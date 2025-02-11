Журналисты Abzas Media отказались от участия в процессе

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Заседание по делу Abzas Media отложено из-за отказа обвиняемых от участия в слушаниях в знак протеста против бесчеловечного обращения с ними. Экономист Фарид Мехрализаде заявил, что его силой доставили в суд.

Как писал "Кавказский узел", на заседании по делу Abzas Media 28 декабря журналисты и их адвокаты добились допуска на судебный процесс представителей медиа. Перед возобновлением судебных слушаний "Репортеры без границ" призвали к освобождению арестованных в Азербайджане сотрудников независимых медиа. 21 января директор Abzas Media Ульви Гасанли заявил в суде о невиновности журналистов издания. Руководитель проекта убежден, что он и его коллеги преследуются за журналистскую деятельность.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

На 11 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям было назначено очередное заседание по делу Abzas Media.

Однако еще с утра на сайте издания появилось сообщение о том, что обвиняемые журналисты Abzas Media отказываются от участия в заседании. "Арестованные сотрудники Abzas Media отказались участвовать в судебном заседании, назначенном на 11 февраля. Это связано с тем, что жалобы на насилие и бесчеловечное обращение в отношении них в Бакинском следственном изоляторе №1, где они содержатся, судом не расследованы", - говорится в сообщении.

В частности, в заявлении говорится, что сотрудники СИЗО, совершившие насилие над арестованными журналистами Abzas Media, до сих пор не понесли наказания. При этом подчеркивается, что причиной насилия над арестованными сотрудниками Abzas Media стало «предание гласности беззаконий, происходящих в следственном изоляторе». "Однако мы ни при каких обстоятельствах не будем закрывать глаза на беззакония", - отмечалось в заявлении.

Содержащийся в Бакинском СИЗО-1 директор издания Abzas Media Ульви Гасанли 31 июля 2024 года опубликовал статью, в которой рассказал о пытках, применяемых в этом учреждении к заключенным. В октябре Гасанли заявил, что после публикации сотрудники изолятора создали ему пыточные условия. В ноябре 2024 года главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы и сотрудницы издания Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова столкнулись с притеснениями, Абсаламова и Вагифгызы получили травмы во время конфликта с сотрудницами изолятора. Женщины-заключенные в бакинском СИЗО-1 регулярно подвергаются физическому и психологическому насилию, заявила в январе Эльнара Гасымова. Севиндж Вагифгызы пожаловалась на физическое давление и дискриминацию со стороны персонала учреждения. 3 февраля надзиратель нанесла Наргиз Абсаламовой несколько царапин, не позволив ей поздороваться со своей коллегой по Abzas Media. Пенитенциарная служба заявила, что насилие к арестованной журналистке не применялось.

В 16.00 11 февраля в зале Бакинского суда по тяжким преступлениям, когда должен был начаться процесс по делу Abzas Media, присутствовали только трое обвиняемых -помощник директора издания Мохаммед Кекалов, журналист-расследователь Хафиз Бабалы и также проходящий по делу экономист Фарид Мехрализаде, передает корреспондент «Кавказского узла», посетивший заседание.

Когда председательствующий судья Расим Садыхов спросил у секретаря о причинах, она ответила, что «остальные сами отказались от участия».

В этот момент слово попросил Фарид Мехрализаде. "Я также отказался от участия в процессе. Но меня насильно привезли сюда, надев наручники. Каждый раз поездка в суд для нас превращается в унижения и страдания. Нас привозят в разных машинах. Чтобы мы не общались между собой в здании, суда, нас разводят по разным помещениям. Причем, нас заводят в те комнаты, где очень холодно и прокурено. В здании суда одна комната, где обвиняемые могут общаться с адвокатами и близкими. Но если там, уже есть кто-то из нас, других не пускают. В итоге, некоторые из нас не имеют возможности для встречи с адвокатами и близкими. Я не понимаю, почему нас разделяют друг от друга, ведь следствие уже закончилось и опасений, что мы можем, о чем «сговориться» лишены оснований. Это просто причинение нам дополнительных страданий", - сказал Мехрализаде.

Двое других обвиняемых и гособвинитель не выступили.

Председательствующий судья, никак не отреагировав на заявление Мехрализаде, назначил следующее заседание на 18 февраля.

Гособвинитель оказался недоступен для комментариев.

Эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» пояснил, что согласно законодательству, обвиняемые вправе отказаться от участия в суде.

"Если обвиняемый отказывается от участия в суде, то никто не может его принудительно доставить его в суд. Поведение журналистов Abzas Media вполне объяснимо. Если в стране нет справедливого суда, они лишены возможности защищать себя, то какой смысл участвовать в постановочном процессе", - сказал Сафаров.

При этом, по его словам, отказ от участия в суде не лишает обвиняемых права на обжалование в национальных инстанциях и обращении далее в ЕСПЧ.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

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