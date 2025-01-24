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13:02, 24 января 2025

Главред Abzas Media пожаловалась на притеснения в изоляторе

Севиндж Вагифгызы. Фото Meydan.tv https://www.meydan.tv

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованная в Баку главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы заявила, что вновь столкнулась с физическим насилием и дискриминацией со стороны надзирателей.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы и сотрудницы издания Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова столкнулись с притеснениями в изоляторе. В частности, одна из сотрудниц СИЗО повредила руку Наргиз Абсаламовой, травму руки во время конфликта с сотрудницами изолятора получила и Севиндж Вагифгызы. Женщины-заключенные в бакинском СИЗО-1 регулярно подвергаются физическому и психологическому насилию, заявила в январе Эльнара Гасымова. 

5 ноября 2024 года арестованный директор Abzas Media Ульви Гасанли заявил, что сотрудники издания столкнулись с давлением за огласку данных о пытках и коррупции в местах заключения. Спустя неделю стало известно, что арестованным журналистам Abzas Media сократили до двух минут телефонные разговоры с близкими. Надзиратели специально закрывают окошки в камеры, чтобы ограничить заключенным доступ к свежему воздуху, пожаловалась в том же месяце Севиндж Вагифгызы.

Содержащаяся в Бакинском СИЗО-1 Севиндж Вагифгызы пожаловалась на физическое давление и дискриминацию со стороны персонала в телефонном разговоре с матерью 23 января.

Она сообщила, что это произошло после ее попытки поздороваться через окошко в двери тюремной камеры с Эльнарой Гасымовой, рассказала сегодня корреспонденту «Кавказского узла» мать Вагифгызы Офелия Магеррамова.

Сильно прижала руку Севиндж и толкнула ее к стенке

"Севиндж рассказала, что, когда ее вели на телефонный разговор, у камеры своей коллеги Эльнары Гасымовой она хотела с ней поздороваться через «кормушку». В этот момент надзирательница по имени Айгюль Бабаева сильно прижала руку Севиндж и толкнула ее к стенке коридора. Севиндж сказала, что Эльнара изнутри запротестовала, заявив, что такое обращение с заключенными неприемлемо", - сказала она.

При этом, по словам арестованных, другим заключенным не мешают переговариваться через «кормушку». "А журналисток подвергают дискриминации. И даже когда помешали общению Севиндж с Эльнарой, у другой камеры женщина-заключенная разговаривала через окошко с девушкой, находящийся внутри. Надзирательница сказала Севиндж и Эльнаре, что «им можно, вам нельзя». Севиндж была возмущена тем, что на нее надзирательница накричала, применила силу. Севиндж расценила это как нарушение ее прав и дискриминацию», - рассказала Офелия Магеррамова.

Видимо, им в отместку хотят создать жесткие условия

Вероятно, в СИЗО стремятся максимально ограничить контакты между обвиняемыми по делу Abzas Media, предположил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Это своего рода наказание им за несгибаемость, за предание огласке фактов нарушения прав заключенных. Видимо, им в отместку хотят создать жесткие условия. С другой стороны, они опасаются того, что, общаясь между собой, журналистки будут чувствовать себя более уверенными", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В августе 2024 года всем им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Meydan TV и Kanal-13. О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В 2024 году в Азербайджане усилились репрессии против журналистов, правозащитников и верующих, резко выросло число политзаключенных. Полиция стала применять более жесткие меры при осуществлении репрессий, указал в своем отчете Центр мониторинга политзаключенных.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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