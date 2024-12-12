Суд оставил под стражей журналистку Meydan TV Умудову

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Апелляционный суд отказался изменить меру пресечения журналистке Meydan TV Айсель Умудовой. Защита указала на неправомерность ее уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца.

В Бакинском апелляционном суде 12 декабря состоялось рассмотрение жалобы на арест Умудовой, сообщил ее адвокат Агиль Лаидж.

"Мы просили суд отменить решение об аресте. Ибо никаких материальных и процессуальных оснований для содержания ее под стражей нет. Во-первых, следствие не обосновало причастность ее к «контрабанде». Во-вторых, если бы обвинение имело бы под собой почву, нет никакой необходимости содержать ее под стражей. Поэтому мы просили суд либо отменить решение об аресте, либо изменить его на другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Кроме того, по его словам, у Умудовой проблемы со здоровьем. "Девушка страдает паническими атаками. В полиции ей дважды вызвали «скорую». Вчера ей также стало плохо в СИЗО. Сегодня она вновь сказала, что не принимает обвинения и причиной ареста является ее журналистская деятельность. К сожалению, суд не удовлетворил жалобу", - сказал адвокат.

По его словам, защита продолжит правовые средства для изменения меры пресечения и подаст ходатайство о переводе журналистки под домашний арест.

В Бакинском апелляционном суде подтвердили, что суд отказался изменить меру пресечения Умудовой. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Жалобы на арест всех других фигурантов дела против Meudan TV будут рассмотрены 13 декабря, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» адвокаты подследственных.

Напомним, 11 декабря Госсекретарь США Энтони Блинкен посвятил специальное заявление арестам активистов и журналистов в Азербайджане и призвал власти страны освободить их. Баку обвинил Блинкена в предвзятости, отвергнув претензии в подавлении гражданских свобод.

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Также 11 декабря партия Народного фронта Азербайджана распространила заявление о новой волне репрессий в Азербайджане в связи с последними арестами журналистов и активистов.

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/406549

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»