Азербайджанский журналист Керимов приговорен к восьми годам колонии

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Суд в Баку приговорил Теймура Керимова к восьми годам лишения свободы вопреки показаниям потерпевших и доводам защиты о невиновности журналиста. Правозащитник Гасанов указал на политический характер дела.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря гособвинитель потребовал приговорить Теймура Керимова к девяти годам лишения свободы. Адвокат назвал недоказанной вину журналиста в вымогательстве.

Директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов был арестован 12 декабря 2023 года по обвинению в неоднократном вымогательстве путем угроз и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере. 15 марта Керимову было предъявлено новое обвинение – вымогательство группой лиц по предварительному сговору. Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Керимова. Сначала на заседании была изложена заключительная позиция защиты, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли.

Потерпевшая Лейла Алмасзаде в суде заявила, что не получала угроз от Керимова и не передавала ему денег

«В своем выступлении я указал, что суд не доказал вину Теймура Керимова. Потерпевшая Лейла Алмасзаде в суде заявила, что не получала угроз от Керимова и не передавала ему денег. Она сказала, что деньги были переданы матери ребенка (которая обвинила детсад в недосмотре за ее ребенком, из-за чего он заболел), чтобы родительница удалила из Интернета свои заявления с жалобами на это частное учреждение. А другого потерпевшего – предпринимателя Фарруха Алекперова - судья направлял, помогал ему не отвечать на вопросы. Не позволил его повторно допросить в суде, чтобы защита задала ему вопросы», - сказал адвокат.

По его словам, обвинение было построено также на показаниях бывшей сотрудницы Kanal-11 Истек Тотиевой. «Она утверждала, что получила деньги в размере 1000 манат (600 долларов) у Алекперова и положила их на банковскую карту Керимова. Но мы представили из банка справку о том, что такого поступления на карту Керимова не было», - рассказал адвокат.

Теймур заявил, что уголовное дело сфабриковано

Керимов в суде заявил, что Тотиеву следствие подвергало шантажу, и потому она его оговорила. «Теймур сказал в суде, что руководство прекратило сотрудничество с Тотиевой из-за нарушения ею профессиональной этики. По его словам, правоохранительные органы, видимо, имели против нее компромат и заставили оговорить его. Теймур заявил, что уголовное дело сфабриковано с целью наказать его за журналистскую деятельность», - сказал адвокат.

На заседании Керимов также заявил, что после задержания подвергался пыткам в полиции. «К сожалению, прокуратура не расследовала объективно нашу жалобу, отказала в открытии уголовного дела. Сейчас наша жалоба на бездействие прокуратуры в апелляционном суде. Мы дойдем до ЕСПЧ», - сказал Керимли.

23 октября Теймур Керимов заявил ходатайство в связи с пытками в полиции после задержания. Ранее в возбуждении уголовного дела по этому поводу было отказано, но в суде Керимов вновь поднял этот вопрос, и судья Меджидов постановил направить письмо в Наримановскую районную прокуратуру для повторного расследования. Однако прокуратура не подтвердила сведения Керимова о пытках после задержания.

В итоге суд приговорил Керимова к 8 годам лишения свободы, а Тотиеву к двум годам лишения свободы условно. На приговор будет подана апелляционная жалоба, отметил адвокат.

Истек Тотиева отказалась от комментариев, пояснив корреспонденту "Кавказского узла", что «не хочет об этом говорить».

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о приговоре. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Мы признали его политзаключенным

Керимова преследуют за профессиональную деятельность, убежден глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. «Kanal-11 активно освещал протестные акции в Баку и регионах, готовил репортажи о жалобах граждан на социальные проблемы, произвол чиновников, силовиков, беззакония. Поэтому мы признали его политзаключенным», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла», добавив, что Керимов и ранее подвергался давлению и задержаниям.

Напомним, власти и силовики начали преследование Теймура Керимова после того, как он стал освещать неудобные для них вопросы. В его адрес регулярно поступали угрозы, рассказал оппозиционер Фикрет Гусейнли. По словам адвоката, Керимов сообщил, что от него сначала требовали признаться в преступлении, связанном с наркотиками, и даже избили, чтобы получить признание.

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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