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21:39, 22 января 2025

Руководитель Kanal-11 заявил о фальсификации протоколов суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протоколы судебных заседаний  были сфальсифицированы, заявил руководитель YouTube-канала Kanal-11 Теймур Керимов и потребовал устранить фальсификации и отменить приговор

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года суд в Баку приговорил Теймура Керимова к восьми годам лишения свободы по делу о вымогательстве вопреки показаниям потерпевших и доводам защиты о невиновности журналиста. Правозащитник Гасанов указал на политический характер дела. Другой фигурант дела Тотиева была приговорена к двум годам лишения свободы условно.

Директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов был арестован 12 декабря 2023 года по обвинению в неоднократном вымогательстве путем угроз и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере. 15 марта Керимову было предъявлено новое обвинение – вымогательство группой лиц по предварительному сговору. Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

Протоколы судебных заседаний были сфальсифицированы, говорится в заявлении, которое Теймур Керимов распространил сегодня через своих коллег.

"В судебных документах есть искажения. В них переврали показания граждан. Так, потерпевшая Лейла Алмасзаде заявила в суде, что не имеет жалоб против меня. В суде она сказала: «Теймур ни просил у меня денег, ни получал от меня денег». В протоколе же суда написано, что якобы она жалуется на меня и требовала от меня удаления «незаконно снятых видео» и якобы заплатила мне", - пишет Керимов.

На самом деле, указал журналист, в суде Алмасзаде заявила, что будучи руководителем Центра развития детей выплатила деньги родительнице ребенка, которая требовала компенсаций за то, что ее сын по недосмотру воспитателей учреждения сильно простудился. Керимов заявляет, что Kanal-11 всего лишь показал сюжет о жалобе родительницы.

Кроме того, по словам руководителя Kanal-11, в протоколах заседания указывается, что другой фигурант дела, Истек Тотиева, перевела Керимову через банковскую карту деньги переданные ей другим потерпевшим Фаррухом Алекперовым.

"Однако в выписках с ее банковской карты, запрошенных защитой, видно, что она мне никаких денег не переводила. В суде она заявила, что вообще не была в курсе того, что, я, якобы вымогал у предпринимателя Алекперова 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов) за удаление порочащего его видео. Однако в протоколе написано, что в суде Тотиева сказала, что слышала разговор про эти 10 тысяч", - заявил Керимов.

Керимов также опровергает приведенное в протоколе утверждение, что он передал Тотиевой в октябре 2023 года в качестве зарплаты 350 манатов. По словам Керимова, сотрудничество с Тотиевой было прекращено до того, 25 сентября 2023 года.

Керимов заявляет, что в виду фальсификации протоколов приговор суда в отношении него был вынесен на основе сфабрикованных доказательств и потому вердикт не может считаться законным и должен быть отменен.

Защита подала апелляцию на приговор Керимову, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Немат Керимли.

"Велась аудио- и видеозапись всего судебного процесса техническими средствами самого суда. В Апелляционном суде мы будем настаивать на возвращении протоколов в суд первой инстанции и приведение их в соответствие с реальными высказываниями участников процесса", - отметил адвокат.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям получить комментарии не удалось. Представители стороны обвинения также оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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