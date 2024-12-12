RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:55, 12 декабря 2024

Суд оставил под стражей журналистку Meydan TV Умудову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд отказался изменить меру пресечения журналистке Meydan TV Айсель Умудовой. Защита указала на неправомерность ее уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца.

 В Бакинском апелляционном суде 12 декабря состоялось рассмотрение жалобы на арест Умудовой, сообщил ее адвокат Агиль Лаидж.

"Мы просили суд отменить решение об аресте. Ибо никаких материальных и процессуальных оснований для содержания ее под стражей нет. Во-первых, следствие не обосновало причастность ее к «контрабанде». Во-вторых, если бы обвинение имело бы под собой почву, нет никакой необходимости содержать ее под стражей. Поэтому мы просили суд либо отменить решение об аресте, либо изменить его на другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Кроме того, по его словам, у Умудовой проблемы со здоровьем. "Девушка страдает паническими атаками. В полиции ей дважды вызвали «скорую». Вчера ей также стало плохо в СИЗО. Сегодня она вновь сказала, что не принимает обвинения и причиной ареста является ее журналистская деятельность. К сожалению, суд не удовлетворил жалобу", - сказал адвокат.

По его словам, защита продолжит правовые средства для изменения меры пресечения и подаст ходатайство о переводе журналистки под домашний арест.

 В Бакинском апелляционном суде подтвердили, что суд отказался изменить меру пресечения Умудовой. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Жалобы на арест всех других фигурантов дела против Meudan TV будут рассмотрены 13 декабря, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» адвокаты подследственных.

Напомним, 11 декабря Госсекретарь США Энтони Блинкен посвятил специальное заявление арестам активистов и журналистов в Азербайджане и призвал власти страны освободить их. Баку обвинил Блинкена в предвзятости, отвергнув претензии в подавлении гражданских свобод. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

 

Также 11 декабря партия Народного фронта Азербайджана распространила заявление о новой волне репрессий в Азербайджане в связи с последними арестами журналистов и активистов. 

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/406549

© Кавказский Узел

Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:30, 12 декабря 2024
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
14:09, 12 декабря 2024
Сбер открыл в Дагестане первый офис исламского финансирования
11:44, 12 декабря 2024
Историческое здание в Ереване возвращено государству
11:33, 12 декабря 2024
В деле о миллиардных хищениях в "Дагэнерго" появились новые подозреваемые
10:11, 12 декабря 2024
1
 Три беспилотника сбито в Северной Осетии
09:46, 11 декабря 2024
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Ниджад Ибрагим. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/aktivist-nidzhat-ibragim-provodit-golodovku-v-sizo/
12 декабря 2024, 14:49
Следствие ужесточило обвинения азербайджанскому активисту
Сотрудники полиции задерживают активистов. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
12 декабря 2024, 05:41
Энтони Блинкен призвал освободить арестованных в Азербайджане журналистов и правозащитников
Назим Бейдемирли. Фото: https://az.wikipedia.org
12 декабря 2024, 03:59
Апелляционный суд утвердил приговор Назиму Бейдемирли
Мохйаддин Оруджев. Фото https://turan.az/ru/obshhestvo/apelliacionnyi-sud-ostavil-moxiaddina-orudzeva-pod-strazei-775641
12 декабря 2024, 03:46
Мохйаддин Оруджев отверг обвинения на суде по делу о наркотиках
Рзу Сафарсой. Фото: https://www.ipd-az.org/ru/the-baku-city-sabail-district-court-sentenced-rza-safarsoy-to-2-years-in-prison/
12 декабря 2024, 01:50
Азербайджанский активист Сафарсой приговорен к реальному сроку
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
19:41, 11 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Гладиаторы в Баку
Фото
20:53, 10 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Реальность тяжелее кинопридумки
Фото
16:46, 10 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
День защиты прав человека в меньшей и большей части планеты
Все блоги
Справочник
Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/ Дело о погроме в аэропорту Махачкалы

Блогеры
Фото
14:24, 12 декабря 2024
Ветер с Апшерона
5
Верность арабов
Фото
19:41, 11 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Гладиаторы в Баку
Фото
17:24, 11 декабря 2024
Ветер с Апшерона
8
Три пути сепаратистов
Фото
20:53, 10 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Реальность тяжелее кинопридумки
Фото
16:46, 10 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
День защиты прав человека в меньшей и большей части планеты
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Сотрудники IT-сферы и музыканты вышли на протесты в Тбилиси. 12 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
12 декабря 2024, 16:23
Сотрудники IT-сферы и музыканты вышли на протесты в Тбилиси

Михаил Филатов. Фото корреспондента "Кавказского узла"
12 декабря 2024, 13:56
Дело об оправдании терроризма заведено на Михаила Филатова

Офис "Дагэнерго". Фото: РИА "Дагестан" https://riadagestan.ru/
12 декабря 2024, 11:33
В деле о миллиардных хищениях в "Дагэнерго" появились новые подозреваемые

Акция протеста в Тбилиси. 11 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
12 декабря 2024, 08:21
Ночной марш протеста в Тбилиси завершился без инцидентов

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше