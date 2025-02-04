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19:05, 4 февраля 2025

Наргиз Абсаламова пожаловалась на насилие в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Надзиратель нанесла Наргиз Абсаламовой несколько царапин, не позволив ей поздороваться со своей коллегой по Abzas Media. Пенитенциарная служба заявила, что насилие к арестованной журналистке не применялось.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы и сотрудницы издания Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова столкнулись с притеснениями в изоляторе. В частности, одна из сотрудниц СИЗО повредила руку Наргиз Абсаламовой, травму руки во время конфликта с сотрудницами изолятора получила и Севиндж Вагифгызы. Женщины-заключенные в бакинском СИЗО-1 регулярно подвергаются физическому и психологическому насилию, заявила в январе Эльнара Гасымова. Севиндж Вагифгызы пожаловалась на физическое давление и дискриминацию со стороны персонала в телефонном разговоре с матерью 23 января.

Наргиз Абсаламова столкнулась с насилием в Бакинском СИЗО-1. Как рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Севда Абсаламова, ее дочь 4 февраля в телефонном разговоре сообщила об физическом давлении со стороны сотрудницы СИЗО Айгюль Бабаевой.

"Накануне, когда Наргиз вели обратно со встречи с адвокатом, проходя мимо камеры своей коллеги Севиндж Вагифгызы, она хотела поздороваться с ней. Однако сотрудница СИЗО силой стала оттаскивать Наргиз от дверей камеры Севиндж, ухватив руку Наргиз и поранив ее длинными ногтями. У Наргиз сейчас на руке несколько глубоких царапин. Наргиз сказала, что другие заключенные также здороваются со своими знакомыми и им ничего не говорят. Однако почему-то нашим девочкам (имеет в виду журналисток Abzas Media - прим. "Кавказского узла") это запрещают. Наргиз сообщила, что в прошлый раз та же надзирательница точно также набросилась на Севиндж, когда она хотела поздороваться с Эльнарой (Гасымовой)»" - продолжила Абсаламова.

В Пенитенциарной службе корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что утверждения о применении силы в отношении Абсаламовой не соответствуют действительности.

"В исправительных учреждениях и изоляторах пенитенциарной службы отношение к содержащимся лицам соответствует нормам законодательства и внутреннего распорядка, какой-либо дискриминации не допускается", - подчеркнул представитель ведомства.

Вероятно, в СИЗО стремятся максимально ограничить контакты между обвиняемыми по делу Abzas Media, предположил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Это своего рода наказание им за несгибаемость, за предание огласке фактов нарушения прав заключенных. Видимо, им в отместку хотят создать жесткие условия. С другой стороны, они опасаются того, что, общаясь между собой, журналистки будут чувствовать себя более уверенными", - ранее сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В августе 2024 года всем им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Meydan TV и Kanal-13. О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В 2024 году в Азербайджане усилились репрессии против журналистов, правозащитников и верующих, резко выросло число политзаключенных. Полиция стала применять более жесткие меры при осуществлении репрессий, указал в своем отчете Центр мониторинга политзаключенных.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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