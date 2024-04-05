Азербайджанский журналист Теймур Керимов потребовал отвода суда

05 апреля 2024, 23:42

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Руководитель Kanal-11 Теймур Керимов заявил отвод составу суда в связи с содержанием его на процессе в наручниках, суд оставил ходатайство без удовлетворения. Коллега Керимова связал его преследование по обвинению в вымогательстве с критикой властей.

Как писал "Кавказский узел", Наримановский райсуд Баку 12 декабря 2023 года отправил Теймура Керимова под арест на четыре месяца. Журналист был обвинен по статьям о неоднократном вымогательстве путем угроз (статья 182.2.2 УК Азербайджана) и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере (статья 182.2.4 УК Азербайджана). По каждой из этих статей ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. 15 марта Керимову было предъявлено новое обвинение - в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору (статья 182.2.1 УК Азербайджана). Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

Власти и силовики начали преследование директора YouTube-проекта Kanal-11 Керимова после того, как он стал освещать неудобные для них вопросы, в его адрес регулярно поступали угрозы, рассказал оппозиционер Фикрет Гусейнли. По словам адвоката, Керимов сообщил, что от него сначала требовали признаться в преступлении, связанном с наркотиками, и даже избили, чтобы получить признание.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азада Меджидова 5 апреля началось подготовительное заседание по делу руководителя YouTube-проекта Kanal-11 Теймура Керимова.

В начале заседания журналист выступил с отводом составу суда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Керима Немат Керимли. "Теймур Керимов выразил протест в связи с тем, что него в зале суда не сняли наручники. Председательствующий судья в ответ заявил, что таково решение конвоя. Представитель конвоя объяснил содержание Керимова в наручниках тем, что он якобы "несколько раз предпринимал попытку суицида". Это возмутило Керимова, и он выступил с отводом составу суда, поскольку во время процесса решающее слово за ними (судьями). Отвод был оставлен без удовлетворения", - отметил адвокат.

После проверки анкетных данных Керимова и другой обвиняемой Истек Тотиевой защита Керимова выступила с рядом ходатайств, продолжил адвокат. "Мы ходатайствовали проводить процесс с ведением журналистами фото- и видеосъемки. Мы просили также, чтобы Керимова выпустили из клетки и позволили сесть рядом с адвокатами. Третье ходатайство было связано с изменением меры пресечения Керимову на домашний арест. Мы указали, что следствие уже завершилось и оснований для содержания Керимова под стражей нет, то есть он уже не может "уклоняться" от следствия, "воздействовать" на него. Сам Керимов сказал, что в отношении него нарушена статья 25 Конституции Азербайджана о равенстве всех перед законом. Так, журналист усмотрел предвзятое отношение суда, так как он остается под стражей, а Тотиева находится на свободе", - далее отметил защитник.

Выдвижение Керимову по итогам предварительного следствия еще одного обвинения по статье о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору (статья 182.2.1 УК Азербайджана) связано с привлечением к делу Истек Тотиевой, которая ранее сотрудничала с Kanal-11. "По утверждению следствия, Тотиева была посредником в передаче денег Керимову, которые он “вымогал” у потерпевших. Теймур Керимов категорически отвергает обвинения вымогательстве и получении денег. Он считает, что его преследуют по сфабрикованному обвинению за освещение протестных акций и беззакония в отношении граждан", - далее указал адвокат.

На вопрос, признает ли Тотиева себя виновной, адвокат сказал, что не может отвечать за нее, поскольку не является ее защитником. Тотиева оказалась недоступной для комментариев.

По словам защитника Керимли, по делу проходят двое потерпевших, у которых они вымогали деньги за удаление из интернета видеоматериалов о них. Адвокат воздержался назвать имена потерпевших и детали обвинения, до тех пор пока не началось судебное следствие и они не дали показаний перед судом.

Судьи объявили на слушаниях перерыв в "связи с другими" процессами и назначили продолжение подготовительного заседания на 24 апреля, добавил Керимли.

Коллега Керимова, участвовавший вместе с ним в проекте Kanal-11 журналист Нурлан Гахраманлы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что потерпевшими признаны заведующая частным детсадом и сотрудник частной строительной компании. "Они пожаловались, что Теймур вымогал у них деньги. Но это неправда. На Kanal-11 был показан видеосюжет, в котором родительница жаловалась, что из-за плохого присмотра в детсаде за ее дочкой ребенок заболел правосторонней пневмонией. Никакого разговора с ней о деньгах не было. Она вообще к нам не обращалась. Другой сюжет снимала Истек Тотиева, в нем рассказывалось о жалобе рабочих, которые были задействованы на строительстве водопровода, и касался невыплаты им зарплаты за определенный период. На видео попал мужчина, которого рабочие обвиняли в нарушении их прав. Он потом выдвигал претензии. Это видео до сих пор на нашем канале. Тем не менее, этот человек утверждает, что Теймур вымогал у него 10 тысяч манатов (6 тысяч долларов), а потом согласился удалить видео за 1 тысячу манатов (600 долларов) и якобы деньги он передал через Тотиеву", - рассказал Гахраманлы.

Он считает, что Тотиева под давлением "оговорила Теймура Керимова". "На Kanal-11 не могло быть вымогательства, потому что мы показывали сюжеты, репортажи, в которых критиковалась власть. Мы понимали, что любое незаконное действие с нашей стороны может быть использовано для уголовного преследования против нас. В конечном итоге, не найдя законных оснований, они сфабриковали дело против Теймура", - рассказал Гахраманлы.

После ареста Керимова он покинул Азербайджан. "Я сейчас не в Азербайджане. Ясно было, что после Теймура они арестуют и меня, чтобы окончательно ликвидировать наш проект, потому что сюжеты, репортажи для канала готовили мы вдвоем. Другие журналисты просто сбрасывали отснятые видео. Когда Теймура задержали, то изъяли у него и ноутбук, поэтому наши аккаунты были перехвачены, и мы лишились доступа к ним. Поэтому сейчас мы Kanal-11 не можем обновлять. Наша команда из пяти-шести человек работает в Азербайджане, и видео мы выставляем на нашем резервном ресурсе Portagal Media и представляем другим независимым ресурсам", - отметил Гахраманлы.

Гахраманлы ранее подвергался задержанию и аресту. Так, он был задержан 24 октября 2023 года на одиночном пикете против неправомерного ареста и насилия. Силовики взяли с него объяснительную, после чего освободили его. 3 сентября 2023 года Гахраманлы был вызван в Службу госбезопасности из-за своих постов в соцсетях. Силовики, угрожая насилием, потребовали прекратить публикации на тему вооруженного конфликта с Арменией. 21 сентября он был задержан и в тот же день арестован на 30 суток по статье о размещении в сети запрещенной информации. Защита заявила об отсутствии состава преступления, указав, что Гахраманлы лишь выступил с критикой военных действий в регионе, однако апелляционный суд оставил в силе решение об аресте.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о начале подготовительного заседания по делу Керимова. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Напомним, ранее Теймур Керимов неоднократно подвергался задержаниям. Так, 15 февраля 2022 года он был задержан вместе с двумя коллегами около администрации президента Азербайджана, где проходил пикет родственников погибших в Карабахе солдат. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией".

Керимов подвергся нападению в Баку в апреле 2020 года после интервью с главой партии Народного фронта Азербайджана и участия в судебном процессе по делу члена партии "Мусават" Тофига Ягублу. Четверо нападавших отняли у него камеру, ноутбук и карту памяти с записью интервью.

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справках "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане" и "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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