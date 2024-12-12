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05:41, 12 декабря 2024

Энтони Блинкен призвал освободить арестованных в Азербайджане журналистов и правозащитников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Госсекретарь США Энтони Блинкен посвятил специальное заявление арестам активистов и журналистов в Азербайджане и призвал власти страны освободить их. Баку обвинил Блинкена в предвзятости, отвергнув претензии в подавлении гражданских свобод. 

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря партия Народного фронта Азербайджана распространила заявление о новой волне репрессий в Азербайджане в связи с последними арестами журналистов и активистов. 

6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца.

В своем заявлении «Эскалация репрессий против гражданского общества и СМИ Азербайджана» 11 декабря Блинкен, в частности, упомянул Руфата Сафарова, Севиндж Вагифгызы, Азера Гасымлы, Фарида Мехрализаде, Бахтияра Гаджиева, Губада Ибадоглу, недавно задержанных сотрудников Meydan TV «и многих других, арестованных за их работу в области прав человека». США призывают правительство Азербайджана немедленно освободить их, заявил Блинкен. 

 «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены не только этими задержаниями, но и усиливающимися репрессиями против гражданского общества и СМИ в Азербайджане», - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа. 

Блинкен подчеркнул, что двое из упомянутых им политзаключенных, правозащитник Руфат Сафаров и журналистка Севиндж Вагифгызы, на этой неделе были отмечены в Вашингтоне наградами за свою деятельность в области защиты прав человека. Сафаров - «один из немногих оставшихся в Азербайджане правозащитников и ранее подвергался преследованиям за свою работу», а Вагифгызы вместе с сотрудниками возглавляемого ею Abzas Media «сообщали о незаконных тендерах для компаний, контролируемых государственными чиновниками, и расследовали обвинения в крупномасштабном хищении государственных средств». 

Глава дипломатического ведомства США отметил, что Вагифгызы, чья работа «вызвала гнев властей», находится в заключении с ноября 2023 года, а Сафаров был арестован за несколько дней до поездки в Соединенные Штаты на церемонию вручения премии. 

«Мы настоятельно призываем правительство Азербайджана освободить несправедливо задержанных за деятельность в защиту прав человека, прекратить репрессии против гражданского общества, уважать права человека и основные свободы всех людей и выполнить обязательства, взятые при вступлении в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», - сказано в заявлении госсекретаря США.

МИД Азербайджана отреагировал на заявление Блинкена негативно, обвинив Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны. Согласно заявлению ведомства, такое вмешательство продолжается «в течение последних четырех лет» и это время стало «потерянными годами для азербайджано-американских отношений». 

«Мы решительно осуждаем и отвергаем предвзятое заявление госсекретаря США (...) Позиция двойных стандартов Энтони Блинкена по отношению к нынешней ситуации с правами человека в нашей стране парализовала южнокавказскую политику США в целом. Надеемся, что при новой администрации США отношения взаимной дружбы и партнерства между Азербайджаном и США будут вновь восстановлены», - заявил представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, чьи слова опубликованы на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что 4 декабря послы США, Великобритании, Швейцарии и глава представительства ЕС в Баку осудили репрессии против активистов и журналистов в Азербайджане. МИД страны в ответ обвинил западных дипломатов во вмешательстве в вопросы национального правосудия.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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