Защита журналиста Керимова заявила о необъективности суда

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Суд в Баку отклонил все ходайства защиты по делу журналиста Теймура Керимова, адвокат счел судебное следствие необъективным. Прокуратура не подтвердила сведения Керимова о пытках после задержания.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям защита Теймура Керимова заявила отвод составу суда, указав на нарушения процессуальных норм и предвзятость. Однако судья не удовлетворил ходатайство.

Директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов был арестован 12 декабря 2023 года по обвинению в неоднократном вымогательстве путем угроз и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере. 15 марта Керимову было предъявлено новое обвинение – вымогательство группой лиц по предварительному сговору. Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. На подготовительном судебном заседании 5 апреля Керимов заявил отвод составу суда в связи с содержанием его на процессе в наручниках, но суд не удовлетворил ходатайство.

Суд отклонил три ходатайства защиты

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание под председательством судьи Азада Меджидова по делу Теймура Керимова. На заседании защита выступила с тремя ходатайствами, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли.

"В первую очередь мы просили суд повторно допросить признанного потерпевшем Фарруха Алекперова. На следствии он утверждал, что Теймур Керимов якобы вымогал у него 10 тысяч манатов (около 6000 долларов) за удаление из Kanal-11 репортажа об акции протеста рабочих, которые обвиняли Алекперова в невыплате им денег за выполненную работу. Алекперов утверждал, что Керимов потом согласился удалить видео за тысячу манатов (600 долларов). Но видео до сих пор остается на ресурсе канала, и доказательства того, что он передал деньги Керимову, не представлены. Алекперов 27 сентября уже давал показания в суде. Но на наши вопросы он отказался отвечать. Тем самым он нарушил закон. Но судья «помог» ему, подсказав, что он может говорить «не помню». В связи с этим мы ходатайствовали также провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли есть у него проблемы с памятью", - сказал Керимли.

Однако, по его словам, суд оставил оба ходатайства без удовлетворения. «Мы выдвинули еще одно ходатайство. Дело в том, что в материалах дела в нарушение требований законодательства на некоторых бланках не были указаны даты. Есть хронологические нестыковки между отдельными документами. Мы обратили внимание суда на то, что документы, составленные с нарушением законодательства, не могут считаться доказательствами. Мы ходатайствовали исключить эти документы из списка доказательств. Но суд не удовлетворил и это ходатайство», - рассказал адвокат.

Он отметил, что следующее заседание назначено на 25 ноября, на нем суд уже перейдет к этапу исследования документов.

Прокуратура не подтвердила данные о пытках Керимова

По словам адвоката, из Наримановской районной прокуратуры пришел ответ, что «факт пыток не подтвердился».

23 октября Теймур Керимов заявил также ходатайство в связи с пытками в полиции после задержания. Ранее в возбуждении уголовного дела по этому поводу было отказано, но в суде Керимов вновь поднял этот вопрос, и судья Меджидов постановил направить письмо в Наримановскую районную прокуратуру для повторного расследования. К 23 октября информации о результатах не поступило, и Теймур Керимов потребовал от суда обязать прокуратуру провести расследование и возбудить уголовное дело. Однако судья заявил, что надо дождаться завершения расследования в прокуратуре, поскольку он ранее туда направил письмо.

Адвокат посетовал на необъективное судебное следствие. «Наши ходатайства не удовлетворяются судом. Мы выступали с отводом составу суда, также тщетно. Нам не остается ничего другого, как обратиться в перспективе в ЕСПЧ с жалобой на нарушение права Керимова на справедливое судебное разбирательство», - сказал Керимли.

Ему медицинской помощи и лечения не оказывается

Теймур Керимов жалуется также на отсутствие медицинской помощи, сообщила сегодня супруга журналиста Айнур Керимова. «От необоснованного и несправедливого уголовного преследования у Теймура возникли проблемы нервной системы, произошли психические нарушения. Это угнетает его. У него нарушен сон, он стал очень раздражительным. Однако ему медицинской помощи и лечения не оказывается. Теймур просил, чтобы его перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, но ему отказали в этом», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Механизм отвода составу суда в судебной практике Азербайджана не работает, прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" решения судьи эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Ялчин Иманов.

В судебной системе Азербайджана действует практика круговой поруки

«В судебной системе Азербайджана действует практика круговой поруки. Судьи никогда не признают ошибок или нарушений коллег. Можно после отклонения ходатайства об отводе обратиться к вышестоящей судебной инстанции, но и она не даст в обиду коллег. Адвокаты прибегают порой к отводу, чтобы привлечь внимание медиа и общественности к несправедливости судей и игнорированию ими закона даже в элементарных вопросах. Подача ходатайств об отводе важна еще и потому, что их отклонение дает защите право в перспективе в обращениях в ЕСПЧ обосновать необъективность судебного следствия», - сказал эксперт.

Сотрудник суда лишь подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" факт проведения заседания по делу Керимова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, власти и силовики начали преследование Теймура Керимова после того, как он стал освещать неудобные для них вопросы. В его адрес регулярно поступали угрозы, рассказал оппозиционер Фикрет Гусейнли. По словам адвоката, Керимов сообщил, что от него сначала требовали признаться в преступлении, связанном с наркотиками, и даже избили, чтобы получить признание.

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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