики и исполнители. Поддержка акции со стороны журналистов, партий, движений, молодежных групп, пользователей соцсетей показала, что Азербайджан сегодня все таки не Северная Корея", - заявил Гаджиев.

Журналистка Айтен Мамедова сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что у нее нет новых данных о ходе следствия.

Записи с видеокамер, на которых мог быть нападавший, были показаны Айтен Мамедовой, ранее рассказал представитель МВД Эхсан Захидов. По его словам, правоохранительные органы расследуют уголовное дело по статье об угрозе убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью (статья 134 УК Азербайджана). Преступления, совершенные в закрытых от постороннего взгляда местах, раскрываются не быстро, подчеркнул он.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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