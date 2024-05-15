Суд в Баку отказался перевести журналиста Керимова под домашний арест

15 мая 2024, 12:53

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Суд не удовлетворил просьбу защиты перевести под домашний арест руководителя Kanal-11 Теймура Керимова, заключенного под стражу по обвинению в вымогательстве.

Как писал "Кавказский узел", Теймур Керимов был арестован 12 декабря 2023 года по обвинению в неоднократном вымогательстве путем угроз (статья 182.2.2 УК Азербайджана) и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере (статья 182.2.4 УК Азербайджана). По каждой из этих статей ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. 15 марта Керимову было предъявлено новое обвинение - в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору (статья 182.2.1 УК Азербайджана). Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. На подготовительном судебном заседании 5 апреля Керимов заявил отвод составу суда в связи с содержанием его на процессе в наручниках, но суд не удовлетворил ходатайство.

Власти и силовики начали преследование директора YouTube-проекта Kanal-11 Керимова после того, как он стал освещать неудобные для них вопросы, в его адрес регулярно поступали угрозы, рассказал оппозиционер Фикрет Гусейнли. По словам адвоката, Керимов сообщил, что от него сначала требовали признаться в преступлении, связанном с наркотиками, и даже избили, чтобы получить признание.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу Керимова. Первоначально оно было назначено на 24 апреля, но перенесено по просьбе защиты в связи с необходимостью подготовки к суду «некоторых документов», в частности, письменного ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли.

По его словам, суд объявил об отклонении ходатайства о переводе Керимова под домашний арест. "Следствие завершено, и предполагаемая причина о возможности воздействия Керимова на ход расследования устранена. К сожалению, суд оставил без внимания доводы защиты", - сказал адвокат.

При этом суд удовлетворил требование Керимова о снятии с него наручников на заседании. Защитник отметил, что содержание Керимова на процессе в наручниках нарушало презумпцию его невиновности, поскольку суд еще не доказал его вину.

"На первом подготовительном заседании из-за того, что суд не обеспечил снятия с него наручников, Керимов выступил с отводом судьям. Отвод не был удовлетворен. Однако сегодня с него сняли наручники, и суд гарантировал, что так будет до конца процесса", - рассказал Керимли.

Вместе с тем, по его словам, суд оставил Керимова в стеклянной клетке и не позволил ему сесть рядом с адвокатом. Адвокат также сообщил об отклонении судом ходатайства о разрешении журналистам вести фото- и видеосъемку процесса. "Суд, конечно, формально по закону имеет право запрещать съемку, но это наносит ущерб прозрачности процесса и ставит под сомнение справедливость правосудия", - сказал адвокат.

По его словам, журналист заявил в суде, что отвергает обвинения и связывает их со своей профессиональной деятельностью. Председательствующий судья Азад Меджидов объявил о завершении судебного процесса и назначил начало слушаний по существу на 29 мая.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о завершении подготовительного заседания по делу Керимова.

Напомним, с ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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