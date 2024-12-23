Обвинитель затребовал для журналиста Керимова девять лет лишения свободы

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Гособвинитель попросил суд в Баку приговорить журналиста Теймура Керимова к девяти годам лишения свободы. Адвокат назвал недоказанной вину Керимова в вымогательстве.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября суд в Баку отклонил все ходайства защиты журналиста Теймура Керимова. Адвокат счел судебное следствие необъективным.

Директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов был арестован 12 декабря 2023 года по обвинению в неоднократном вымогательстве путем угроз и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере. 15 марта Керимову было предъявлено новое обвинение – вымогательство группой лиц по предварительному сговору. Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу Керимова, на котором судья объявил о завершении судебного следствия, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Немат Керимли.

«После этого гособвинитель изъявил желание выступить с заключительным словом. Он предложил приговорить Теймура Керимова к 9 годам лишения свободы», - сказал адвокат.

Мы будем настаивать на оправдании Теймура Керимова

По его словам, сторона защиты попросила время для подготовки к заключительному выступлению, и следующее заседание назначено на 28 декабря. «Конечно же, мы будем настаивать на оправдании Теймура Керимова. В ходе судебного следствия не было доказано ни вымогательство со стороны Теймура Керимова, не передаче ему денег», - сказал Керимли.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о выступлении прокурора.

Напомним, власти и силовики начали преследование Теймура Керимова после того, как он стал освещать неудобные для них вопросы. В его адрес регулярно поступали угрозы, рассказал оппозиционер Фикрет Гусейнли. По словам адвоката, Керимов сообщил, что от него сначала требовали признаться в преступлении, связанном с наркотиками, и даже избили, чтобы получить признание.

23 октября Теймур Керимов заявил ходатайство в связи с пытками в полиции после задержания. Ранее в возбуждении уголовного дела по этому поводу было отказано, но в суде Керимов вновь поднял этот вопрос, и судья Меджидов постановил направить письмо в Наримановскую районную прокуратуру для повторного расследования. Однако прокуратура не подтвердила сведения Керимова о пытках после задержания.

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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