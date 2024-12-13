Сотрудники Meydan TV оставлены под арестом

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Апелляционный суд в Баку оставил в силе решения об арестах сотрудников Meydan TV. Адвокаты указали на неправомерность этих решений.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы на избрание меры пресечения в виде ареста в отношении журналистки Meydan TV Хаяли Агаевой. Защита просила либо отменить решение суда об аресте, либо изменить меру пресечения на домашний арест, сообщил адвокат Назим Мусаев.

По его словам, никаких первичных доказательств причастности Агаевой к контрабанде нет.

"Я спросил у представителя следственного органа – главного управления полиции города Баку есть ли сведения о том, что Агаева пронесла через таможенную границу иностранную валюту или сделала это тайным путем в обход таможенного контроля? Он признал, что таких сведений нет. Тогда я спросил, на каком же основании привлекли Хаялу Агаеву по этому делу. Он ответил, что есть предположение и дескать в ходе следствия они докажут причастность Агаевой к контрабанде. Интересно, что и судья спросил у представителя следствия, есть ли конкретные доказательства против Агаевой. Однако сотрудник полиции вместо того, что ответить по существу на этот вопрос, стал говорить, что выявлено столько-то денег и теперь расследуется деятельность группы подозреваемых. Я указал на то, что, если, допустим, у кого-то обнаружена какая-то сумма денег, то какое отношение к этому имеет Агаева. Сотрудник полиции ответил, что Агаева пока не имеет отношения к этому, но следствие докажет ее причастность. Ведение следствия с таким подходом – это нечто, далекое от права", - заявил Мусаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что защита ходатайствовала о переводе под домашний арест, до тех пор пока следствие не представит первичных достоверных доказательств вины Агаевой. Однако, по его словам, в итоге суд не удовлетворил ни жалобу, ни ходатайство об изменении меры пресечения.

13 декабря в БАС была рассмотрена также жалоба на арест и другой сотрудницы Meydan TV Айтадж Тапдыг. Как сообщил адвокат Джавад Джавадов, защита указала на "необоснованность, незаконность ареста журналистки, нарушения в отношении статьи 18 Европейской конвенции по правам человека".

"Следствие не представило доказательств, в чем заключается причатсность Айтадж Тадыг к контрабанде. Сама Тапдыг связала арест со своей журналисткой деятельностью. Однако суд оставил в силе решение об аресте Тапдыг", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Также апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест журналиста Рамина Деко, сообщил его адвокат Немат Керимли.

"Рамин Деко не признает себя виновным", - сказал адвокат.

При этом, он указал на нарушение прав Деко на защиту. "Сегодня конвой мешал нашему конфиденциальному общению с Деко. Кроме того, в нарушение законодательства Деко запретили переписку со мной из СИЗО. Это нарушение права на защиту", - заявил Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Апелляционная инстанция отклонила и жалобу журналиста Натига Джавадлы, сообщила его адвокат Зибейда Садыгова.

"Апелляционной жалобе мы указали, что суд первой инстанции, принимая решение об аресте Натига Джавадлы, не расследовал основательность подозрений в отношении него, наличия процессуальных основ для заключения его под стражу. Ибо следствие не прояснило в чем же заключалась причастность Джавадлы к контрабанде, где улики против него. У него дома даже какой-то значительной суммы денег не нашли, чтобы усомниться в происхождении. Если даже были бы какие-то основательные подозрения, то с какой стати этого известно журналиста уже в немолодом возрасте, с проблемами в опорно-двигательной системе, заключают под стражу. Следователь лишь привел общий аргумент, что обвинения касается тяжкого преступления, оставаясь на свободе, Джавадлы может оказать давление на ход расследования", - отметила Садыгова.

Апелляционный суд оставил под стражей и еще одну сотрудницу издания Айнур Эльгюнеш, сообщил ее адвокат Эльчин Садыгов.

"Разбирательство было формальным. Представитель следственного органа даже не доставил в суд материалов уголовного дела. Нет никаких основ для обвинения Элюгюнеш в преступлении. Она сама в суде сказала, что Азербайджан - единственная страна, где расследовательская журналистика считается преступлением", - заявил адвокат Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

13 декабря БАС оставил без удовлетворения также жалобу на арест привлеченного по этому делу медиа эксперта Ульви Таирова. Правовых оснований для привлечения Таирова по делу Meydan TV нет, сказал корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, Таиров занимался проведением тренингов в Бакинской школе журналистики, где в свое время работала одна из подозреваемых по делу против Meydan TV Айнур Эльгюнеш.

Бакинская школа журналистики является проектом гражданского общества. Там проводятся тренинги для молодых журналистов по различным направлениям медийной деятельности.

"Ульви Таиров и Айнур Эльгюнеш когда-то были коллегами и в дальнейшем лишь семейно дружили, но между ними не было никаких деловых связей. Ульви Таиров не имеет отношения к Meydan TV. Тем не менее, апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест Таирова", - пояснил Байрамов.

Защитники всех обвиняемых заявили, что будут продолжены правовые шаги по изменению меры пресечения и, в частности, планируется подать ходатайства о переводе под домашний арест.

В БАС подтвердили информацию об отклонении жалоб сотрудников Meydan TV. Представители следствия оказались недоступны для комментариев.

Ранее апелляционный суд оставил под стражей еще одну журналистку Meydan TV – Айсель Умудову.

Напомним, 11 декабря Госсекретарь США Энтони Блинкен посвятил специальное заявление арестам активистов и журналистов в Азербайджане и призвал власти страны освободить их. Баку обвинил Блинкена в предвзятости, отвергнув претензии в подавлении гражданских свобод. Также 11 декабря партия Народного фронта Азербайджана распространила заявление о новой волне репрессий в Азербайджане в связи с последними арестами журналистов и активистов.

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