Журналистка Abzas Media заявила о нарушении прав арестанток в СИЗО

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Женщины-заключенные в бакинском СИЗО-1 регулярно подвергаются физическому и психологическому насилию и лишены положенных им вещей, заявила арестованная журналистка Эльнара Гасымова.

Как писал "Кавказский узел", на подготовительном заседании по делу Abzas Media 17 декабря суд отклонил большинство ходатайств защиты, в том числе об отводе судей. На заседании 28 декабря был оглашен обвинительный акт, подсудимые отказались признать себя виновными.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

«Обращение к общественности», которое Эльнара Гасымова направила коллегам из СИЗО-1 в Баку, опубликовано Abzas Media. Журналистка сообщает, что «лишенные свободы женщины подвергаются еще и бесправию, физическому и психологическому насилию, бесчеловечному обращению» в этом учреждении.

По мнению Гасымовой, методы управления в СИЗО во многом копируют систему управления в стране. «Как в стране нарушаются права граждан, так и попираются права лиц, содержащихся в СИЗО. Лишенные свободы формально по закону, эти люди сталкиваются еще с незаконными лишениями. Как признает сам начальник Бакинского СИЗО Эльнур Исмайлов, это учреждение управляется «неписанными законами», - отмечает она.

Журналистка перечисляет конкретные права заключенных, гарантированные законом, цитируя статьи закона «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения», где указывается, что «деятельность пенитенциарных учреждений финансируется из госбюджета». «То есть содержание заключенных в условиях, сопровождающихся нарушением их прав человека, не может обосновываться недофинансированием. Если заключенному не дают, то, что ему положено по закону, то это не проблема заключенного. Обеспечение заключенных необходимым является обязанностью руководителя учреждения», - отмечает Гасымова.

Она подчеркнула, что проблемы с непредоставлением заключенным полагающихся им продуктов, одежды и средств гигиены, о которых ранее писали из СИЗО сотрудницы Abzas Media, все еще не устранены.

Содержащиеся в бакинском СИЗО-1 Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова в конце ноября 2024 года заявили о тяжелых условиях содержания заключенных, пожаловавшись на невыдачу женщинам-заключенным полагающимся им по закону за счет государства продуктов, одежды, гигиенических средств и постельных принадлежностей.

Также не обеспечивается право заключенных на ознакомление с правами и обязанностями, подачи письменных заявлений и жалоб, гарантированное тем же законом. «14 ноября 2024 года меня обвинили в нарушении правил внутреннего распорядка, с которыми я не была ознакомлена. Когда я попросила замначальника СИЗО Ахада Абдиева дать мне эти правила для ознакомления, я не получила их. В последующие дни Абдиев заявил мне , что может дать только часть правил, которые касаются только заключенных. Полный текст нам не дают, - наверное, чтобы мы не обнаружили, какие еще нормы правил нарушают сотрудники», - отмечает журналистка.

Также, по ее словам, нарушается право заключенных на бесплатную помощь, гарантированную законом «О психологической помощи». «В первые дни, когда я поступила в СИЗО, психолог Тарана Гулиева интересовалась, беспокоят ли меня какие-либо психологические проблемы и предложила обращаться к ней, если возникнут вопросы. В последующие дни, когда я увидела, как она обыскивает меня перед встречей с адвокатом, как она кричит в коридоре на других заключенных, я поняла, что если даже у меня возникнут психологические проблемы, я не стану к ней обращаться. Вообще кабинет психолога используется больше для других целей, чем для оказания помощи заключенным. В этом кабинете женщин-заключенных подвергают угрозам сотрудники СИЗО, у них там берут взятки», - далее пишет Гасымова.

По закону «у каждого заключенного есть право дважды в неделю разговаривать по телефону по 15 минут», но фактически, по наблюдениям журналистки и по словам самих заключенных, говорить по телефону им разрешают лишь около 10 минут. При этом все разговоры ведутся в присутствии надзирателя, хотя должна быть установлена отдельная кабина для переговоров.

«Более того, сотрудники часто открыто поднимают трубку параллельного телефона и подслушивают разговор. Если провести мониторинг, выяснится, что из женского корпуса СИЗО на горячие линии генеральной прокуратуры и омбудсмена поступает очень мало звонков. Причина в том, что сотрудники узнав, что заключенная набирает горячую линию, сразу дают отбой. Я лично была свидетелем того, как женщине, звонившей на горячую линию генеральной прокуратуры, прервали звонок. Разговоры с адвокатами вообще не могут быть запрещены, однако указанием начальника СИЗО Эльнура Исмайлова нам (арестованным сотрудникам Abzas Media - прим. “Кавказского узла”) этот незаконный запрет до сих пор продолжают», - указывает Гасымова.

Согласно статье 28 «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения», сотрудники СИЗО должны соблюдать этический кодекс поведения и вежливо обращаться с заключенными. «Однако женщины заключенные подвергаются дискриминации. Большинство сотрудников разговаривают с ними грубо и унизительной форме, а порой заключенные сталкиваются психологическим и физическим насилием и за это сотрудники не привлекаются к ответственности», - пишет Гасымова.

Журналистка отмечает, что право использовать наручники и дубинки закон предоставляет персоналу СИЗО лишь в особых случаях, но на деле сотрудники используют их как повседневное средство угроз заключенным. «Это всего лишь часть попранных прав заключенных в бакинском СИЗО. Когда выражаешь им протест, они отвечают: «Я ли просил тебя совершить преступление и оказаться здесь?». Тем самым они совершают еще одно нарушение закона: в СИЗО содержатся лица, в отношении которых еще не завершилось апелляционное разбирательство, то есть нет вступившего в законную силу приговора, а без этого никого нельзя называть «преступником». Это нарушение презумпции невиновности. Сотрудники СИЗО, игнорируя презумпцию невиновности, считают, что могут обращаться с заключенными как им заблагорассудится. Эта убежденность у них вытекает из безнаказанности. К сожалению, министр юстиции Фарид Ахмедов во время посещения СИЗО не дошел до женского корпуса. При этом надзиратели предупреждали женщин, чтобы они не вздумали стучать по дверям, однако министр так далеко избрал себе маршрут похода в СИЗО, что если бы даже женщины стучали в двери, он бы их не услышал », - подчеркивает Гасымова в заключении письма.

Изложенное журналисткой в письме - это «описание реалий тюремной действительности», заявил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, комментируя обращение Гасымовой. «Я сам пережил судьбу политзаключенного и не понаслышке знаю ситуацию там. К сожалению, часто заключенных подвергают обращению, унижающему честь и достоинство человека. За малейшие провинности, а часто и беспричинно, заключенных оскорбляют, применяют силу. Телефонные разговоры прослушиваются. Часто заключенные даже не знают своих прав, я уже не говорю о необеспечении заключенных положенными по закону продуктами питания, одеждой, постельными и гигиеническими принадлежностями. Горе малоимущему заключенному, часть таких заключенных кормят их состоятельные сокамерники», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

В связи с праздничными выходными днями получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

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