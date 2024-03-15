Руководителю Kanal-11 Теймуру Керимову выдвинуто новое обвинение

15 марта 2024, 18:59

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Следствие добавило руководителю азербайджанского медиапроекта Kanal-11 Теймуру Керимову обвинение в вымогательстве по предварительному сговору, это может привести к ужесточению наказания, отметил адвокат. Керимов отвергает новое обвинение, как и предыдущее.

Как писал "Кавказский узел", Наримановский райсуд Баку 12 декабря 2023 года отправил Теймура Керимова под арест на четыре месяца. Журналист обвинен по статьям о неоднократном вымогательстве путем угроз (статья 182.2.2 УК Азербайджана) и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере (статья 182.2.4 УК Азербайджана). По каждой из этих статей ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. 11 марта апелляционный суд в Баку оставил в силе отказ перевести Керимов под домашний арест.

Власти и силовики начали преследование директора YouTube-проекта Kanal-11 Керимова после того, как он стал освещать неудобные для них вопросы, в его адрес регулярно поступали угрозы, рассказал оппозиционер Фикрет Гусейнли. По словам адвоката, Керимов отверг обвинения и сообщил, что от него сначала требовали признаться в преступлении, связанном с наркотиками и даже избили, чтобы получить признание.

15 марта Керимову было выдвинуто еще одно обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору (статья 182.2.1 УК Азербайджана), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли.

"Первоначально Теймур Керимов обвинялся в вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере (статья 182.2.4 УК Азербайджана). Сегодня следователь объявил Керимову обвинение еще по одному пункту этой же статьи – 182.2.1 УК Азербайджана", – сказал адвокат.

Он не стал раскрывать детали обвинения, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия, но отметил, что новое обвинение может привести к более суровому наказанию."Санкции статьи 182.2.4 и 182.2.1 одинаковые – от пяти до 10 лет лишения свободы. Но в случае, когда обвинение всего по одному пункту, можно рассчитывать на минимальное или близкое к тому наказание по данной статье. Когда же появляется еще один пункт, то суд уже при назначении наказания учитывает два фактора – совершение преступления в составе группы и по мотиву завладения имуществом в значительном размере. Это увеличивает срок предполагаемого наказания. В этом смысле новое обвинение может отягчить наказание Керимову", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что Керимов не признает обвинения и связывает уголовное дело со своей журналистской деятельностью.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Ранее Теймур Керимов неоднократно подвергался задержаниям. Так, 15 февраля 2022 года он был задержан вместе с двумя коллегами около администрации президента Азербайджана, где проходил пикет родственников погибших в Карабахе солдат. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией".

Керимов подвергся нападению в Баку в апреле 2020 года после интервью с главой партии Народного фронта Азербайджана и участия в судебном процессе по делу члена партии "Мусават" Тофига Ягублу. Четверо нападавших отняли у него камеру, ноутбук и карту памяти с записью интервью.

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