Журналисты Abzas Media добились допуска коллег на судебный процесс

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Арестованные по делу Abzas Media журналисты и их адвокаты добились допуска на судебный процесс представителей медиа. На заседании 28 декабря был оглашен обвинительный акт, подсудимые отказались признать себя виновными.

Как писал "Кавказский узел", на подготовительном заседании по делу Abzas Media 17 декабря суд отклонил большинство ходатайств защиты, в том числе об отводе судей. Адвокаты сочли нарушением принципа гласности недопуск журналистов на заседание.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Заседание по делу Abzas Media 28 декабря началось на час позже запланированного, сотрудники охраны суда объяснили задержку проведением «в зале другого процесса». Когда было объявлено, что процесс по делу Abzas Media начинается, сотрудники охраны заявили, что в первую очередь в зал будут пропущены члены семей и родственники обвиняемых. Корреспонденту «Кавказского узла» удалось пройти вместе с ними, также в зал суда пропустили сотрудницу посольства США с переводчицей.

К этому времени в зале суда были заняты три последних ряда мест. На просьбу представиться люди, находившиеся в зале, ответили, что они являются «кандидатами в судьи». Родственники арестованных журналистов стали настоятельно просить их освободить места для журналистов, но те никак не отреагировали. Арестованные журналисты, которые уже были рассажены рядом со своими адвокатами, также потребовали, чтобы «кандидаты в судьи» ушли, но те по-прежнему не реагировали.

«Вы тут все равно ничего хорошему у этих судей не научитесь, будете зачитывать спущенные вам приговоры, как они. Лучше уйдите и дайте место журналистам», - крикнула обвиняемая Эльнара Гасымова.

Обвиняемые журналисты с одной стороны и их родственники, а также сумевшие пройти в зале некоторые активисты восторженно приветствовали друг друга. Арестованные выглядели бодрыми, старались казаться веселыми.

Тишина в зале установилась после появления судейского состава. Председательствующий судья Расим Садыхов спросил у обвиняемых, есть ли у них отвод составу суда, главред Abzas Media Севиндж Вагифгызы ответила утвердительно. «У нас будет отвод на протяжении всего процесса», - сказала Вагифгызы.

Она указала, что этот судейский состав «не может объективно» расследовать дело, поскольку двое из трех судей ранее выносили решения по делам политзаключенных. «Вы, Расим Садыхов, выносили обвинительный приговор правозащитнику Интигаму Алиеву, этот приговор впоследствии был признан ЕСПЧ неправомерным решением, - причем с признанием нарушения статьи 18 Европейской конвенции, то есть подтверждением политического характера дела. Другой судья, Новруз Керимов, в прошлом работал в министерстве национальной безопасности и также известен вынесением обвинительных приговоров политзаключенным. Мы не хотим, чтобы нас судили люди с нечистым прошлом», - пояснила обвиняемая.

Обвиняемый Фарид Мехрализаде заявил, что выступает с «отводом всей судебной системе Азербайджана». «Суды в Азербайджане не являются независимой ветвью власти. Суды подчинены исполнительной власти», - сказал Мехрализаде.

Остальные обвиняемые поддержали отвод, но гособвинитель Рауф Алышов заявил, что основания для отвода не соответствует требованиями уголовно-процессуального законодательства. В итоге отвод был оставлен без рассмотрения.

Представителям медиа запретили съемку в зале суда

После этого адвокат обвиняемой Наргиз Абсаламовой Шахла Гумбатова ходатайствовала обеспечить присутствие в зале журналистов. «Уголовное дело над журналистами вызывает повышенный общественный интерес, процесс должен освещаться в медиа. С другой стороны, журналисты вправе знать, за что судят их коллег», - сказала Гумбатова.

Судья поинтересовался у охраны суда, есть ли возможность обеспечить присутствие журналистов, на что глава охраны заявил, что «в зале нет больше свободных мест». Это возмутило подсудимых. «Вы говорите неправду, мы видим свободные места в конце зала. В конце концов удалите из зала этих «кандидатов в судьи», - сказала Севиндж Вагифгызы.

Директор Abzas Media Ульви Гасанлы заявил суду, что если в зал суда не допустят журналистов, обвиняемые откажутся от участия в процессе. «Какой смысл проводить непрозрачный процесс? С таким же успехом вы можете просто прийти и объявить приговор нам в камере», - сказал Гасанли.

После настойчивых требований обвиняемых, адвокатов и родственников арестованных в зал суда были пропущены 7-8 журналистов, но фото- и видеосъемка процесса была запрещена. Судья Садыхов специально предупредил, что весь процесс записывается на видеокамеры суда, поэтому все другие съемки запрещаются в зале. Все проходящие в здание суда тщательно проверяются на наличие записывающих устройств и предметов, представляющих угрозы безопасности. Мобильные телефоны и иные записывающие устройства изымаются и помещаются в специальную ячейку, ключ от которой передают владельцу. Уже после этого, перед входом в зал заседания сотрудники охраны досматривают каждого входящего с металлоискателем.

Адвокаты Хафиза Бабалы, Эльнары Гасымовой и Мохаммеда Кекалова ходатайствовали об изменении им пресечения и освобождении их из-под стражи. «Для заключения Хафиза Бабалы под стражу не было материальных и процессуальных оснований. С другой стороны, после начала судебного разбирательства устранены основания для содержания его под арестам по соображениям «уклонения от следствия и воздействия на его ход», - сказал, в частности, адвокат Бабалы Расул Джафаров. Все эти ходатайства суд отклонил.

Адвокат Наргиз Абсаламовой Ровшана Рагимли ходатайствовала о том, чтобы ее подзащитную содержали в здании суда в ожидании процесса в нормальных условиях. «Здесь обвиняемые девушки все равно сидят рядом, общаются. Какой смысл разделять их в здании суда в ожидании процесса? Наргиз Абсаламову завели в холодную прокуренную комнату и держали там, девушка буквально замерзла», - сказала адвокат. В ответ судья Садыхов обещал «разобраться».

Прокурор Рауф Алышов огласил обвинительный акт. Согласно версии следствия, Ульви Гасанли «в нарушение Закона Азербайджанской Республики «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» и нормативных актов» в 2016 году создал «не имеющую государственную регистрацию структуру Abzas Media и представлялся ее « учредителем и исполнительным директором». «Создав сайт этой организации www.abzas.org и аккаунты в социальных сетях Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и TikTok, он представлял ее «свободным и профессиональным медиа-органом, действующим на законной основе», - отметил гособвинитель.

По словам прокурора, Гасанли и другие фигуранты дела «незаконно получали крупные суммы денег от иностранных донорских организаций на основании незарегистрированных договоров (в Азербайджане) по отдельным грантовым проектам». Как утверждает следствие, фигуранты дела, «незаконно», «контрабандным» путем ввозили эти средства вне таможенного контроля, тайно и без декларирования», а затем занимались «незаконной предпринимательской деятельностью» и «уклонялись от уплаты налогов». Также гособвинитель заявил, что обвиняемые «в целях систематического получения новых средств от иностранных донорских организаций», составляли «фиктивные» договора о выплате зарплат.

В качестве вещественных доказательств против обвиняемых прокурор указал на выписки из счетов банковских карт фигурантов дела, расписки о выплаты зарплат и изъятие в ходе обыска в офисе редакции Abzas Media 40 тысяч евро наличными. Среди доноров издания были указаны более восьми европейских и американских неправительственных организаций. Всего, по данным следствия, «организованная группа» на основе незарегистрированных договоров «под видом грантов» получила в 2020-2023 годах незаконный доход на общую сумму 545 278,46 манат (около 321 тысяч долларов США) и осуществляла «незаконную предпринимательскую деятельность».

Журналисты отказались признать себя виновными

Судья Садыхов спросил арестованных, ясна ли им суть обвинения и признают ли они себя виновными. Арестованные заявили, что им не ясна суть обвинения и они отвергают его. Ульви Гасанли отметил, что истинной причина ареста журналистов являются их расследования коррупции. «Мы разоблачали коррупцию чиновников в высших эшелонах власти и эти обвинения дали нам именно за нашу расследовательскую работу», - сказал Гасанли.

Он указал, что «найденные» в офисе издания 40 тысяч евро были подложены самими силовиками. «Я раз 50 пересекал границу Азербайджана и ни разу меня не задерживали с «контрабандой», - сказал Гасанли.

«Журналистов Absaz Media, Toplum TV и Meydan TV группами арестовали по обвинению в «контрабанде». Как же работает таможня, что они упустили столько «контрабандистов»? Пусть глава таможенного комитета явится в суд и даст показания тут», - сказала, в свою очередь, Вагифгызы.

Эльнара Гасымова заявила, что действия, вменяемые журналистам относятся к тем, «кто находятся в управлении государством», эти ее слова вызвали аплодисменты в зале.

«Я признаю виновными тех, кто нас обвиняет. Я 35 лет занимаюсь журналистикой и то, что я нахожусь здесь, это позор для власти», - сказал Хафиз Бабалы. Он указал, что многие годы занимался расследованием фактов коррупции среди азербайджанских чиновников и ни разу на него подавалось диффамационных исков, потому что все его материалы имели документальную основу.

«Мы не совершали преступлений, но в стране есть неофициальный уголовный кодекс и по нему есть тяжкое преступление, которое мы совершили – свобода выражения. Вот за это нас и судят», - сказал Фарид Мехрализаде.

В зале суда Хафиз Бабалы также обратил внимание на то, что суд уже много месяцев затягивает рассмотрение его гражданского иска против портала Qafqazinfo.az, распространившего о нем ложные дискредитирующие материалы. «Три месяца уже прошло с назначения лингвистической экспертизы, а результатов все еще нет», - сказал Бабалы.

Все остальные фигуранты дела также заявили, что не понимают сути обвинения и отвергают его. Адвокаты предложили сначала заслушать свидетелей, а потом самих обвиняемых, однако прокурор выступил против этой последовательности и суд решил сначала заслушать обвиняемых. Процесс будет продолжен 21 января.

Защита назвала обвинение "субъективной интепретацией"

Адвокат Вагифгызы Эльчин Садыгов, комментируя корреспонденту «Кавказского узла» итоги заседания, подчеркнул важность пропуска в суд журналистов для «обеспечения гласности процесса». Вместе с тем, он указал, что оглашенное обвинение не раскрывает, в чем заключалось «преступная деятельность» фигурантов дела.

«Суть обвинения неясна: в нем не раскрывается, в чем заключалось «контрабанда» денег, если обвиняемые не были задержаны с поличным на границе, о какой незаконном предпринимательской деятельности идет речь, если журналисты не занимались бизнесом. Это не правовой процесс, а субъективная интерпретация каких-то отдельных фактов. Поэтому мы просили, чтобы сначала заслушали свидетелей, может что-то прояснится из их слов, а потом дадим слово обвиняемым. Но суд не удовлетворил наше ходатайство», - сказал Садыгов.

Представитель НПО «Линия защиты» Зафар Ахмедов обратил внимание на повышенный общественный интерес к делу Abzas Media.

«К зданию суда сегодня пришло очень много людей, чтобы поддержать арестованных журналистов. Очень важно, что обвиняемым и их адвокатам удалось добиться участия прессы. Ведь одно дело, когда пресса пишет новости со слов адвокатов, другое дело – когда журналисты готовят репортажи, передают атмосферу процесса, аргументы обвиняемых в свою защиту. Дело Abzas Media привлекло внимание и международной общественности, в суд приходят сотрудники посольств. В прошлый раз были представители посольств США, Германии, Великобритании, сегодня была сотрудница только американского посольства, что очевидно связано с предпраздничным периодом. Конечно, присутствие иностранных дипломатов является моральной поддержкой для обвиняемых, поскольку подчеркивает значимость их работы, расследований. С другой стороны, дипломаты информируют свои правительства относительно объективности или необъективности судебного процесса, доводов защиты, степени убедительности или неубедительности обвинения. Впоследствии эти вопросы обсуждаются на закрытых встречах западных представителей с азербайджанскими официальными лицами», - сказал Ахмедов корреспонденту «Кавказского узла».

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