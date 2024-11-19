Вагифгызы столкнулась с пыточными условиями в СИЗО

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Надзиратели в Бакинском СИЗО специально закрывают окошки в камеры, чтобы ограничить заключенным доступ к свежему воздуху, пожаловалась главред Abzas Media Севиндж Вагифгызы.

Как информировал "Кавказский узел", 16 ноября стало известно, что журналистки Abzas Media Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова столкнулись с притеснениями в изоляторе и потребовали вмешательства омбудсмена. В частности, Наргиз Абсаламову 14 ноября оскорбила одна из сотрудниц СИЗО, а другая сотрудница вечером того же дня повредила руку Абсаламовой.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Севиндж Вагифгызы в Бакинском СИЗО-1 написала письмо к общественности, которое опубликовало Abzas Media.

"В то время как официальные лица Азербайджана разглагольствуют о решении экологических проблем для очищения воздуха на COP29, содержащимся в Бакинском СИЗО-1 женщинам закрывают единственную форточку", – заявила Вагифгызы, текст письма которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

По словам Вагифгызы, 14 ноября в 18.00 надзирательница, закрывая двери, которые ведут к месту для прогулки, не открыла окошко в двери (в Бакинском СИЗО-1 построенным по пенитенциарным стандартам Совета Европы перед каждой камерой есть открытое место для прогулки, накрытое сверху клеткой). Надзирательница заявила, что таково распоряжение администрации и так будет впредь.

"В камере есть две двери. С 10.00 утра открывается дверь к месту прогулки и заключенные до шести часов вечера могут выходить на свежий воздух. В камере открывается лишь одно окно и системы вентилляции нет. Воздушный поток может циркулировать только когда открыто окошко в двери камеры. Однако 14 ноября это окно закрыли", – пояснила Вагифгызы.

Заключенные, содержащиеся в разных камерах, стали стучать в двери, чтобы открыли эти окошки. В одной камере содержится беременная женщина, в другой – женщина с маленьким ребенком, в камере напротив – женщина со стентом в сердце, отметила журналистка.

Также она указала, что в ее камере находится одна женщина, страдающая эпилепсией и еще одна страдающая клаустрафобией.

"Мы пожаловались надзирательнице, что не можем дышать. Сотрудница ответила нам, что это указание начальства и она ничего не может поделать. Моя сокамерница Гюнель Джаббарова сказала подошедшему к нашей камере замначальника СИЗО по имени Ариф, что не может дышать и просит открыть окошко. Однако он сказал, что не будет его открывать", – написала Вагифгызы в письме.

Заключенная заявила, что нанесет себе увечья в знак протеста, на что, по словам журналистки, заместитель начальника заявил, мол, пусть наносит. Гюнель Джаббарова нанесла себе раны, но сокамерницы отняли у нее предмет, которым она их нанесла. Джаббарову увели в кабинет психолога и подвергли там оскорблениям и угрозам, заявила журналистка.

Далее, по ее словам, ее сокамерниц вызывали к заместителю начальнику Вагифу, который, по словам Вагифгызы, угрожал им, размахивая дубинкой и демонстрируя наручники на столе.

Одной из женщин, протестовавшей против закрытия окошка, по словам Вагифгызы, надели наручники и в таком виде повели к заместителю начальника Джейхуну Гаджиеву.

Тем не менее, 14 ноября к 20.30 в женском корпусе заключенные стучали в двери. 170 женщин протестовали против указания начальника СИЗО Эльнура Исмайлова, продолжила Вагифгызы. Надзирателей из мужского корпуса направили в женский корпус. После настойчивых требован окошки были открыты.

"Утром следующего дня пришли замначальника Ахад Абдиев и другие чины. Они, изучив наши жалобы, ушли. Однако вновь окошки открываются не сразу после закрытия дверей, а спустя полтора часа. Заключенные вновь жалуются на нехватку воздуха. Однако надзиратели ждут звонка начальника", – написала далее в письме Вагифгызы.

По ее словам, другая журналистка Abzas Media Наргиз Абсаламова тоже выражала протест против закрытия окошек. Главный надзиратель Азиза Мамедова задвинула дверцу в окошке и защемила Абсаламовой руку.

У самой Вагифгызы, по ее словам, также кровоподтеки на правой руке и на пальцах – также из-за закрытия дверцы в окошке надзирательницей.

"Мы обе обратились к врачу и травмы были зафиксированы", – указала Вагифгызы. Вместо того, чтобы принять меры в связи с жалобами, начальник Эльнур Исмайлов распорядился установить камеры над дверями камер Наргиз Абсаламовой, Эльнары Гасымовой и Вагифгызы, заявила она.

"Хочу отметить, что в наших камерах ничего незаконного не совершается. Если начальник Эльнур Исмайлов желает изучить проблемы в женском корпусе, то рекомендовала бы ему, установить камеры в кабинете психолога, майора Тараны Гулиевой. В таком случае, будет известно, что в этой комнате у всех женщин берут взятки. Женщинам свободное дыхание блокируют как коррупция, так и нехватка воздуха", – подчеркнула Вагифгызы.

В камерах в Бакинском СИЗО-1 есть две двери, отметил глава Института гражданских прав, правозащитник Башир Сулейманлы.

"Бакинский СИЗО был построен в 2010 году. Это учреждение было построено по пенитенциарным правилам Совета Европы. Там оборудованы камеры разной площадью и, в соответствии с размерами, определяется число содержащихся лиц. Одна дверь из коридора ведет в камеру, в ней есть окошечко – через которое заключенным передают еду, книги и другие предметы. В противоположной стороне камеры также есть дверь, которая ведет на место для прогулки. Это место того же размера, что и площадь самой камеры", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Дверь ежедневно открывается с 10.00 до 18.00 и заключенные могут выходить, чтобы подышать свежим воздухам. Это пространство закрыто со всех сторон. Сверху оно накрыто железными решетками. Обычно в 18.00, закрывая двери, окошки в них оставляют открытыми – чтобы заключенные сами могли их прикрыть в зависимости от температуры воздуха. Летом, если окошко не будет открытым, то в камере вообще невозможно дышать. Сейчас не так холодно. С другой стороны, в камерах скученность. Видимо поэтому заключенные начали протестовать, когда им закрыли форточки, пояснил Сулейманлы.

Правозащитник сам в прошлом содержался в Бакинском СИЗО-1.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана.

Напомним, панее представитель Пенитенциарной службы Азербайджана, отвечая на запрос корреспондента "Кавказского узла", заявил, что Севиндж Вагифгызы, Эльнара Гасымова и Наргиз Абсаламова "не подвергались давлению, пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению во время содержания в бакинском СИЗО". "Их права гарантированы, и их законные интересы защищены", – подчеркнул он.

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