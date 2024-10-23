Отклонено ходатайство Теймура Керимова об отводе судьи

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Суд по делу руководителя Kanal-11 Теймура Керимова отказался удовлетворить отвод судьи. Правозащитники и защита назвали разбирательство предвзятым.

Как писал "Кавказский узел", Теймур Керимов был арестован 12 декабря 2023 года по обвинению в неоднократном вымогательстве путем угроз и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере. 15 марта Керимову было предъявлено новое обвинение – вымогательство группой лиц по предварительному сговору. Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. На подготовительном судебном заседании 5 апреля Керимов заявил отвод составу суда в связи с содержанием его на процессе в наручниках, но суд не удовлетворил ходатайство. 15 мая подготовительное заседание суда завершилось, при этом Керимову было отказано в переводе под домашний арест.

Власти и силовики начали преследование директора YouTube-проекта Kanal-11 Керимова после того, как он стал освещать неудобные для них вопросы, в его адрес регулярно поступали угрозы, рассказал оппозиционер Фикрет Гусейнли. По словам адвоката, Керимов сообщил, что от него сначала требовали признаться в преступлении, связанном с наркотиками, и даже избили, чтобы получить признание.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 октября был продолжен судебный процесс над руководителем YouTube-проекта Kanal-11 Теймуром Керимовым. В ходе судебного заседания адвокат Неймат Керимли выступил с отводом составу суда. "Наш отвод был вызван нарушением процессуальных основ и откровенной предвзятостью судейского состава под председательством судьи Азада Меджидова. Дело в том, что на предыдущем заседании 27 сентября на процессе выступал признанный потерпевшим Фаррух Алекперов. На следствии он утверждал, что Теймур Керимов якобы вымогал у него 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов) за удаление из Kanal-11 репортажа об акции протеста рабочих, которые обвиняли Алкперова в не выплате им денег за выполненную работу. Алекперов утверждал, что Керимов потом согласился удалить видео за 1 тысячу манат (600 долларов). Но видео до сих пор остается на ресурсе канала и доказательств того, что он передал деньги Керимову, не представлены. На процессе 27 сентября судья Азад Меджидов пытался сразу задавать ему вопросы, не заслушав его показаний, что является процессуальным нарушением. После наших возражений, Алекперов все же сначала дал показания", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли.

Однако, по его словам, затем Алекперов отказался отвечать на вопросы защиты. "Когда я потребовал от судьи указать на отсутствие у потерпевшего права не отвечать на вопросы суда, Меджидов сделал ему подсказку. "Если не хочешь что-то говорить, то говори, что «не помню»", - сказал судья. Я много лет работаю адвокатом, но такого поведения судьи еще не видел. Когда Алекперов стал говорить, отвечая на наши вопросы «не помню», мы ходатайствовали провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, действительно у него существуют проблемы с памятью. Но судья не удовлетворил наше ходатайство. Тогда Керимов заявил об отводе составу суда. В связи с этим, Меджидов сказал, что отвод надо представлять в письменном виде и перенес слушания на сегодня. А сегодня наш отвод был формально рассмотрен и не удовлетворен", - сказал адвокат.

Далее сам Теймур Керимов выдвинул ходатайство в связи с пытками над ним в полиции после задержания. "Еще в период следствия было обращение Теймура Керимова в связи с пытками над ним. Однако в возбуждении уголовного дела по этому поводу было отказано. В ходе судебного процесса он вновь поднял этот вопрос, и судья Меджидов принял решение направить письмо в Наримановскую районную прокуратуру для повторного расследования. Но до сих пор нет никакой информации о результатах. Керимов потребовал от суда обязать прокуратуру провести расследование и возбудить уголовное дело. Однако судья Меджидов сказал, что надо дождаться завершения расследования в прокуратуре, поскольку он ранее туда направил письмо. Далее суд решил продолжить слушания 4 ноября", - продолжил Керимов.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о проведении заседания, однако воздержался оценивать решения судей, сославшись на отсутствие таких полномочий.

Представители стороны обвинения и потерпевший Алекперов оказались недоступны для комментариев.

Наблюдающий за судебными заседаниями по делу Керимова правозащитник, член Комитета против репрессий и пыток Аловсат Садыглы заявил о предвзятости суда.

"Суд проводится пристрастно. Ходатайства защиты практически не удовлетворяются. А на прошлом заседании судья Азад Меджидов вовсе "помогал" потерпевшему, пытался отвести от него вопросы защиты, подсказывал как надо отвечать адвокату. Все это показывает намерение суда подтвердить версию обвинения. То есть суд открыто занимает сторону обвинения», - сказал Садыглы корреспонденту «Кавказского узла».

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»