Суд в Баку отказался освободить из-под стражи журналиста Керимова

11 марта 2024, 18:53

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Апелляционный суд в Баку оставил в силе отказ перевести под домашний арест руководителя медиапроекта Kanal-11 Теймура Керимова, заключенного под стражу по обвинению в вымогательстве. Журналист в суде заявил о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", Наримановский райсуд Баку 12 декабря 2023 года отправил Теймура Керимова под арест на четыре месяца. Журналист обвинен по статьям о неоднократном вымогательстве путем угроз (статья 182.2.2 УК Азербайджана) и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере (статья 182.2.4 УК Азербайджана). По каждой из этих статей ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Власти и силовики начали преследование директора YouTube-проекта Kanal-11 Керимова после того, как он стал освещать неудобные для них вопросы, в его адрес регулярно поступали угрозы, рассказал оппозиционер Фикрет Гусейнли. По словам адвоката, Керимов отверг обвинения и сообщил, что от него сначала требовали признаться в преступлении, связанном с наркотиками и даже избили, чтобы получить признание.

Сегодня Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на отказ удовлетворить ходатайство о переводе Теймура Керимова под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли.

"Во время рассмотрения апелляции Теймур Керимов сказал, что обвинение в вымогательстве путем угроз сфальсифицировано, его оговорили. Он подчеркнул, что истинной причиной ареста стала его профессиональная деятельность, освещение им проблем граждан, произвола чиновников. Теймур задался риторическим вопросом: почему Азербайджан присоединился к международным конвенциям в области прав человека, если не выполняет их?" - рассказал адвокат.

По его словам, следователь возразил против перевода Керимова под домашний арест. "Он привел стандартные аргументы – "может скрыться от следствия", "может воздействовать на ход расследования". Но эти утверждения не были подкреплены доказательствами", - сказал Керимли.

Ходатайство о переводе Керимова под домашний арест было подано потому, что следственные мероприятия были проведены только в первые дни после его задержания, пояснил защитник. "Три месяца никаких следственных действий нет, поэтому мы ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест. Но Наримановский районный суд на прошлой неделе не удовлетворил нашу просьбу", - сказал Керимли.

Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев. Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о судебном решении.

Ранее Теймур Керимов неоднократно подвергался задержаниям. Так, 15 февраля 2022 года он был задержан вместе с двумя коллегами около администрации президента Азербайджана, где проходил пикет родственников погибших в Карабахе солдат. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией".

Керимов подвергся нападению в Баку в апреле 2020 года после интервью с главой партии Народного фронта Азербайджана и участия в судебном процессе по делу члена партии "Мусават" Тофига Ягублу. Четверо нападавших отняли у него камеру, ноутбук и карту памяти с записью интервью.

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