Журналисты Abzas Media пожаловались на бесчеловечное обращение с ними в суде

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Четверо журналистов Abzas Media отказались участвовать в судебном процессе, пока не прекратится бесчеловечное обращение с ними.

Как писал "Кавказский узел", на заседании по делу Abzas Media 28 декабря журналисты и их адвокаты добились допуска на судебный процесс представителей медиа. Перед возобновлением судебных слушаний "Репортеры без границ" призвали к освобождению арестованных в Азербайджане сотрудников независимых медиа. 21 января директор Abzas Media Ульви Гасанли заявил в суде о невиновности журналистов издания. Руководитель проекта убежден, что он и его коллеги преследуются за журналистскую деятельность. 11 февраля заседание по делу Abzas Media было отложено из-за отказа обвиняемых от участия в слушаниях в знак протеста против бесчеловечного обращения с ними. Экономист Фарид Мехрализаде заявил, что его силой доставили в суд.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Назначенное на 18 февраля очередное судебное заседание по делу Abzas media не состоялось из-за отказа от участия в процессе четырех обвиняемых – директора издания Ульви Гасанли, главного редактора Севиндж Вагифгызы, репортеров Эльнары Гасымовой и Наргиз Абсаламовой. В зале суда присутствовали только помощник директора издания Мохаммед Кекалов, журналист-расследователь Хафиз Бабалы и также проходящий по делу экономист Фарид Мехрализаде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов, который защищает права Гасанли.

По словам защитника, адвокаты отсутствующих на процессе подсудимых озвучили их требования суду. "Причина отказа журналистов от участия в процессе - в бесчеловечном обращении с ними при доставлении их в суд и в здании суда в ожидании заседания. Их привозят в суд в разных машинах, переполненных другими заключенными. Буквально их везут друг на друге. А в здании суда журналистов Abzas media содержат в холодном подвале, также в отдельных прокуренных помещениях. Все это негативно влияет на здоровье журналистов. Помимо этого, в здании суда в комнате для встреч подсудимых с адвокатами журналистам Abzas media не позволяют одновременно встречаться со своими защитниками. Из-за такого разведения их в лучшем случае один или два журналиста успевают встретиться с адвокатами в здании суда для консультаций перед заседаниями", - рассказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что защитники передали судейскому составу требования журналистов обеспечить им нормальные условия содержания в зале суда. Также они требуют направить письмо в Пенитенциарную службу с просьбой обеспечить доставление в суд участников процесса вместе, а не по отдельности.

"Нет смысла журналистов изолировать друг от друга. Ведь следствие уже закончилось, и они не могут о чем-то договориться между собой, чтобы помешать расследованию", - сказал Садыгов.

Однако, добавил он, председательствующий судья Расим Садыхов не отреагировал на требования журналистов и объявил о переносе слушаний на 4 марта.

"Мы не знаем, будут ли устранены к этому времени проблемы, поднятые журналистами, или нет. Но журналисты тверды в намерении отказываться от участия в процессе, пока не прекратится бесчеловечное обращение с ними", - отметил Садыгов.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил факт переноса заседания по делу Abzas Media на 4 марта. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. В Пенитенциарной службе отметили, что транспортировка обвиняемых в суд и обратно осуществляется в предусмотренном нормативными документами порядке.